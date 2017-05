Feb 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MI1 HDFC LTD 360D 18-Feb-16 99.9799 7.3306 5 750 99.9808 7.0093 INE657N14DT9 EDELWEISS COMMOD. 90D 18-Feb-16 99.9796 7.4475 3 130 99.9801 7.2649 INE514E14JW2 EXIM 57D 18-Feb-16 99.9799 7.3380 1 10 99.9799 7.3380 INE296A14JK9 BAJAJ FINANCE LTD 91D 22-Feb-16 99.8960 7.5999 2 100 99.8960 7.5999 INE514E14JY8 EXIM 61D 22-Feb-16 99.9035 7.0513 1 25 99.9035 7.0513 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN 70D 25-Feb-16 99.8304 7.7504 4 205 99.8304 7.7511 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 99.7622 7.2503 1 25 99.7622 7.2503 INE745E14082 CARGILL INDIA PVT 57D 2-Mar-16 99.7112 7.5512 2 100 99.7112 7.5512 INE140A14IM7 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 4-Mar-16 99.6680 7.5990 2 100 99.6680 7.5990 INE140A14IO3 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 8-Mar-16 99.5853 7.5998 1 100 99.5853 7.5998 INE001A14MN1 HDFC LTD 364D 10-Mar-16 99.5380 7.7006 2 65 99.5380 7.7006 INE514E14KF5 EXIM 37D 11-Mar-16 99.5571 7.3808 1 5 99.5571 7.3808 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.4627 7.3027 1 100 99.4627 7.3027 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN 83D 15-Mar-16 99.4021 8.1313 1 25 99.4021 8.1313 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.4436 7.2937 1 100 99.4436 7.2937 INE945G14GG2 RELIGARE SECURITIES 104D17-Mar-16 99.3150 8.6810 1 50 99.3150 8.6810 INE557F14DG4 NATIONAL HOUSING 30D 17-Mar-16 99.4469 7.2502 1 5 99.4469 7.2502 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.3963 7.3896 1 25 99.3963 7.3896 INE621H14161 RELIGARE ENTERPRISES 86D23-Mar-16 99.1114 9.3499 1 25 99.1114 9.3499 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.2860 7.4995 1 25 99.2860 7.4995 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.2639 7.5186 1 150 99.2639 7.5186 INE804I14LI3 ECL FINANCE LIMITED 88D 25-Mar-16 99.1308 8.6497 1 265 99.1308 8.6497 INE742O14310 RELIANCE RETAIL 59D 28-Mar-16 99.2029 7.5200 1 25 99.2029 7.5200 INE069A14GR1 ADITYA BIRLA NUVO 87D 28-Mar-16 99.1686 7.6501 1 25 99.1686 7.6501 INE742O14302 RELIANCE RETAIL 60D 29-Mar-16 99.1826 7.5202 1 25 99.1826 7.5202 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 97.3498 8.3501 2 500 97.3498 8.3501 INE094O14662 DAIMLER FINANCIAL 364D 15-Jun-16 97.0987 9.1648 1 50 97.0987 9.1648 INE001A14NM1 HDFC LTD 364D 20-Jul-16 96.3315 9.0259 1 25 96.3315 9.0259 INE001A14NN9 HDFC LTD 363D 26-Jul-16 96.1899 9.0361 1 25 96.1899 9.0361 INE001A14OU2 HDFC LTD 364D 13-Feb-17 91.8512 8.9700 1 100 91.8512 8.9700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com