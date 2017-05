Jan 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14TS9 ADITYA BIRLA FIN 62D 1-Feb-16 99.9302 8.4983 1 200 99.9302 8.4983 INE013A14WG9 RELIANCE CAP 90D 1-Feb-16 99.9327 8.1937 1 145 99.9327 8.1937 INE523H14SV9 JM FIN PRODUCTS 203D 1-Feb-16 99.9353 7.8769 1 100 99.9353 7.8769 INE101I14AT4 AFCONS INFRAST 62D 1-Feb-16 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.9180 7.4849 3 145 99.9152 7.7446 INE669E14167 IDEA CELLULAR 18D 2-Feb-16 99.9138 7.8725 1 100 99.9138 7.8725 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE870D14718 NATIONAL FERT 60D 2-Feb-16 99.9801 7.2649 1 55 99.9801 7.2649 INE870D14718 NATIONAL FERT 60D 2-Feb-16 99.9179 7.4978 1 50 99.9179 7.4978 INE556F14BK2 SIDBI 60D 2-Feb-16 99.9229 7.0408 1 25 99.9229 7.0408 INE001A14OD8 HDFC 91D 3-Feb-16 99.8939 7.7535 6 310 99.8939 7.7535 INE657N14DU7 EDELWEISS 75D 3-Feb-16 99.9571 7.8326 1 150 99.9571 7.8326 INE657N14DU7 EDELWEISS 75D 3-Feb-16 99.8902 8.0242 1 150 99.8902 8.0242 INE140A14ID6 PIRAMAL ENTER 90D 3-Feb-16 99.8956 7.6292 1 65 99.8956 7.6292 INE582L14746 TATA HOUSING 90D 3-Feb-16 99.8939 7.7535 1 50 99.8939 7.7535 INE069A14GL4 ADITYA BIRLA NUVO 90D 4-Feb-16 99.8769 7.4978 1 50 99.8769 7.4978 INE523H14TY1 JM FIN PRODUCTS 88D 5-Feb-16 99.8566 7.4880 1 90 99.8566 7.4880 INE870D14767 NATIONAL FERTILIZERS 28D 5-Feb-16 99.9206 7.2510 1 55 99.9206 7.2510 INE950O14400 MAH RURAL HOUSING 88D 5-Feb-16 99.8521 7.7234 1 15 99.8521 7.7234 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 99.7928 7.5785 1 240 99.7928 7.5785 INE069A14GM2 ADITYA BIRLA NUVO 90D 8-Feb-16 99.7936 7.5492 1 100 99.7936 7.5492 INE514E14IW4 EXIM 185D 8-Feb-16 99.8564 7.4985 1 50 99.8564 7.4985 INE582L14753 TATA HOUSING 91D 9-Feb-16 99.7625 7.8994 1 50 99.7625 7.8994 INE860H14TW1 ADITYA BIRLA FIN 60D 12-Feb-16 99.6979 7.9000 2 200 99.6979 7.9000 INE612J14083 REPCO HOME FIN 60D 12-Feb-16 99.7007 7.8266 1 200 99.7007 7.8266 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.7694 7.6694 1 100 99.7694 7.6694 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.7059 7.6902 1 100 99.7059 7.6902 INE909H14HZ4 TATA MOTORS FIN 59D 12-Feb-16 99.7532 6.4503 1 5 99.7532 6.4503 INE482A14387 CEAT 59D 12-Feb-16 99.7027 7.7741 1 5 99.7027 7.7741 INE556F14BL0 SIDBI 70D 12-Feb-16 99.7093 7.6011 1 5 99.7093 7.6011 INE423A14423 ADANI ENTERPRISES 28D 15-Feb-16 99.6067 8.4777 1 5 99.6067 8.4777 INE657K14DP3 RHC HOLDING PRIVATE 55D 16-Feb-16 99.6062 9.6204 1 200 99.6062 9.6204 INE501A14806 DEEPAK FERTILIZERS 63D 16-Feb-16 99.6024 8.0946 1 30.9 99.6024 8.0946 INE694L14BQ6 TALWANDI SABO 91D 17-Feb-16 99.5750 8.1993 1 5 99.5750 8.1993 INE870D14742 NATIONAL FERTILIZERS 57D18-Feb-16 99.5868 7.5722 1 25 99.5868 7.5722 INE514E14JD2 EXIM 183D 19-Feb-16 99.6524 7.0731 1 50 99.6524 7.0731 INE877R14119 LANDT HYDRO 76D 22-Feb-16 99.5153 7.4074 1 300 99.5153 7.4074 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.4965 7.6960 2 695 99.4982 7.6700 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.4300 7.7497 1 250 99.4300 7.7497 INE804I14LN3 ECL FIN 28D 25-Feb-16 99.4300 7.7497 1 100 99.4300 7.7497 INE657K14DR9 RHC HOLDING PRIVATE 58D 26-Feb-16 99.2927 10.4001 1 200 99.2927 10.4001 INE532F14WG7 EDELWEISS FIN SERV 84D 26-Feb-16 99.4166 7.6497 1 25 99.4166 7.6497 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.4903 7.4797 1 5 99.4903 7.4797 INE657N14EC3 EDELWEISS COMMOD 61D 29-Feb-16 99.4052 7.8000 1 100 99.4052 7.8000 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 99.3629 7.5494 3 75 99.3629 7.5494 INE813S14153 RHC FIN PRIVATE 49D 29-Feb-16 99.2530 8.8615 1 50 99.2530 8.8615 INE008I14DS7 COX AND KINGS 91D 29-Feb-16 99.3287 7.9574 1 25 99.3287 7.9574 INE403G14HL0 STANDARD CHARTERED 