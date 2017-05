Feb 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14659 PFC 81D 26-Feb-16 99.9808 7.0093 1 130 99.9808 7.0093 INE289B14AB0 GIC HOUSING FIN 43D 26-Feb-16 99.9799 7.3380 2 100 99.9799 7.3380 INE523E14OJ0 L T FIN 205D 26-Feb-16 99.9783 7.9222 1 50 99.9783 7.9222 INE148I14KX6 INDIABULLS HOUSING 56D 29-Feb-16 99.9376 7.5967 1 190 99.9376 7.5967 INE523E14OW3 L AND T FIN 90D 29-Feb-16 99.9133 7.9182 1 125 99.9133 7.9182 INE001A14NV2 HDFC 166D 29-Feb-16 99.9179 7.4978 1 100 99.9179 7.4978 INE572E14858 PNB HOUSING FIN 56D 29-Feb-16 99.9168 7.5983 1 75 99.9168 7.5983 INE909H14HM2 TATA MOTORS FIN 161D 29-Feb-16 99.9151 7.7537 1 65 99.9151 7.7537 INE514E14KB4 EXIM 56D 29-Feb-16 99.9218 7.1413 1 40 99.9218 7.1413 INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 99.9019 7.1683 3 100 99.9019 7.1683 INE001A14OK3 HDFC 58D 2-Mar-16 99.8711 7.8515 2 400 99.8711 7.8515 INE657N14BY3 EDELWEISS COMMOD 268D 4-Mar-16 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE055A14DA3 CENTURY TEXTILES 67D 4-Mar-16 99.8392 7.3483 1 25 99.8392 7.3483 INE081A14262 TATA STEEL 90D 8-Mar-16 99.7589 7.3512 1 240 99.7589 7.3512 INE657N14EF6 EDELWEISS COMMOD 61D 8-Mar-16 99.7474 7.7027 1 10 99.7474 7.7027 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.6432 7.2610 5 100 99.6432 7.2610 INE001A14OJ5 HDFC 75D 14-Mar-16 99.6168 7.8003 1 25 99.6168 7.8003 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.6560 6.9996 2 10 99.6560 6.9996 INE110L14787 RELIANCE JIO INFO 53D 15-Mar-16 99.6437 7.2508 1 5 99.6437 7.2508 INE557F14DG4 NATIONAL HOUSING 30D 17-Mar-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 99.4621 9.3998 1 45 99.4621 9.3998 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.5903 7.1503 1 5 99.5903 7.1503 INE178A14977 CHENNAI PETROLEUM 32D 18-Mar-16 99.5932 7.0995 1 5 99.5932 7.0995 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.4992 7.3485 1 100 99.4992 7.3485 INE169A14CH9 COROMANDEL INTER 90D 21-Mar-16 99.4928 7.4429 1 100 99.4928 7.4429 INE866I14PQ6 INDIA INFOLINE FIN 56D 21-Mar-16 99.4670 8.1495 1 5 99.4670 8.1495 INE958G14RU3 RELIGARE FINVEST 63D 22-Mar-16 99.4545 7.7000 2 25 99.4545 7.7000 INE053F14013 INDIAN RAILWAY FIN 34D 23-Mar-16 99.4985 7.0751 2 10 99.4933 7.1495 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.4933 7.1495 2 10 99.4933 7.1495 INE081A14296 TATA STEEL 84D 23-Mar-16 99.4933 7.1495 1 5 99.4933 7.1495 INE514E14JX0 EXIM 91D 23-Mar-16 99.4702 7.2003 1 5 99.4702 7.2003 INE306N14GS8 TATA CAP FIN SERV 47D 23-Mar-16 99.4334 7.9995 1 5 99.4334 7.9995 INE976I14IV8 TATA CAP 245D 28-Mar-16 99.2700 8.3878 1 40 99.2700 8.3878 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.3597 7.3505 1 25 99.3597 7.3505 INE877R14135 LANDT HYDROCARBON 40D 28-Mar-16 99.3964 7.1501 1 10 99.3964 7.1501 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.3838 7.3002 1 5 99.3838 7.3002 INE081A14304 TATA STEEL 41D 28-Mar-16 99.3964 7.1501 1 5 99.3964 7.1501 INE018A14DS3 LARSEN AND TOUBRO 169D 29-Mar-16 99.3152 7.6265 2 75 99.3152 7.6265 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.2529 7.8498 4 600 99.2529 7.8498 INE657N14EW1 EDELWEISS COMMOD 35D 31-Mar-16 99.2529 7.8498 3 300 99.2529 7.8498 INE531F14BW0 EDELWEISS COMMOD 35D 31-Mar-16 99.2529 7.8498 1 145 99.2529 7.8498 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.2742 7.8486 1 25 99.2742 7.8486 INE008I14DO6 COX AND KINGS 153D 31-Mar-16 99.2055 8.3519 1 25 99.2055 8.3519 INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 98.8292 9.4001 2 270 98.8292 9.4001 INE501A14897 DEEPAK FERTILIZERS 70D 18-Apr-16 98.6993 9.2502 1 25 98.6993 9.2502 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 98.6708 8.7802 1 12 98.6708 8.7802 INE597H14EW1 TGS INVESTMENT 63D 25-Apr-16 98.4337 9.6799 1 12 98.4337 9.6799 INE977J14DD3 TRAPTI TRADING 63D 25-Apr-16 98.4345 9.6749 1 12 98.4345 9.6749 INE205A14EA2 VEDANTA 91D 28-Apr-16 98.3867 9.5002 1 100 98.3867 9.5002 INE202B14GG9 DEWAN HOUSING FIN 90D 5-May-16 98.1922 9.5999 2 55 98.1922 9.5999 INE008I14CM2 COX AND KINGS 365D 10-May-16 98.1645 9.0998 1 25 98.1645 9.0998 INE114A14CR4 SAIL 91D 23-May-16 97.9658 8.6125 5 150 97.9658 8.6125 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 98.0266 8.3499 1 20 98.0266 8.3499 INE523H14SK2 JM FIN PRODUCTS 366D 26-May-16 97.6815 9.5202 1 25 97.6815 9.5202 INE705L14610 VODAFONE INDIA 365D 12-Jul-16 96.7641 8.8449 1 6 96.7641 8.8449 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 96.2967 9.2348 1 6 96.2967 9.2348 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 