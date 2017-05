Feb 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14292 REC 112D 1-Mar-16 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE148I14HQ6 INDIABULLS HSG FIN 365D 1-Mar-16 99.9797 7.4110 1 35 99.9797 7.4110 INE261F14913 NABARD 90D 2-Mar-16 99.9614 7.0472 2 200 99.9614 7.0472 INE178A14944 CHENNAI PETRO 63D 3-Mar-16 99.9418 7.0851 1 150 99.9418 7.0851 INE013A14WU0 RELIANCE CAP 91D 4-Mar-16 99.9181 7.4795 1 42.05 99.9181 7.4795 INE572E14841 PNB HOUSING FIN 60D 4-Mar-16 99.9201 7.2967 1 15 99.9201 7.2967 INE085A14AI9 CHAMBAL FERT 60D 4-Mar-16 99.9215 7.1688 1 0.05 99.9215 7.1688 INE486H14474 KRIBHCO SHYAM FERT 63D 8-Mar-16 99.8202 8.2182 1 50 99.8202 8.2182 INE013A14WM7 RELIANCE CAP 120D 9-Mar-16 99.8108 8.6486 1 5 99.8108 8.6486 INE514E14KF5 EXIM 37D 11-Mar-16 99.8086 6.9995 1 5 99.8086 6.9995 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 99.7012 7.2926 1 350 99.7012 7.2926 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN SERV 83D 15-Mar-16 99.6750 8.5008 1 195 99.6750 8.5008 INE660N14373 S. D. CORP PVT 291D 15-Mar-16 99.6701 8.0541 1 70 99.6701 8.0541 INE389H14AI0 KEC INTERNATIONAL 60D 15-Mar-16 99.6711 8.0296 1 50 99.6711 8.0296 INE140A14IP0 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 15-Mar-16 99.7170 7.3992 1 25 99.7170 7.3992 INE702C14251 APL APOLLO TUBES 62D 15-Mar-16 99.6741 7.9562 1 25 99.6741 7.9562 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 99.5646 9.3892 1 105 99.5646 9.3892 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 99.5215 9.7496 1 50 99.5215 9.7496 INE115A14292 LIC HOUSING FIN 60D 18-Mar-16 99.6168 7.8003 1 15 99.6168 7.8003 INE115A14292 LIC HOUSING FIN 60D 18-Mar-16 99.6380 7.8006 1 10 99.6380 7.8006 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.5853 7.5998 1 5 99.5853 7.5998 INE657N14DZ6 EDELWEISS COM.SERV 90D 22-Mar-16 99.5598 7.6849 2 250 99.5589 7.7007 INE476M14483 L & T HOUSING FIN 60D 22-Mar-16 99.5048 8.6499 1 5 99.5048 8.6499 INE081A14296 TATA STEEL 84D 23-Mar-16 99.5296 7.5003 2 250 99.5296 7.5003 INE487L14177 IIFL REALTY 58D 23-Mar-16 99.4038 9.9508 1 160 99.4038 9.9508 INE657K14DO6 RHC HOLDING PVT 110D 23-Mar-16 99.4009 9.9995 1 140 99.4009 9.9995 INE081A14296 TATA STEEL 84D 23-Mar-16 99.5500 7.4997 1 25 99.5500 7.4997 INE053F14013 IRFC 34D 23-Mar-16 99.5500 7.4997 2 10 99.5560 7.3992 INE532F14XA8 EDELWEISS FIN SERV 47D 23-Mar-16 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE514E14JX0 EXIM 91D 23-Mar-16 99.5500 7.4997 1 5 99.5500 7.4997 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.5500 7.4997 1 5 99.5500 7.4997 INE148I14LB0 INDIABULLS HSG FIN 55D 23-Mar-16 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE945G14EP8 RELIGARE SECURITIES 365D24-Mar-16 99.4092 9.0385 1 100 99.4092 9.0385 INE657N14EJ8 EDELWEISS COM. SERV 59D 28-Mar-16 99.3679 8.5994 1 200 99.3679 8.5994 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN SERV 89D 28-Mar-16 99.4232 7.8427 1 100 99.4232 7.8427 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN SERV 89D 28-Mar-16 99.4014 7.8502 1 40 99.4014 7.8502 INE657K14DQ1 RHC HOLDING PRIVATE 91D 29-Mar-16 99.2501 9.8493 1 250 99.2501 9.8493 INE742O14302 RELIANCE RETAIL 60D 29-Mar-16 99.4052 7.8000 1 5 99.4052 7.8000 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.3096 8.7499 1 5 99.3096 8.7499 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.3919 7.7005 1 5 99.3919 7.7005 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.3638 7.7896 2 475 99.3711 7.7000 INE657N14EW1 EDELWEISS COM. SERV 35D 31-Mar-16 99.3597 7.8409 2 200 99.3597 7.8405 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.3385 7.8405 1 115 99.3385 7.8405 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.3596 7.8418 1 30 99.3596 7.8418 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.3377 7.8500 1 10 99.3377 7.8500 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 6-Apr-16 99.0137 10.0996 1 5 99.0137 10.0996 INE597H14EW1 TGS INVST. 63D 25-Apr-16 98.5675 9.4725 1 6 98.5675 9.4725 INE977J14DD3 TRAPTI TRADING 63D 25-Apr-16 98.5675 9.4725 1 6 98.5675 9.4725 INE909H14ID9 TATA MOTORS FIN 90D 28-Apr-16 98.4676 9.6276 2 300 98.4676 9.6276 INE055A14DG0 CENTURY TEXTILES 70D 28-Apr-16 98.6287 8.7497 1 5 98.6287 8.7497 INE140A14IW6 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 28-Apr-16 98.5052 9.5497 1 5 98.5052 9.5497 INE001A14OV0 HDFC 90D 17-May-16 98.0462 9.3250 1 20 98.0462 9.3250 INE522D14ED8 MANAPPURAM FIN 88D 20-May-16 97.8552 10.0001 4 200 97.8552 10.0001 INE114A14CR4 SAIL 91D 23-May-16 98.0371 8.7000 4 125 98.0371 8.7000 INE140A14JM5 PIRAMAL ENTERPRISES 89D 23-May-16 97.9156 9.2500 1 50 97.9156 9.2500 INE871D14HM3 IL&FS 90D 26-May-16 97.8125 9.3827 1 70 97.8125 9.3827 INE774D14JC6 MAH & MAH FIN SERV 178D 27-May-16 97.9184 8.8175 4 100 97.9184 8.8175 INE523H14SP1 JM FIN PRODUCTS 365D 8-Jun-16 97.3159 10.0672 1 10 97.3159 10.0672 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 96.9919 9.9299 1 5 96.9919 9.9299 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 