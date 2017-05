Feb 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14UC5 JM FIN PRODUCTS 69D 4-Feb-16 99.9801 7.2649 1 75 99.9801 7.2649 INE556F14BM8 SIDBI 60D 5-Feb-16 99.9628 6.7915 1 125 99.9628 6.7915 INE114A14CI3 SAIL 91D 5-Feb-16 99.9633 6.7002 1 125 99.9633 6.7002 INE140A14IE4 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 8-Feb-16 99.9049 6.9489 2 100 99.9042 7.0001 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 99.9028 7.1025 1 50 99.9028 7.1025 INE001A14OE6 HDFC 91D 8-Feb-16 99.9042 7.0001 1 50 99.9042 7.0001 INE261F14897 NABARD 91D 8-Feb-16 99.9255 6.8032 1 5 99.9255 6.8032 INE514E14JU6 EXIM 62D 10-Feb-16 99.8678 6.9024 1 75 99.8678 6.9024 INE915D14869 CITICORP FIN INDIA 68D 10-Feb-16 99.8875 6.8515 1 5 99.8875 6.8515 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.8093 7.7487 2 85 99.8093 7.7487 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.8501 6.8495 1 5 99.8501 6.8495 INE081A14254 TATA STEEL 90D 18-Feb-16 99.7029 7.2510 1 250 99.7029 7.2510 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 99.7070 7.1506 1 200 99.7070 7.1506 INE296A14JK9 BAJAJ FIN 91D 22-Feb-16 99.5995 7.7248 1 100 99.5995 7.7248 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.6125 7.0994 1 5 99.6125 7.0994 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.5350 7.7508 2 80 99.5350 7.7508 INE804I14LN3 ECL FIN 28D 25-Feb-16 99.5350 7.7508 1 20 99.5350 7.7508 INE580B14FF2 GRUH FIN 57D 25-Feb-16 99.5903 7.1503 1 5 99.5903 7.1503 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 99.5789 7.3501 1 5 99.5789 7.3501 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.5440 7.2697 1 1 99.5440 7.2697 INE572E14858 PNB HOUSING FIN 56D 29-Feb-16 99.4615 7.6006 2 75 99.4615 7.6006 INE523E14OW3 L AND T FIN 90D 29-Feb-16 99.4334 8.3195 1 25 99.4334 8.3195 INE008I14DS7 COX AND KINGS 91D 29-Feb-16 99.4370 7.9484 1 10 99.4370 7.9484 INE306N14GB4 TATA CAP FIN SERV 90D 29-Feb-16 99.3911 8.6004 1 5 99.3911 8.6004 INE774D14JA0 MAH AND MAH FIN 91D 29-Feb-16 99.4645 7.5581 1 1 99.4645 7.5581 INE261F14962 NABARD 60D 1-Mar-16 99.4483 7.4995 1 25 99.4483 7.4995 INE069A14GQ3 ADITYA BIRLA NUVO 91D 4-Mar-16 99.4351 7.1503 1 5 99.4351 7.1503 INE660A14MY1 SUNDARAM FIN 267D 4-Mar-16 99.4116 7.4496 1 5 99.4116 7.4496 INE140A14IN5 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 9-Mar-16 99.3108 7.4501 1 5 99.3108 7.4501 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.2366 7.7996 1 50 99.2366 7.7996 INE205A14DG1 VEDANTA 123D 15-Mar-16 99.1557 7.5803 1 500 99.1557 7.5803 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.1590 7.5505 1 75 99.1590 7.5505 INE110L14779 RELIANCE JIO INFO 60D 18-Mar-16 99.1174 7.5584 2 30 99.1126 7.6000 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.1040 7.4999 1 25 99.1040 7.4999 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.1114 7.6104 1 5 99.1114 7.6104 INE669E14183 IDEA CELLULAR 48D 21-Mar-16 98.9993 7.8499 1 400 98.9993 7.8499 INE044A14120 SUN PHARMA 124D 22-Mar-16 98.9980 7.6965 2 125 98.9980 7.6965 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.3870 8.8000 1 5 98.3870 8.8000 INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 97.8603 9.2798 2 160 97.8603 9.2798 INE114A14CO1 SAIL 90D 2-May-16 97.9461 8.5999 1 25 97.9461 8.5999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com