Feb 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OE6 HDFC 91D 8-Feb-16 99.9433 6.9024 3 550 99.9433 6.9024 INE202B14FO5 DHFL 62D 8-Feb-16 99.9404 7.2557 1 150 99.9404 7.2557 INE261F14897 CHAMBAL FERTILISERS 60D 8-Feb-16 99.9404 7.2557 2 80 99.9404 7.2557 INE140A14IE4 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 8-Feb-16 99.9426 6.9836 2 75 99.9425 6.9999 INE977J14CW5 TRAPTI TRADING AND 60D 9-Feb-16 99.9206 7.2510 1 49 99.9206 7.2510 INE774D14IY2 MAH AND MAH FIN 90D 11-Feb-16 99.8760 7.5527 1 50 99.8760 7.5527 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.8688 6.8501 1 500 99.8688 6.8501 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 99.7371 7.4009 1 40 99.7371 7.4009 INE556F14BR7 SIDBI 59D 18-Feb-16 99.8072 7.0508 1 5 99.8072 7.0508 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.6167 7.3924 3 380 99.6168 7.3898 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.5775 7.7433 2 70 99.5775 7.7433 INE804I14LN3 ECL FIN 28D 25-Feb-16 99.5778 7.7378 1 15 99.5778 7.7378 INE691I14CR4 L AND T INFRAST FIN 72D 26-Feb-16 99.5948 8.2500 1 5 99.5948 8.2500 INE306N14GB4 TATA CAP FIN SERV 90D 29-Feb-16 99.5055 7.5579 1 100 99.5055 7.5579 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 99.4897 7.7999 2 100 99.4767 8.0004 INE860H14TT7 ADITYA BIRLA FIN 89D 29-Feb-16 99.5114 7.4673 1 25 99.5114 7.4673 INE523E14OW3 L AND T FIN 90D 29-Feb-16 99.5247 8.3006 1 5 99.5247 8.3006 INE296A14JN3 BAJAJ FIN 91D 29-Feb-16 99.5247 8.3006 1 5 99.5247 8.3006 INE148I14KX6 INDIABULLS HOUSING 56D 29-Feb-16 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE691I14CL7 L AND T INFRAST FIN 91D 2-Mar-16 99.4724 7.4460 1 17 99.4724 7.4460 INE001A14OK3 HDFC 58D 2-Mar-16 99.4804 7.3325 1 5 99.4804 7.3325 INE085A14AI9 CHAMBAL FERTILISERS 60D 4-Mar-16 99.4504 7.2040 1 0.15 99.4504 7.2040 INE958G14RR9 RELIGARE FINVEST 84D 15-Mar-16 99.0895 8.5996 1 145 99.0895 8.5996 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.2050 7.5000 1 100 99.2050 7.5000 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.2851 7.3005 1 25 99.2851 7.3005 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.2463 7.6997 1 10 99.2463 7.6997 INE514E14KG3 EXIM 41D 15-Mar-16 99.2463 7.6997 1 5 99.2463 7.6997 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.1444 7.4997 2 400 99.1444 7.4997 INE580B14FG0 GRUH FIN 74D 18-Mar-16 99.1104 8.4005 1 5 99.1104 8.4005 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.1840 7.6998 1 5 99.1840 7.6998 INE669E14183 IDEA CELLULAR 48D 21-Mar-16 99.1387 7.5501 1 5 99.1387 7.5501 INE013A14XB8 RELIANCE CAP 90D 22-Mar-16 99.0282 7.7867 1 5 99.0282 7.7867 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING BK55D 23-Mar-16 99.0435 7.4999 1 200 99.0435 7.4999 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING BK55D 23-Mar-16 99.1040 7.4999 1 5 99.1040 7.4999 INE296A14JP8 BAJAJ FIN 48D 23-Mar-16 98.9975 8.4004 1 5 98.9975 8.4004 INE976I14JU8 TATA CAP 84D 29-Apr-16 98.0099 9.1498 1 50 98.0099 9.1498 INE001A14OO5 HDFC 90D 2-May-16 97.9598 9.0498 1 100 97.9598 9.0498 INE705L14651 VODAFONE INDIA 154D 14-Jun-16 97.2296 8.0001 1 50 97.2296 8.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com