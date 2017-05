Feb 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14712 RELIANCE JIO INFO 83D 22-Feb-16 99.9233 7.0042 2 250 99.9233 7.0042 INE033L14DD1 TATA CAPITAL HOUSING90D 22-Feb-16 99.9223 7.0956 1 100 99.9223 7.0956 INE523H14UK8 JM FINANCIAL 62D 22-Feb-16 99.9124 8.0005 1 50 99.9124 8.0005 INE975F14FQ2 KOTAK MAHINDRA 300D 22-Feb-16 99.9206 7.2510 1 40 99.9206 7.2510 INE977J14CU9 TRAPTI TRADING AND 91D 22-Feb-16 99.9179 7.4978 1 15 99.9179 7.4978 INE261F14939 NABARD 63D 23-Feb-16 99.9042 7.0001 2 185 99.9042 7.0001 INE114A14CN3 SAIL 62D 23-Feb-16 99.9042 7.0001 2 145 99.9042 7.0001 INE110L14720 RELIANCE JIO INFO 84D 23-Feb-16 99.9042 7.0001 1 50 99.9042 7.0001 INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.8834 7.1014 1 5 99.8834 7.1014 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN 70D 25-Feb-16 99.8519 7.7356 2 150 99.8521 7.7234 INE560K14371 PTC INDIA FINANCIAL 90D 25-Feb-16 99.8420 8.2516 1 100 99.8420 8.2516 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN 70D 25-Feb-16 99.9364 7.7429 1 70 99.9364 7.7429 INE804I14LN3 ECL FINANCE LIMITED 28D 25-Feb-16 99.8517 7.7438 2 55 99.8516 7.7495 INE531F14BV2 EDELWEISS SECURITIES 28D25-Feb-16 99.8516 7.7495 1 30 99.8516 7.7495 INE531F14BV2 EDELWEISS SECURITIES 28D25-Feb-16 99.9364 7.7429 1 30 99.9364 7.7429 INE804I14LN3 ECL FINANCE LIMITED 28D 25-Feb-16 99.9370 7.6698 1 10 99.9370 7.6698 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.8413 7.2522 1 5 99.8413 7.2522 INE514E14JZ5 EXIM 60D 26-Feb-16 99.8446 7.1012 1 5 99.8446 7.1012 INE514E14KB4 EXIM 56D 29-Feb-16 99.7850 7.1495 2 250 99.7850 7.1495 INE008I14DS7 COX AND KINGS 91D 29-Feb-16 99.7618 7.9228 1 20 99.7618 7.9228 INE001A14OK3 HDFC LTD 58D 2-Mar-16 99.7402 7.3134 1 25 99.7402 7.3134 INE514E14KC2 EXIM 60D 4-Mar-16 99.7029 7.2510 1 50 99.7029 7.2510 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.7029 7.2510 2 25 99.7029 7.2510 INE155A14IN3 TATA MOTORS LIMITED 56D 10-Mar-16 99.5618 7.6499 1 5 99.5618 7.6499 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.5108 7.1774 1 10 99.5108 7.1774 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.4837 7.2857 1 75 99.4837 7.2857 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.5560 7.3992 1 5 99.5560 7.3992 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.4635 7.2918 1 12 99.4635 7.2918 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.4202 7.3400 2 25 99.4202 7.3400 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.3606 7.3401 1 150 99.3606 7.3401 INE110L14795 RELIANCE JIO INFO 58D 23-Mar-16 99.3081 7.4795 2 100 99.3081 7.4795 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 99.3873 7.5005 1 5 99.3873 7.5005 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.4006 7.1000 1 5 99.4006 7.1000 INE647A14252 SRF LIMITED 63D 28-Mar-16 99.1636 7.8939 1 50 99.1636 7.8939 INE008I14EA3 COX AND KINGS LTD 62D 30-Mar-16 99.1358 8.5995 1 25 99.1358 8.5995 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.2554 7.4005 1 5 99.2554 7.4005 INE179J14DH7 BIRLA TMT HOLDINGS179D 22-Apr-16 98.3743 9.4248 2 50 98.3760 9.4148 INE001A14OV0 HDFC LTD 90D 17-May-16 97.8936 8.8244 2 45 97.8719 8.9174 INE094O14662 DAIMLER FINANCIAL 364D 15-Jun-16 97.1224 9.1648 1 50 97.1224 9.1648 INE957N14233 HERO FINCORP LTD 364D 5-Jul-16 96.6139 9.2699 1 5 96.6139 9.2699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com