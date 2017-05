Feb 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14WK9 EDELWEISS FIN SERV 70D 25-Feb-16 99.9788 7.7396 3 205 99.9788 7.7396 INE556F14BT3 SIDBI 64D 25-Feb-16 99.9806 7.0824 2 120 99.9806 7.0824 INE916D14WW4 KOTAK MAH PRIME 64D 25-Feb-16 99.9786 7.8127 1 100 99.9786 7.8127 INE140A14HB2 PIRAMAL ENTER 260D 25-Feb-16 99.9801 7.2649 1 50 99.9801 7.2649 INE560K14371 PTC INDIA FIN SERV 90D 25-Feb-16 99.9781 7.9953 1 30 99.9781 7.9953 INE245A14420 THE TATA POWER 59D 26-Feb-16 99.9609 7.1474 3 290 99.9608 7.1568 INE694L14BU8 TALWANDI SABO 91D 26-Feb-16 99.9576 7.7413 2 200 99.9576 7.7413 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 99.9578 7.7048 2 150 99.9578 7.7048 INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.9608 7.1568 1 100 99.9608 7.1568 INE306N14GB4 TATA CAP FIN SERV 90D 29-Feb-16 99.8970 7.5268 1 190 99.8970 7.5268 INE774D14JA0 MAH AND MAH FIN 91D 29-Feb-16 99.8970 7.5288 3 165 99.8967 7.5487 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 99.8939 7.7535 2 135 99.8939 7.7535 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 99.9012 7.2195 1 100 99.9012 7.2195 INE514E14KB4 EXIM 56D 29-Feb-16 99.9023 7.1391 1 10 99.9023 7.1391 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 99.8810 7.2478 1 80 99.8810 7.2478 INE756I14817 HDB FIN SERV 90D 1-Mar-16 99.8728 7.7479 1 50 99.8728 7.7479 INE484J14699 GODREJ PROPERTIES 90D 2-Mar-16 99.8545 7.5978 1 45 99.8545 7.5978 INE306N14GC2 TATA CAP FIN SERV 90D 3-Mar-16 99.8348 7.5497 1 15 99.8348 7.5497 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.8240 7.1504 4 170 99.8240 7.1504 INE580B14FK2 GRUH FIN 39D 8-Mar-16 99.7087 8.2027 1 100 99.7087 8.2027 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.6744 7.9488 1 25 99.6744 7.9488 INE101I14AW8 AFCONS INFRAST 88D 11-Mar-16 99.6680 7.5990 1 50 99.6680 7.5990 INE915D14901 CITICORP FIN (INDIA) 30D11-Mar-16 99.6764 7.8998 1 5 99.6764 7.8998 INE514E14KF5 EXIM 37D 11-Mar-16 99.6819 7.2798 1 5 99.6819 7.2798 INE514E14KF5 EXIM 37D 11-Mar-16 99.7017 7.2804 1 5 99.7017 7.2804 INE523E14PK5 L AND T FIN 39D 15-Mar-16 99.5956 7.8003 1 10 99.5956 7.8003 INE018A14EB7 LARSEN AND TOUBRO 70D 15-Mar-16 99.6344 7.0491 1 5 99.6344 7.0491 INE110L14803 RELIANCE JIO INFO 47D 16-Mar-16 99.5934 7.4507 1 5 99.5934 7.4507 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.5406 7.3241 2 119 99.5421 7.3001 INE866I14PM5 INDIA INFOLINE FIN 81D 18-Mar-16 99.4747 8.3803 1 10 99.4747 8.3803 INE486A14941 CESC 72D 18-Mar-16 99.5649 7.2503 1 5 99.5649 7.2503 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.4792 7.3495 2 415 99.4792 7.3495 INE958G14RU3 RELIGARE FINVEST 63D 22-Mar-16 99.4087 8.3503 1 5 99.4087 8.3503 INE866I14PU8 INDIA INFOLINE FIN 47D 23-Mar-16 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE532F14XA8 EDELWEISS FIN SERV 47D 23-Mar-16 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 99.4629 7.3000 1 5 99.4629 7.3000 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.3376 7.3754 1 100 99.3376 7.3754 INE657K14DQ1 RHC HOLDING 91D 29-Mar-16 99.0602 10.1847 1 20 99.0602 10.1847 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 99.3062 7.5002 1 5 99.3062 7.5002 INE178A14985 CHENNAI PETROLEUM 42D 31-Mar-16 99.2822 7.5397 1 25 99.2822 7.5397 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.8292 9.4001 3 100 98.8292 9.4001 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.8041 9.3997 2 50 98.8041 9.3997 INE915D14893 CITICORP FIN (INDIA) 61D11-Apr-16 98.8292 9.4001 1 5 98.8292 9.4001 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 98.6474 8.7801 2 200 98.6474 8.7801 INE179J14DH7 BIRLA TMT HOLDINGS 179D 22-Apr-16 98.4974 9.6003 1 25 98.4974 9.6003 INE453T14024 BHARTI ENTERPRISES 90D 26-Apr-16 98.5668 8.5601 1 250 98.5668 8.5601 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 2-May-16 98.2969 9.3000 1 50 98.2969 9.3000 INE115A14318 LIC HOUSING FIN 90D 18-May-16 97.9598 9.0498 1 100 97.9598 9.0498 INE140A14HI7 PIRAMAL ENTER 315D 25-May-16 97.7577 9.2001 1 100 97.7577 9.2001 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 97.4698 8.8550 2 150 97.4852 8.7998 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 97.4805 8.8999 1 25 97.4805 8.8999 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 96.2426 9.3137 3 40 96.2363 9.3299 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 92.0367 8.7000 1 200 92.0367 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com