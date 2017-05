Feb 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14BK2 SIDBI 60D 2-Feb-16 99.9806 7.0824 3 430 99.9806 7.0824 INE114A14CH5 SAIL 91D 2-Feb-16 99.9807 7.0459 3 240 99.9807 7.0459 INE870D14718 NATIONAL FERTILIZERS 60D 2-Feb-16 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE582L14746 TATA HOUSING 90D 3-Feb-16 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE523H14UC5 JM FIN PRODUCTS 69D 4-Feb-16 99.9343 7.9988 1 75 99.9343 7.9988 INE950O14400 MAH RURAL HOUSING 88D 5-Feb-16 99.9154 7.7263 1 17 99.9154 7.7263 INE560K14405 PTC INDIA FIN SERV 60D 9-Feb-16 99.8185 8.2960 1 100 99.8185 8.2960 INE169A14CE6 COROMANDEL INTER 90D 11-Feb-16 99.7949 7.5015 1 170 99.7949 7.5015 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.7670 7.7494 1 75 99.7670 7.7494 INE909H14HZ4 TATA MOTORS FIN 59D 12-Feb-16 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE233A14GI2 GODREJ INDUSTRIES 90D 22-Feb-16 99.5703 7.5008 1 30 99.5703 7.5008 INE514E14JY8 EXIM 61D 22-Feb-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.5569 7.3839 2 30 99.5571 7.3808 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.4930 7.7499 3 675 99.4930 7.7499 INE404K14AI1 SHAPOORJI PALLONJI 281D25-Feb-16 99.4827 7.9082 1 75 99.4827 7.9082 INE657K14DR9 RHC HOLDING PRIVATE 58D 26-Feb-16 99.2927 10.4001 2 200 99.2927 10.4001 INE514E14JZ5 EXIM 60D 26-Feb-16 99.5171 7.3797 1 25 99.5171 7.3797 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.5321 7.1494 1 5 99.5321 7.1494 INE657N14EC3 EDELWEISS 61D 29-Feb-16 99.4052 7.8000 1 100 99.4052 7.8000 INE657N14EE9 EDELWEISS 59D 3-Mar-16 99.3502 7.7005 2 150 99.3523 7.6759 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.3620 7.5602 2 50 99.3620 7.5602 INE738C14BR8 BHARAT ALUMINIUM 189D 4-Mar-16 99.2560 8.5499 1 30 99.2560 8.5499 INE532F14TX8 EDELWEISS FIN SERV 268D 4-Mar-16 99.3251 7.7504 1 20 99.3251 7.7504 INE657N14EF6 EDELWEISS 61D 8-Mar-16 99.2423 7.7409 1 100 99.2423 7.7409 INE865C14652 ADITYA BIRLA MONEY 60D 8-Mar-16 99.2016 8.1600 1 5 99.2016 8.1600 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 99.1274 7.6501 1 25 99.1274 7.6501 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.1269 7.4767 2 275 99.1068 7.6501 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN SERV 83D 15-Mar-16 99.0478 8.1603 1 175 99.0478 8.1603 INE110L14787 RELIANCE JIO INFO 53D 15-Mar-16 99.1308 7.6200 1 5 99.1308 7.6200 INE522D14DZ3 MANAPPURAM FIN 85D 17-Mar-16 99.0040 8.1599 1 5 99.0040 8.1599 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 98.8206 9.4700 1 200 98.8206 9.4700 INE481G14444 ULTRATECH CEMENT 81D 18-Mar-16 99.0389 7.7001 1 150 99.0389 7.7001 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.0433 7.1953 1 189 99.0433 7.1953 INE110L14746 RELIANCE JIO INFO 91D 21-Mar-16 98.9769 7.6998 2 115 98.9769 7.6998 INE657N14DZ6 EDELWEISS 90D 22-Mar-16 98.9495 7.7501 1 275 98.9495 7.7501 INE044A14120 SUN PHARMACEUTICAL124D 22-Mar-16 98.9562 7.7001 1 90 98.9562 7.7001 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING BK55D 23-Mar-16 98.9763 7.5503 1 25 98.9763 7.5503 INE069A14GR1 ADITYA BIRLA NUVO 87D 28-Mar-16 98.8342 7.6881 1 150 98.8342 7.6881 INE691I14CX2 L AND T INFRAST 59D 28-Mar-16 98.7285 8.3942 1 100 98.7285 8.3942 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 98.7757 7.8001 3 275 98.7757 7.8001 INE373A14537 BASF INDIA 121D 31-Mar-16 98.7549 7.7999 1 200 98.7549 7.7999 INE018A14DV7 LARSEN AND TOUBRO 153D 31-Mar-16 98.7549 7.7999 1 75 98.7549 7.7999 INE373A14537 BASF INDIA 121D 31-Mar-16 98.7757 7.8001 1 50 98.7757 7.8001 INE453T14024 BHARTI ENTERPRISES 90D 26-Apr-16 98.1367 8.2502 2 250 98.1367 8.2502 INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 97.8139 9.2700 1 140 97.8139 9.2700 INE523H14US1 JM FIN PRODUCTS 100D 29-Apr-16 97.6976 9.7748 1 100 97.6976 9.7748 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 96.7296 8.5698 1 5.25 96.7296 8.5698 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com