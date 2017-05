Feb 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14905 NABARD 90D 24-Feb-16 99.9808 7.0093 2 215 99.9808 7.0093 INE860H14TQ3 ADITYA BIRLA FIN 89D 24-Feb-16 99.9806 7.0824 2 150 99.9806 7.0824 INE976I14JL7 TATA CAP 90D 24-Feb-16 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE804I14LN3 ECL FIN 28D 25-Feb-16 99.9578 7.7035 2 145 99.9576 7.7413 INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.9788 7.7396 1 82 99.9788 7.7396 INE531F14BV2 EDELWEISS SECURITIES 28D25-Feb-16 99.9577 7.7230 1 50 99.9577 7.7230 INE531F14BV2 EDELWEISS SECURITIES 28D25-Feb-16 99.9788 7.7396 1 17 99.9788 7.7396 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.9421 7.0486 2 220 99.9421 7.0486 INE514E14JZ5 EXIM 60D 26-Feb-16 99.9421 7.0486 2 190 99.9421 7.0486 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 99.9417 7.0973 1 10 99.9417 7.0973 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 99.8839 7.0722 2 125 99.8842 7.0527 INE514E14KB4 EXIM 56D 29-Feb-16 99.8847 7.0222 1 100 99.8847 7.0222 INE140A14IK1 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Feb-16 99.8790 7.3698 1 55 99.8790 7.3698 INE759E14BL3 LT FINCORP 238D 29-Feb-16 99.8728 7.7479 1 25 99.8728 7.7479 INE008I14DS7 COX AND KINGS 91D 29-Feb-16 99.8703 7.9003 1 25 99.8703 7.9003 INE148I14HQ6 INDIABULLS HOUSING 365D01-Mar-16 99.8583 7.3991 1 15 99.8583 7.3991 INE261F14954 NABARD 60D 04-Mar-16 99.8018 7.2487 1 125 99.8018 7.2487 INE261F14954 NABARD 60D 04-Mar-16 99.8216 7.2480 1 25 99.8216 7.2480 INE532F14TX8 EDELWEISS FIN SERV 268D 04-Mar-16 99.7780 8.1210 1 20 99.7780 8.1210 INE261F14921 NABARD 91D 08-Mar-16 99.7487 7.0749 2 10 99.7513 7.0001 INE763G14CS3 ICICI SECURITIES 90D 09-Mar-16 99.6617 8.2599 1 100 99.6617 8.2599 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.6571 7.8493 1 25 99.6571 7.8493 INE514E14KF5 EXIM 37D 11-Mar-16 99.6897 7.1008 1 5 99.6897 7.1008 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.6000 7.3293 1 20 99.6000 7.3293 INE205A14DG1 VEDANTA 123D 15-Mar-16 99.5675 7.5499 1 250 99.5675 7.5499 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.5694 7.5166 1 250 99.5694 7.5166 INE891K14933 AXIS FIN 78D 15-Mar-16 99.5272 8.2566 2 145 99.5276 8.2497 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN SERV 83D 15-Mar-16 99.5350 8.1199 1 25 99.5350 8.1199 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.6097 7.1500 2 10 99.6125 7.0994 INE514E14KG3 EXIM 41D 15-Mar-16 99.6125 7.0994 1 5 99.6125 7.0994 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.5589 7.3507 1 50 99.5589 7.3507 INE945G14GG2 RELIGARE SECURITIES 104D17-Mar-16 99.4567 8.6690 1 50 99.4567 8.6690 INE110L14779 RELIANCE JIO INFO 60D 18-Mar-16 99.5515 7.1496 1 5 99.5515 7.1496 INE178A14977 CHENNAI PETROL 32D 18-Mar-16 99.5334 7.4395 1 5 99.5334 7.4395 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.5515 7.1496 1 5 99.5515 7.1496 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.4592 7.3506 2 100 99.4592 7.3506 INE669E14183 IDEA CELLULAR 48D 21-Mar-16 99.4933 7.1495 1 5 99.4933 7.1495 INE044A14120 SUN PHARMA 124D 22-Mar-16 99.4155 7.6642 1 25 99.4155 7.6642 INE621H14161 RELIGARE ENTERPRISES 86D23-Mar-16 99.2637 9.3360 1 25 99.2637 9.3360 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.4401 7.3398 1 25 99.4401 7.3398 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.4659 6.9998 1 5 99.4659 6.9998 INE296A14JP8 BAJAJ FIN 48D 23-Mar-16 99.3635 8.3504 1 5 99.3635 8.3504 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.3995 7.3502 1 15 99.3995 7.3502 INE691I14CX2 L AND T INFRAST FIN 59D28-Mar-16 99.2251 8.3837 1 25 99.2251 8.3837 INE008I14DN8 COX AND KINGS 150D 28-Mar-16 99.2488 8.1254 2 20 99.2488 8.1254 INE486A14958 CESC 48D 28-Mar-16 99.3399 7.3496 1 5 99.3399 7.3496 INE033L14DL4 TATA CAP HOUSING 90D 02-May-16 98.2723 9.3000 2 100 98.2723 9.3000 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 02-May-16 98.2723 9.3000 1 25 98.2723 9.3000 INE114A14CR4 SAIL 91D 23-May-16 97.9352 8.5505 1 150 97.9352 8.5505 INE975F14FZ3 KOTAK MAH INVEST 335D 24-May-16 97.7387 9.2799 1 50 97.7387 9.2799 INE140A14HF3 PIRAMAL ENTER 351D 24-Jun-16 97.0214 9.1850 1 25 97.0214 9.1850 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 93.7363 8.2399 1 25 93.7363 8.2399 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 91.8479 9.1000 5 400 91.8479 9.1000 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 92.0165 8.7000 1 200 92.0165 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com