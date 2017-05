Mar 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OK3 HDFC 58D 2-Mar-16 99.9786 7.8127 1 400 99.9786 7.8127 INE027E14AE2 FAMILY CREDIT 90D 3-Mar-16 99.9607 7.1751 1 35 99.9607 7.1751 INE691I14CV6 L & T INFRA FIN CO. 72D 4-Mar-16 99.9392 7.4018 2 230 99.9392 7.4018 INE094O14555 DAIMLER FIN 317D 4-Mar-16 99.9411 7.1704 1 50 99.9411 7.1704 INE658R14113 ASPIRE HOME FIN 60D 4-Mar-16 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE192B14158 WELSPUN INDIA 70D 7-Mar-16 99.8726 7.7601 1 50 99.8726 7.7601 INE886I14374 MOTILAL OSWAL SEC 91D 7-Mar-16 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE657N14EF6 EDELWEISS COM.SERV 61D 8-Mar-16 99.8527 7.6920 1 10 99.8527 7.6920 INE572E14825 PNB HOUSING FIN 90D 8-Mar-16 99.8526 8.9801 1 5 99.8526 8.9801 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.8173 7.4241 3 295 99.8179 7.3986 INE691I14CQ6 L & T INFRA FIN CO. 91D 14-Mar-16 99.7336 7.4997 1 15 99.7336 7.4997 INE532F14WN3 EDELWEISS FIN SERV 83D 15-Mar-16 99.6750 8.5008 1 195 99.6750 8.5008 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 99.7020 7.2732 2 187 99.7020 7.2730 INE945G14GG2 RELIGARE SECURITIES 104D17-Mar-16 99.6221 8.6535 1 50 99.6221 8.6535 INE557F14DG4 NATIONAL HOUSING BK 30D 17-Mar-16 99.6907 7.5497 1 5 99.6907 7.5497 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.6867 7.1696 2 175 99.6867 7.1696 INE061F14446 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Mar-16 99.5650 9.3805 1 105 99.5650 9.3805 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.6695 7.1196 1 50 99.6695 7.1196 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.6699 7.1109 1 25 99.6699 7.1109 INE115A14292 LIC HOUSING FIN 60D 18-Mar-16 99.6380 7.8006 1 25 99.6380 7.8006 INE669E14183 IDEA CELLULAR 48D 21-Mar-16 99.5905 7.8991 1 5 99.5905 7.8991 INE657N14DZ6 EDELWEISS COM. SERV 90D 22-Mar-16 99.5299 8.2098 2 250 99.5504 7.8498 INE580B14FE5 GRUH FIN 90D 22-Mar-16 99.5174 8.8502 1 5 99.5174 8.8502 INE694L14BX2 TALWANDI SABO PWR 107D 23-Mar-16 99.5358 7.7374 1 100 99.5358 7.7374 INE621H14161 RELIGARE ENTERPRISES 86D23-Mar-16 99.4414 9.3197 1 25 99.4414 9.3197 INE306N14GS8 TATA CAP FIN SERV 47D 23-Mar-16 99.4877 8.9501 1 5 99.4877 8.9501 INE296A14JP8 BAJAJ FIN 48D 23-Mar-16 99.4991 8.7499 1 5 99.4991 8.7499 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING BK 55D 23-Mar-16 99.5646 7.6008 1 5 99.5646 7.6008 INE053F14013 IRFC 34D 23-Mar-16 99.5675 7.5499 1 5 99.5675 7.5499 INE657N14EJ8 EDELWEISS COM.SERV 59D 28-Mar-16 99.3679 8.5994 1 200 99.3679 8.5994 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN SERV 89D 28-Mar-16 99.4227 7.8496 2 115 99.4227 7.8496 INE774D14JO1 MAH & MAH FIN SERV 59D 28-Mar-16 99.3841 8.6999 1 25 99.3841 8.6999 INE657K14DQ1 RHC HOLDING PRIVATE 91D 29-Mar-16 99.2501 9.8493 1 50 99.2501 9.8493 INE018A14DS3 LARSEN AND TOUBRO 169D 29-Mar-16 99.4666 7.2494 1 5 99.4666 7.2494 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.3292 8.4998 1 5 99.3292 8.4998 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.3589 7.8504 4 475 99.3589 7.8504 INE657N14EW1 EDELWEISS COM. SERV 35D 31-Mar-16 99.3589 7.8504 2 200 99.3589 7.8504 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.3589 7.8504 1 30 99.3589 7.8504 INE202B14GI5 DEWAN HOUSING FIN 61D 5-Apr-16 99.0817 9.9496 1 5 99.0817 9.9496 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 6-Apr-16 99.0137 10.0996 1 5 99.0137 10.0996 INE501A14897 DEEPAK FERT. 70D 18-Apr-16 98.7995 9.2397 1 25 98.7995 9.2397 INE501A14921 DEEPAK FERT. 64D 22-Apr-16 98.6383 9.6900 1 18 98.6383 9.6900 INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 98.5441 9.1399 1 50 98.5441 9.1399 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 2-May-16 98.4448 9.3003 1 35 98.4448 9.3003 INE962S14133 TATA POWER SOLAR 89D 17-May-16 98.1277 9.0445 1 6 98.1277 9.0445 INE657N14EK6 EDELWEISS COM. SERV 111D25-May-16 97.7242 10.0001 2 250 97.7242 10.0001 INE306N14GN9 TATA CAP FIN SERV 124D 25-May-16 97.8802 9.2998 2 150 97.8802 9.2998 INE371K14381 TATA REALTY 180D 25-May-16 97.8690 9.3500 2 125 97.8690 9.3500 INE033L14DM2 TATA CAP HSG FIN 121D 25-May-16 97.8802 9.2998 1 25 97.8802 9.2998 INE371K14381 TATA REALTY 180D 25-May-16 97.8935 9.3502 1 10 97.8935 9.3502 INE975F14HZ9 KOTAK MAH INVST. 126D 26-May-16 97.8558 9.2998 1 50 97.8558 9.2998 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 98.0592 8.4001 1 25 98.0592 8.4001 INE008I14EE5 COX AND KINGS 90D 26-May-16 97.8783 9.2001 1 2.5 97.8783 9.2001 INE028E14AY8 KOTAK SECURITIES 123D 27-May-16 97.7960 9.4551 1 75 97.7960 9.4551 INE691I14CT0 L & T INFRA FIN CO. 171D 6-Jun-16 97.5881 9.3000 1 25 97.5881 9.3000 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 96.4692 9.1501 1 25 96.4692 9.1501 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 93.9032 8.2001 2 200 93.9032 8.2001 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 92.0954 8.9000 4 250 92.0954 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.