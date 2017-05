Mar 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14UB3 ADITYA BIRLA FIN 60D 4-Mar-16 99.9801 7.2649 2 450 99.9801 7.2649 INE445L14308 NABHA POWER 72D 4-Mar-16 99.9811 6.8998 1 100 99.9811 6.8998 INE572E14841 PNB HOUSING FIN 60D 4-Mar-16 99.9800 7.3015 1 50 99.9800 7.3015 INE389H14AE9 KEC INTERNATIONAL 60D 4-Mar-16 99.9782 7.9587 1 15 99.9782 7.9587 INE657N14BY3 EDELWEISS COM. SERV 268D 4-Mar-16 99.9785 7.8492 1 5 99.9785 7.8492 INE261F14921 NABARD 91D 8-Mar-16 99.9056 6.8977 2 300 99.9056 6.8977 INE081A14262 TATA STEEL 90D 8-Mar-16 99.9056 6.8977 1 150 99.9056 6.8977 INE871D14GE2 IL & FS 365D 9-Mar-16 99.8782 7.4166 2 65 99.8800 7.3088 INE763G14CS3 ICICI SECURITIES 90D 9-Mar-16 99.8728 7.7494 2 40 99.8703 7.9003 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 99.8592 7.3521 5 275 99.8592 7.3521 INE691I14CQ6 L & T INFRA. FIN CO 91D 14-Mar-16 99.7829 7.9414 2 135 99.7829 7.9414 INE134E14667 PFC 90D 14-Mar-16 99.7805 7.2994 2 100 99.7805 7.2994 INE691I14CQ6 L & T INFRA FIN CO. 91D 14-Mar-16 99.7613 7.9395 1 50 99.7613 7.9395 INE018A14EB7 LARSEN AND TOUBRO 70D 15-Mar-16 99.7638 7.2014 2 495 99.7638 7.2014 INE688I14CS8 CAP FIRST 83D 15-Mar-16 99.7447 7.7853 1 15 99.7447 7.7853 INE949L14564 AU FINANCIERS 256D 15-Mar-16 99.7346 8.0941 1 10 99.7346 8.0941 INE148I14KV0 INDIABULLS HSG FIN 77D 15-Mar-16 99.7246 8.3999 1 5 99.7246 8.3999 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.6727 7.0504 1 25 99.6727 7.0504 INE008I14DV1 COX AND KINGS 89D 21-Mar-16 99.5581 9.0005 1 5 99.5581 9.0005 INE205A14DZ1 VEDANTA 90D 22-Mar-16 99.6168 7.8003 1 250 99.6168 7.8003 INE657N14DZ6 EDELWEISS COM. SERV 90D 22-Mar-16 99.5930 7.8506 1 10 99.5930 7.8506 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.6177 7.3721 4 55 99.6344 7.0491 INE053F14013 IRFC 34D 23-Mar-16 99.6008 7.6996 1 25 99.6008 7.6996 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.5167 7.3852 2 10 99.4982 7.6700 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 99.4404 7.9001 1 5 99.4404 7.9001 INE059B14GR0 SIMPLEX INFRASTS 29D 30-Mar-16 99.2151 10.6946 1 1.5 99.2151 10.6946 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.4014 7.8502 2 16 99.4014 7.8502 INE958G14SB1 RELIGARE FINVEST 60D 4-Apr-16 99.0786 10.9496 1 5 99.0786 10.9496 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 2-May-16 98.4954 9.4500 2 10 98.4719 9.6002 INE033L14DL4 TATA CAP HSG FIN 90D 2-May-16 98.5111 9.3502 1 5 98.5111 9.3502 INE114A14CO1 SAIL 90D 2-May-16 98.6368 8.5499 1 5 98.6368 8.5499 INE008I14CL4 COX AND KINGS 365D 5-May-16 98.4536 9.1000 1 50 98.4536 9.1000 INE691I14CT0 L & T INFRA FIN CO. 171D 6-Jun-16 97.6491 9.2499 2 100 97.6491 9.2499 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 96.5851 8.9001 1 5 96.5851 8.9001 INE556F14CB9 SIDBI 174D 2-Aug-16 96.6649 8.2849 2 25 96.6649 8.2849 INE371K14357 TATA REALTY& INFRA 343D 23-Sep-16 95.0035 9.4100 1 25 95.0035 9.4100 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 92.5992 8.8400 1 3 92.5992 8.8400 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 92.3443 8.9000 1 25 92.3443 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com