32D 29-Feb-16 99.3900 8.0006 1 25 99.3900 8.0006 INE261F14962 NABARD 60D 1-Mar-16 99.3727 7.2003 3 100 99.3727 7.2003 INE261F14962 NABARD 60D 1-Mar-16 99.3919 7.7005 1 5 99.3919 7.7005 INE484J14699 GODREJ PROPERTIES 90D 2-Mar-16 99.3265 7.4998 2 120 99.3265 7.4998 INE657N14EE9 EDELWEISS 59D 3-Mar-16 99.3530 7.6679 2 150 99.3461 7.7498 INE657N14EE9 EDELWEISS 59D 3-Mar-16 99.2870 7.7092 1 100 99.2870 7.7092 INE511C14NY0 MAGMA FINCORP 60D 4-Mar-16 99.2703 7.6657 1 395 99.2703 7.6657 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.3143 7.2002 3 100 99.3143 7.2002 INE657K14DT5 RHC HOLDING PRIVATE 57D 4-Mar-16 99.1637 9.6195 1 50 99.1637 9.6195 INE660A14MY1 SUNDARAM FIN 267D 4-Mar-16 99.3468 7.4995 1 25 99.3468 7.4995 INE532F14TX8 EDELWEISS FIN SERV 268D 4-Mar-16 99.2633 7.7397 1 20 99.2633 7.7397 INE085A14AI9 CHAMBAL FERT 60D 4-Mar-16 99.3130 7.2140 1 14.2 99.3130 7.2140 INE094O14555 DAIMLER FIN SERV 317D 4-Mar-16 99.3295 7.6995 1 5 99.3295 7.6995 INE657N14EF6 EDELWEISS 61D 8-Mar-16 99.2465 7.6977 1 100 99.2465 7.6977 INE657N14EF6 EDELWEISS 61D 8-Mar-16 99.1771 7.7654 1 100 99.1771 7.7654 INE865C14652 ADITYA BIRLA MONEY 60D 8-Mar-16 99.1667 7.8644 1 5 99.1667 7.8644 INE523H14RT5 JM FIN PRODUCTS 365D 9-Mar-16 99.0610 8.6496 1 8 99.0610 8.6496 INE140A14IN5 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 9-Mar-16 99.2255 7.7000 1 5 99.2255 7.7000 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 99.1020 7.3498 1 50 99.1020 7.3498 INE208A14AH9 ASHOK LEYLAND 60D 14-Mar-16 99.1047 7.3275 1 14.2 99.1047 7.3275 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN SERV 83D 15-Mar-16 99.0478 8.1603 1 175 99.0478 8.1603 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.0822 7.3500 2 100 99.0822 7.3500 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.0822 7.3500 2 50 99.0822 7.3500 INE660N14373 S. D. CORP 291D 15-Mar-16 98.9216 8.6502 1 25 98.9216 8.6502 INE110L14787 RELIANCE JIO INFO 53D 15-Mar-16 99.0779 7.9000 1 5 99.0779 7.9000 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.0561 7.4001 1 25 99.0561 7.4001 INE501G14076 HT MEDIA 90D 16-Mar-16 99.0586 7.3804 1 14.2 99.0586 7.3804 INE694L14CB6 TALWANDI SABO 65D 16-Mar-16 99.0576 7.3883 1 5 99.0576 7.3883 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 98.8206 9.4700 1 200 98.8206 9.4700 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.0513 7.6000 1 100 99.0513 7.6000 INE486A14941 CESC 72D 18-Mar-16 99.0218 7.3586 1 14.5 99.0218 7.3586 INE013A14UX8 RELIANCE CAP 259D 18-Mar-16 99.0266 7.7996 1 5 99.0266 7.7996 INE657K14DO6 RHC HOLDING 110D 23-Mar-16 98.5880 10.2502 1 130 98.5880 10.2502 INE020E14FB2 STCI FIN 363D 23-Mar-16 98.8022 8.1944 1 49.3 98.8022 8.1944 INE514E14JX0 EXIM 91D 23-Mar-16 98.9971 7.2503 1 5 98.9971 7.2503 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 98.9287 7.7502 1 5 98.9287 7.7502 INE039A14146 IFCI 161D 25-Mar-16 98.7691 8.1228 1 5 98.7691 8.1228 INE557F14DE9 NATIONAL HOUSING 61D 28-Mar-16 98.8259 7.3498 1 25 98.8259 7.3498 INE053T14139 ONGC MANGALORE 90D 29-Mar-16 98.8728 7.3003 1 25 98.8728 7.3003 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 98.7132 7.8001 2 200 98.7132 7.8001 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 98.6319 8.2997 2 75 98.6319 8.2997 INE018A14DV7 LARSEN AND TOUBRO 153D 31-Mar-16 98.7549 7.7999 1 250 98.7549 7.7999 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.2704 8.8002 1 10 98.2704 8.8002 INE535H14FF3 FULLERTON INDIA 365D 28-Apr-16 97.7583 9.2998 3 150 97.7583 9.2998 INE532F14TB4 EDELWEISS FIN SERV 364D 3-May-16 97.4979 9.8600 1 15 97.4979 9.8600 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 96.3854 9.4400 1 7 96.3854 9.4400 INE957N14233 HERO FINCORP 364D 5-Jul-16 96.1500 9.2501 1 5 96.1500 9.2501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 