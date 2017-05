Mar 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE628A14AY3 UPL 90D 3-Mar-16 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE306N14GC2 TATA CAP FIN SERV 90D 3-Mar-16 99.9804 7.1554 1 60 99.9804 7.1554 INE148I14KN7 INDIABULLS HSG FIN 90D 3-Mar-16 99.9804 7.1554 1 50 99.9804 7.1554 INE523E14NO2 L T FIN 365D 3-Mar-16 99.9797 7.4110 1 25 99.9797 7.4110 INE738C14BR8 BHARAT ALUMINIUM 189D 4-Mar-16 99.9562 7.9970 1 225 99.9562 7.9970 INE572E14841 PNB HOUSING FIN 60D 4-Mar-16 99.9592 7.4490 2 150 99.9592 7.4490 INE660A14MY1 SUNDARAM FIN 267D 4-Mar-16 99.9592 7.4490 1 95 99.9592 7.4490 INE055A14DA3 CENTURY TEXTILES 67D 4-Mar-16 99.9617 6.9924 1 50 99.9617 6.9924 INE261F14954 NABARD 60D 4-Mar-16 99.9622 6.9011 1 25 99.9622 6.9011 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 99.9056 6.8977 1 5 99.9056 6.8977 INE871D14GE2 IL & FS 365D 9-Mar-16 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.7652 7.1586 1 600 99.7652 7.1586 INE691I14CQ6 L &T INFRA FIN CO. 91D 14-Mar-16 99.7396 7.9412 1 100 99.7396 7.9412 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.7478 7.0989 1 450 99.7478 7.0989 INE824H14047 JULIUS BAER CAP (I) 60D 15-Mar-16 99.7256 7.7255 1 90 99.7256 7.7255 INE514E14KG3 EXIM 41D 15-Mar-16 99.7478 7.0989 1 50 99.7478 7.0989 INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.7524 7.5499 2 10 99.7508 7.5988 INE148I14KV0 INDIABULLS HSG FIN 77D 15-Mar-16 99.7246 8.3999 1 10 99.7246 8.3999 INE660A14NY9 SUNDARAM FIN 36D 15-Mar-16 99.7050 8.9995 1 5 99.7050 8.9995 INE891K14933 AXIS FIN 78D 15-Mar-16 99.7540 7.5010 1 5 99.7540 7.5010 INE657N14EH2 EDELWEISS COM. SERV 60D 18-Mar-16 99.6614 7.7506 2 275 99.6614 7.7506 INE202B14FV0 DEWAN HSG FIN CO. 86D 18-Mar-16 99.6295 9.0490 1 5 99.6295 9.0490 INE205A14CI9 VEDANTA 294D 21-Mar-16 99.6047 7.6241 1 250 99.6047 7.6241 INE477A14338 CANFIN HOMES 181D 21-Mar-16 99.5655 8.8491 1 5 99.5655 8.8491 INE033L14DI0 TATA CAP HOUSING FIN 89D21-Mar-16 99.5581 9.0005 1 5 99.5581 9.0005 INE774D14JL7 MAH & MAH FIN SERV 76D 22-Mar-16 99.5768 8.1646 2 255 99.5414 8.8505 INE774D14JL7 MAH & MAH FIN SERV 76D 22-Mar-16 99.5500 8.2496 1 250 99.5500 8.2496 INE657N14DZ6 EDELWEISS COM. SERV 90D 22-Mar-16 99.5932 7.8468 1 10 99.5932 7.8468 INE756I14825 HDB FIN SERV 90D 22-Mar-16 99.5337 8.9998 1 5 99.5337 8.9998 INE694L14BX2 TALWANDI SABO PWR 107D 23-Mar-16 99.5569 7.7358 1 150 99.5569 7.7358 INE110L14795 RELIANCE JIO 58D 23-Mar-16 99.5772 7.3799 1 25 99.5772 7.3799 INE148I14LB0 INDIABULLS HSG FIN 55D 23-Mar-16 99.5418 8.4006 1 5 99.5418 8.4006 INE053F14013 IRFC 34D 23-Mar-16 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.5771 7.7507 1 5 99.5771 7.7507 INE557F14DF6 NATIONAL HSG BK 55D 23-Mar-16 99.5907 7.5004 1 5 99.5907 7.5004 INE144H14867 DEUTSCHE INVST. 89D 28-Mar-16 99.3806 9.0996 1 10 99.3806 9.0996 INE548C14308 EMAMI 46D 28-Mar-16 99.4584 7.9504 1 5 99.4584 7.9504 INE121A14MB2 CHOLAMANDALAM 75D 28-Mar-16 99.3873 9.0006 1 5 99.3873 9.0006 INE018A14DS3 LARSEN & TOUBRO 169D 29-Mar-16 99.4827 7.2999 1 50 99.4827 7.2999 INE657K14DQ1 RHC HOLDING PVT 91D 29-Mar-16 99.2295 10.4969 1 15 99.2295 10.4969 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.3295 8.7994 1 25 99.3295 8.7994 INE860H14UI8 ADITYA BIRLA FIN 51D 30-Mar-16 99.3496 8.8500 1 25 99.3496 8.8500 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.4190 7.9002 1 5 99.4190 7.9002 INE774D14JU8 MAH & MAH FIN SERV 60D 11-Apr-16 99.0083 9.1399 1 125 99.0083 9.1399 INE501A14897 DEEPAK FERTILIZERS 70D 18-Apr-16 98.8248 9.2351 1 25 98.8248 9.2351 INE865C14710 ADITYA BIRLA MONEY 60D 25-Apr-16 98.4840 10.4048 1 20 98.4840 10.4048 INE957N14415 HERO FINCORP 90D 28-Apr-16 98.5298 9.5549 1 50 98.5298 9.5549 INE140A14IW6 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 28-Apr-16 98.5620 9.3426 1 40 98.5620 9.3426 INE976I14JU8 TATA CAP 84D 29-Apr-16 98.5684 9.1401 1 50 98.5684 9.1401 INE148I14LA2 INDIABULLS HSG FIN 91D 29-Apr-16 98.4851 9.8499 1 5 98.4851 9.8499 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE572E14874 PNB HSG FIN 90D 16-May-16 98.1813 9.0150 1 50 98.1813 9.0150 INE013A14XR4 RELIANCE CAP 90D 24-May-16 97.9072 9.4000 1 20 97.9072 9.4000 INE114A14CS2 SAIL 91D 24-May-16 98.1213 8.4199 1 5 98.1213 8.4199 INE020E14GB0 STCI FIN 90D 30-May-16 97.7593 9.4000 2 75 97.7593 9.4000 INE020E14GB0 STCI FIN 90D 30-May-16 97.7839 9.4001 1 25 97.7839 9.4001 INE121A14LV2 CHOLAMANDALAM 193D 31-May-16 97.7465 9.3499 1 50 97.7465 9.3499 INE144H14800 DEUTSCHE INVST. 305D 26-Sep-16 94.8566 9.5151 1 10 94.8566 9.5151 INE404K14BI9 SHAPOORJI PALLONJI 268D 16-Nov-16 93.6816 9.5049 1 50 93.6816 9.5049 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 92.6538 8.8500 1 5 92.6538 8.8500 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 92.4079 8.8200 4 275 92.4079 8.8200 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 92.3872 8.8201 3 125 92.3872 8.8201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com