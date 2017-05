Feb 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14WL9 RELIANCE CAP 90D 11-Feb-16 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE774D14IY2 MAH AND MAH FIN 90D 11-Feb-16 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE169A14CE6 COROMANDEL 90D 11-Feb-16 99.9804 7.1554 1 25 99.9804 7.1554 INE001A14OH9 HDFC 63D 12-Feb-16 99.9592 7.4553 3 875 99.9589 7.5038 INE069A14GN0 ADITYA BIRLA NUVO 88D 12-Feb-16 99.9600 7.3029 4 200 99.9600 7.3029 INE909H14HZ4 TATA MOTORS FIN 59D 12-Feb-16 99.9589 7.5038 1 25 99.9589 7.5038 INE556F14BQ9 SIDBI 67D 15-Feb-16 99.8987 7.4024 1 130 99.8987 7.4024 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 99.8939 7.7535 1 50 99.8939 7.7535 INE692Q14387 TOYOTA FIN SERV 88D 16-Feb-16 99.8752 7.6015 1 50 99.8752 7.6015 INE660A14NT9 SUNDARAM FIN 91D 17-Feb-16 99.8506 7.8018 1 25 99.8506 7.8018 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 99.8370 7.4490 1 295 99.8370 7.4490 INE532F14VZ9 EDELWEISS FIN SERV 90D 18-Feb-16 99.8309 7.7283 1 145 99.8309 7.7283 INE110L14712 RELIANCE JIO 83D 22-Feb-16 99.7508 7.5988 1 150 99.7508 7.5988 INE110L14720 RELIANCE JIO 84D 23-Feb-16 99.7300 7.6013 1 25 99.7300 7.6013 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.7371 7.4009 1 10 99.7371 7.4009 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.6844 7.7051 2 295 99.6886 7.6011 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.7037 7.7479 1 150 99.7037 7.7479 INE786A14316 JK LAKSHMI CEMENT 364D 25-Feb-16 99.6595 8.3138 1 5 99.6595 8.3138 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 99.5724 8.2497 1 5 99.5724 8.2497 INE532F14TQ2 EDELWEISS FIN SERV 270D 29-Feb-16 99.6193 7.7493 1 5 99.6193 7.7493 INE523E14NO2 L T FIN 365D 03-Mar-16 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE261F14954 NABARD 60D 04-Mar-16 99.5327 7.4507 4 300 99.5327 7.4507 INE514E14KC2 EXIM 60D 04-Mar-16 99.5327 7.4507 1 1 99.5327 7.4507 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.3723 7.9503 1 25 99.3723 7.9503 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 99.3265 7.4998 1 30 99.3265 7.4998 INE514E14KG3 EXIM 41D 15-Mar-16 99.3108 7.4501 2 200 99.3108 7.4501 INE110L14787 RELIANCE JIO INFO 53D 15-Mar-16 99.3488 7.2499 1 5 99.3488 7.2499 INE110L14779 RELIANCE JIO INFO 60D 18-Mar-16 99.2754 7.4003 1 5 99.2754 7.4003 INE472A14FB3 BLUE STAR 86D 30-Mar-16 98.9465 7.9311 1 25 98.9465 7.9311 INE033L14DL4 TATA CAP HOUSING 90D 02-May-16 97.9858 9.1499 1 50 97.9858 9.1499 INE202B14GJ3 DEWAN HOUSING 88D 06-May-16 97.8377 9.3800 1 20 97.8377 9.3800 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 96.6474 9.5199 1 1 96.6474 9.5199 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 92.1569 8.8500 1 50 92.1569 8.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com