Feb 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14KX6 INDIABULLS HOUSING 56D 29-Feb-16 99.9311 8.3886 1 50 99.9311 8.3886 INE691I14CM5 L AND T INFRAST 90D 29-Feb-16 99.9314 8.3521 1 50 99.9314 8.3521 INE008I14DS7 COX AND KINGS 91D 29-Feb-16 99.9359 7.8038 1 25 99.9359 7.8038 INE012I14EZ2 JM FIN SERV 38D 29-Feb-16 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE976I14JN3 TATA CAP 88D 1-Mar-16 99.9162 7.6532 1 100 99.9162 7.6532 INE660A14NV5 SUNDARAM FIN 91D 2-Mar-16 99.8947 7.6921 2 250 99.8953 7.6511 INE148I14KN7 INDIABULLS HOUSING 90D 3-Mar-16 99.8728 7.7479 2 150 99.8728 7.7479 INE306N14GC2 TATA CAP FIN SERV 90D 3-Mar-16 99.8744 7.6503 1 60 99.8744 7.6503 INE657N14EE9 EDELWEISS COMMOD 59D 3-Mar-16 99.8695 7.9491 1 50 99.8695 7.9491 INE027E14AE2 FAMILY CREDIT 90D 3-Mar-16 99.8728 7.7479 1 40 99.8728 7.7479 INE055A14DA3 CENTURY TEXTILES 67D 4-Mar-16 99.8612 7.2475 2 100 99.8612 7.2475 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 99.7850 7.1495 6 850 99.7850 7.1495 INE081A14262 TATA STEEL 90D 8-Mar-16 99.7817 7.2594 2 250 99.7817 7.2594 INE463A14EP5 BERGER PAINTS INDIA 63D 8-Mar-16 99.7835 7.1995 1 50 99.7835 7.1995 INE981F14346 L AND T INFRAST 105D 10-Mar-16 99.7421 7.2598 1 100 99.7421 7.2598 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.7265 7.7002 2 50 99.7194 7.9006 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.6426 7.2733 1 125 99.6426 7.2733 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.6364 7.3999 2 31 99.6364 7.3999 INE824H14047 JULIUS BAER CAP 60D 15-Mar-16 99.6201 7.7329 1 10 99.6201 7.7329 INE008I14DT5 COX AND KINGS 91D 15-Mar-16 99.6147 7.8432 1 1.6 99.6147 7.8432 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.6758 7.4199 1 50 99.6758 7.4199 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.5903 7.1503 1 100 99.5903 7.1503 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.5903 7.1503 1 100 99.5903 7.1503 INE657N14DZ6 EDELWEISS COMMOD 90D 22-Mar-16 99.4747 7.7099 1 100 99.4747 7.7099 INE110L14811 RELIANCE JIO INFO 41D 22-Mar-16 99.5589 7.3507 1 5 99.5589 7.3507 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.5327 7.4507 1 25 99.5327 7.4507 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.5138 7.4304 1 25 99.5138 7.4304 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN SERV 89D 28-Mar-16 99.3377 7.8500 1 100 99.3377 7.8500 INE691I14CX2 L AND T INFRAST FIN 59D28-Mar-16 99.2935 8.3777 2 22 99.2935 8.3777 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.2741 7.8497 2 215 99.2741 7.8497 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.2741 7.8497 1 155 99.2741 7.8497 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 98.6945 8.7784 1 3 98.6945 8.7784 INE977J14DD3 TRAPTI TRADING 63D 25-Apr-16 98.4907 9.4803 2 12 98.4907 9.4803 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 2-May-16 98.2972 9.5801 1 100 98.2972 9.5801 INE033L14DL4 TATA CAP HOUSING 90D 2-May-16 98.2972 9.5801 1 50 98.2972 9.5801 INE001A14OT4 HDFC 90D 11-May-16 98.1985 9.3001 1 25 98.1985 9.3001 INE931S14401 ADANI TRANSMISSION 90D 18-May-16 97.8802 9.6400 1 7 97.8802 9.6400 INE114A14CS2 SAIL 91D 24-May-16 97.9577 8.6475 1 36 97.9577 8.6475 INE033L14DM2 TATA CAP HOUSING 121D 25-May-16 97.7320 9.5172 1 7 97.7320 9.5172 INE140A14IX4 PIRAMAL ENTER 120D 27-May-16 97.7458 9.2501 2 150 97.7458 9.2501 INE774D14JC6 MAH AND MAH FIN 178D 27-May-16 97.8412 8.8500 1 100 97.8412 8.8500 INE774D14JC6 MAH AND MAH FIN 178D 27-May-16 97.9132 8.8399 4 100 97.9132 8.8399 INE691I14CT0 L AND T INFRAST 171D 6-Jun-16 97.4254 9.5501 1 25 97.4254 9.5501 INE121A14MA4 CHOLAMANDALAM 154D 10-Jun-16 97.3476 9.7500 2 75 97.3476 9.7500 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 97.5036 8.9001 1 50 97.5036 8.9001 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 96.6413 9.6101 1 19 96.6413 9.6101 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 92.2313 9.1500 5 53 92.2314 9.1499 INE916D14XL5 KOTAK MAH PRIME 363D 9-Feb-17 92.0186 9.1500 1 50 92.0186 9.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com