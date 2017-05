Feb 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE423A14381 ADANI ENTERPRISES 58D 18-Feb-16 99.9562 7.9970 1 200 99.9562 7.9970 INE657N14DT9 EDELWEISS COMMOD. 90D 18-Feb-16 99.9576 7.7413 1 135 99.9576 7.7413 INE081A14254 TATA STEEL LIMITED 90D 18-Feb-16 99.9606 7.1933 2 100 99.9606 7.1933 INE001A14MI1 HDFC LTD 360D 18-Feb-16 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE205A14DY4 VEDANTA LIMITED 61D 22-Feb-16 99.8687 7.9979 1 200 99.8687 7.9979 INE597H14EP5 TGS INVESTMENT AND 91D 22-Feb-16 99.8769 7.4978 1 50 99.8769 7.4978 INE114A14CM5 SAIL 62D 22-Feb-16 99.8833 7.1075 1 25 99.8833 7.1075 INE514E14JY8 EXIM 61D 22-Feb-16 99.8808 7.2600 1 20 99.8808 7.2600 INE110L14712 RELIANCE JIO INFO 83D 22-Feb-16 99.8793 7.3515 1 5 99.8793 7.3515 INE532F14WZ7 EDELWEISS FIN 19D 23-Feb-16 99.8187 9.4707 5 1050 99.8187 9.4707 INE804I14LO1 ECL FINANCE LIMITED 19D 23-Feb-16 99.8187 9.4707 2 300 99.8187 9.4707 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.8613 7.2423 1 190 99.8613 7.2423 INE657N14EN0 EDELWEISS COMMOD. 18D 23-Feb-16 99.8187 9.4707 2 150 99.8187 9.4707 INE020B14326 REC 33D 23-Feb-16 99.8612 7.2475 2 125 99.8612 7.2475 INE169A14CF3 COROMANDEL INTER. 85D 23-Feb-16 99.8612 7.2475 1 100 99.8612 7.2475 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 99.8592 7.3521 1 5 99.8592 7.3521 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.8413 7.2522 2 325 99.8413 7.2522 INE871D14GD4 IL&FS LTD 365D 24-Feb-16 99.8359 7.4994 1 15 99.8359 7.4994 INE556F14BT3 SIDBI 64D 25-Feb-16 99.8228 7.1992 1 120 99.8228 7.1992 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN 70D 25-Feb-16 99.8093 7.7487 1 110 99.8093 7.7487 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN 70D 25-Feb-16 99.8305 7.7466 1 110 99.8305 7.7466 INE977J14CV7 TRAPTI TRADING 90D 25-Feb-16 99.8154 7.5004 1 75 99.8154 7.5004 INE804I14LN3 ECL FINANCE LIMITED 28D 25-Feb-16 99.8100 7.7202 1 15 99.8100 7.7202 INE786A14316 JK LAKSHMI CEMENT 364D 25-Feb-16 99.7957 8.3025 1 5 99.7957 8.3025 INE691I14CM5 L AND T INFRA. 90D 29-Feb-16 99.7354 7.4489 1 250 99.7354 7.4489 INE916D14VM7 KOTAK MAHINDRA 238D 29-Feb-16 99.7354 7.4489 1 100 99.7354 7.4489 INE514E14KB4 EXIM 56D 29-Feb-16 99.7424 7.2513 1 100 99.7424 7.2513 INE233A14GQ5 GODREJ INDUSTRIES 41D 29-Feb-16 99.7389 7.3501 1 10 99.7389 7.3501 INE657N14EE9 EDELWEISS COMMOD. 59D 3-Mar-16 99.6625 7.7253 1 30 99.6625 7.7253 INE140A14IM7 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 4-Mar-16 99.6680 7.5990 1 5 99.6680 7.5990 INE001A14MN1 HDFC LTD 364D 10-Mar-16 99.5171 7.7006 2 50 99.5171 7.7006 INE001A14MN1 HDFC LTD 364D 10-Mar-16 99.5380 7.7006 1 25 99.5380 7.7006 INE371K14407 TATA REALTY AND 86D 10-Mar-16 99.5560 7.3992 1 5 99.5560 7.3992 INE404K14AT8 SHAPOORJI PALLONJI 153D 10-Mar-16 99.5560 7.3992 1 5 99.5560 7.3992 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.4578 7.3697 2 175 99.4578 7.3697 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 99.4578 7.3697 1 75 99.4578 7.3697 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.4512 7.4599 1 5 99.4512 7.4599 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.3779 7.3706 3 150 99.3779 7.3706 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.3995 7.3502 1 5 99.3995 7.3502 INE669E14183 IDEA CELLULAR LIMITED 4821-Mar-16 99.3399 7.3496 1 5 99.3399 7.3496 INE044A14120 SUN PHARMACEUTICAL124D 22-Mar-16 99.2896 7.4615 1 200 99.2896 7.4615 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.2490 7.4646 1 400 99.2490 7.4646 INE804I14LI3 ECL FINANCE LIMITED 88D 25-Mar-16 99.1075 8.6499 1 265 99.1075 8.6499 INE140A14JA0 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 28-Mar-16 99.1578 7.7503 1 5 99.1578 7.7503 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO147D 30-Mar-16 99.0952 7.7504 2 100 99.0952 7.7504 INE140A14IW6 PIRAMAL ENTERPRISES90D 28-Apr-16 98.2423 9.0700 1 100 98.2423 9.0700 INE860H14UE7 ABFL 91D 3-May-16 98.1347 9.0101 1 25 98.1347 9.0101 INE114A14CQ6 SAIL 91D 9-May-16 98.0994 8.5200 2 150 98.0994 8.5200 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 96.1654 9.0400 2 50 96.1654 9.0400 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 96.1883 9.0400 1 25 96.1883 9.0400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com