Feb 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE763G14CT1 ICICI SECURITIES 61D 09-Feb-16 99.9787 7.7762 1 100 99.9787 7.7762 INE976I14JK9 TATA CAP 88D 09-Feb-16 99.9787 7.7762 1 100 99.9787 7.7762 INE774D14IY2 MAH AND MAH FIN 90D 11-Feb-16 99.9343 7.9988 5 245 99.9343 7.9988 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 99.9153 7.7354 1 35 99.9153 7.7354 INE482A14387 CEAT 59D 12-Feb-16 99.9151 7.7537 1 25 99.9151 7.7537 INE860H14TW1 ADITYA BIRLA FIN 60D 12-Feb-16 99.9335 8.0962 1 10 99.9335 8.0962 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.9186 7.4338 1 5 99.9186 7.4338 INE013A14WT2 RELIANCE CAP 77D 12-Feb-16 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE660A14NS1 SUNDARAM FIN 91D 15-Feb-16 99.8505 7.8070 1 25 99.8505 7.8070 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 99.7993 7.3410 5 250 99.7990 7.3513 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 99.7977 7.3989 1 150 99.7977 7.3989 INE155A14IK9 TATA MOTORS 45D 18-Feb-16 99.7977 7.3989 2 75 99.7977 7.3989 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 99.8179 7.3986 1 30 99.8179 7.3986 INE110L14712 RELIANCE JIO 83D 22-Feb-16 99.7170 7.3992 1 340 99.7170 7.3992 INE977J14CU9 TRAPTI TRADING 91D 22-Feb-16 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE975F14FQ2 KOTAK MAH INVEST 300D 22-Feb-16 99.7026 7.7768 1 10 99.7026 7.7768 INE110L14720 RELIANCE JIO 84D 23-Feb-16 99.6968 7.4003 6 290 99.6968 7.4003 INE114A14CN3 SAIL 62D 23-Feb-16 99.6968 7.4003 1 150 99.6968 7.4003 INE020B14326 REC 33D 23-Feb-16 99.6968 7.4003 1 25 99.6968 7.4003 INE155A14IL7 TATA MOTORS 51D 24-Feb-16 99.6767 7.3992 1 150 99.6767 7.3992 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.6409 7.7379 2 309 99.6409 7.7379 INE866I14PK9 INDIA INFOLINE FIN 59D 25-Feb-16 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE804I14LN3 ECL FIN 28D 25-Feb-16 99.6407 7.7422 1 20 99.6407 7.7422 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 99.6364 7.3999 7 450 99.6364 7.3999 INE621H14153 RELIGARE ENTERPRISES 60D26-Feb-16 99.5948 8.2500 1 50 99.5948 8.2500 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 99.6565 7.4006 1 30 99.6565 7.4006 INE834O14612 MAGMA ITL FIN 65D 26-Feb-16 99.5435 9.2993 1 2 99.5435 9.2993 INE110L14761 RELIANCE JIO 61D 29-Feb-16 99.5799 7.6992 1 5 99.5799 7.6992 INE020B14292 REC 112D 01-Mar-16 99.5500 7.4997 1 250 99.5500 7.4997 INE756I14817 HDB FIN SERV 90D 01-Mar-16 99.5533 7.4444 1 50 99.5533 7.4444 INE296A14JM5 BAJAJ FIN 91D 01-Mar-16 99.5219 8.3498 1 5 99.5219 8.3498 INE261F14954 NABARD 60D 04-Mar-16 99.4889 7.5004 1 325 99.4889 7.5004 INE660A14MY1 SUNDARAM FIN 267D 04-Mar-16 99.5030 7.2924 1 25 99.5030 7.2924 INE532F14TX8 EDELWEISS FIN SERV 268D 04-Mar-16 99.4738 7.7232 1 20 99.4738 7.7232 INE348L14189 MAS FIN SERV 59D 04-Mar-16 99.3359 9.7607 1 17 99.3359 9.7607 INE301A14CC9 RAYMOND 90D 08-Mar-16 99.3841 7.7999 1 50 99.3841 7.7999 INE261F14921 NABARD 91D 08-Mar-16 99.4393 7.3503 1 5 99.4393 7.3503 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.2851 7.3005 1 25 99.2851 7.3005 INE501G14084 HT MEDIA 90D 21-Mar-16 99.1104 7.8004 1 80 99.1104 7.8004 INE657N14DZ6 EDELWEISS 90D 22-Mar-16 99.0323 8.2948 2 50 98.9682 8.8496 INE044A14120 SUN PHARMA 124D 22-Mar-16 99.1024 7.6882 1 25 99.1024 7.6882 INE110L14795 RELIANCE JIO 58D 23-Mar-16 99.1057 7.6597 1 5 99.1057 7.6597 INE477S14058 TATA MOTORS FIN 365D 25-Mar-16 98.9278 8.5999 2 100 98.9278 8.5999 INE121A14MB2 CHOLAMANDALAM 75D 28-Mar-16 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 98.9301 7.7399 1 70 98.9301 7.7399 INE055A14DF2 CENTURY TEXTILES 61D 30-Mar-16 98.9301 7.7399 1 25 98.9301 7.7399 INE306N14GN9 TATA CAP FIN SERV 124D 25-May-16 97.3877 9.1501 1 150 97.3877 9.1501 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 96.5987 9.5199 1 5 96.5987 9.5199 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 93.2082 8.9250 1 7 93.2082 8.9250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com