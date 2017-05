Mar 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14BN6 SIDBI 90D 15-Mar-16 99.9806 7.0702 3 300 99.9808 7.0093 INE121A14KV4 CHOLAMANDALAM 327D 15-Mar-16 99.9788 7.7396 2 150 99.9788 7.7396 INE069A14GU5 ADITYA BIRLA NUVO 32D 15-Mar-16 99.9801 7.2594 2 100 99.9801 7.2649 INE148I14KV0 INDIABULLS HOUSING 77D 15-Mar-16 99.9788 7.7396 1 100 99.9788 7.7396 INE660N14373 S. D. CORPORATION 291D 15-Mar-16 99.9780 8.0318 1 70 99.9780 8.0318 INE688I14CS8 CAP FIRST 83D 15-Mar-16 99.9786 7.8127 1 40 99.9786 7.8127 INE774D14JK9 MAH AND MAH FIN 71D 17-Mar-16 99.9351 7.9013 2 200 99.9351 7.9013 INE202B14GC8 DEWAN HOUSING FIN 57D 17-Mar-16 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE871D14GX2 INFRAST LEASING 88D 18-Mar-16 99.9124 8.0005 1 150 99.9124 8.0005 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.9212 7.1962 1 100 99.9212 7.1962 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.9212 7.1962 1 100 99.9212 7.1962 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.8621 7.2004 5 375 99.8621 7.2004 INE866I14PQ6 INDIA INFOLINE FIN 56D 21-Mar-16 99.8468 8.0005 1 80 99.8468 8.0005 INE729N14590 TVS CREDIT SERV 54D 21-Mar-16 99.8390 8.4085 1 50 99.8390 8.4085 INE044A14120 SUN PHARMA 124D 22-Mar-16 99.8330 7.6321 1 25 99.8330 7.6321 INE657N14DZ6 EDELWEISS COMMOD 90D 22-Mar-16 99.8286 7.8336 1 5 99.8286 7.8336 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.8233 7.1789 1 200 99.8233 7.1789 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.8424 7.2019 1 200 99.8424 7.2019 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 99.8195 8.2502 1 25 99.8195 8.2502 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.8154 7.5004 1 5 99.8154 7.5004 INE976I14IV8 TATA CAP 245D 28-Mar-16 99.6655 8.7502 2 75 99.6655 8.7502 INE523E14PI9 L AND T FIN 55D 28-Mar-16 99.6805 8.9993 1 25 99.6805 8.9993 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN SERV 89D 28-Mar-16 99.7000 7.8450 1 15 99.7000 7.8450 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 99.6215 8.6667 4 100 99.6201 8.6995 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 99.6437 8.7010 1 50 99.6437 8.7010 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.6621 8.2501 1 5 99.6621 8.2501 INE047A14156 GRASIM INDUSTRIES 28D 30-Mar-16 99.6621 8.2501 1 5 99.6621 8.2501 INE085A14AM1 CHAMBAL FERTILISERS 35D30-Mar-16 99.6764 7.8998 1 5 99.6764 7.8998 INE059B14GR0 SIMPLEX INFRASTS 29D 30-Mar-16 99.5349 10.6597 1 1.9 99.5349 10.6597 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.6359 7.8467 4 150 99.6359 7.8460 INE657N14EW1 EDELWEISS COMMOD 35D 31-Mar-16 99.6359 7.8460 2 50 99.6359 7.8460 INE373A14537 BASF INDIA 121D 31-Mar-16 99.6397 8.2491 1 5 99.6397 8.2491 INE202B14GI5 DEWAN HOUSING FIN 61D 05-Apr-16 99.4279 10.0009 1 5 99.4279 10.0009 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 06-Apr-16 99.3652 10.5992 1 5 99.3652 10.5992 INE514E14KN9 EXIM 63D 29-Apr-16 98.9569 8.5499 1 5 98.9569 8.5499 INE055A14DH8 CENTURY TEXTILES 60D 03-May-16 98.8193 8.9001 1 25 98.8193 8.9001 INE114A14CP8 SAIL 90D 05-May-16 98.8126 8.6002 1 5 98.8126 8.6002 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 98.8015 8.3542 3 175 98.8021 8.3497 INE013A14XN3 RELIANCE CAP 80D 06-May-16 98.6369 9.7001 1 5 98.6369 9.7001 INE804I14LP8 ECL FIN 88D 06-May-16 98.5400 10.3999 1 5 98.5400 10.3999 INE759E14CA4 L AND T FINCORP 132D 10-May-16 98.5932 9.3002 2 150 98.5932 9.3002 INE774D14JT0 MAH AND MAH FIN 90D 10-May-16 98.5038 9.9001 1 5 98.5038 9.9001 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 98.7030 8.4145 1 4 98.7030 8.4145 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 98.6097 8.3002 2 100 98.6097 8.3002 INE597H14EV3 TGS INVESTMENT 90D 17-May-16 98.3819 9.3800 1 4 98.3819 9.3800 INE514E14KL3 EXIM 90D 18-May-16 98.5741 8.2497 1 150 98.5741 8.2497 INE514E14KL3 EXIM 90D 18-May-16 98.5348 8.3500 1 50 98.5348 8.3500 INE704I14312 BARCLAYS INVEST 359D 18-May-16 98.3373 9.4946 1 37 98.3373 9.4946 INE192B14174 WELSPUN INDIA 75D 18-May-16 98.4252 8.9846 1 4 98.4252 8.9846 INE523H14UQ5 JM FIN PRODUCTS 127D 19-May-16 98.2667 9.7548 1 50 98.2667 9.7548 INE916D14XH3 KOTAK MAH PRIME 116D 20-May-16 98.3375 9.2100 1 50 98.3375 9.2100 INE445L14357 NABHA POWER 77D 20-May-16 98.4504 8.5747 1 4 98.4504 8.5747 INE523H14SN6 JM FIN PRODUCTS 361D 23-May-16 98.1636 9.7546 1 50 98.1636 9.7546 INE114A14CR4 SAIL 91D 23-May-16 98.3979 8.4898 2 11 98.3979 8.4898 INE916D14XI1 KOTAK MAH PRIME 120D 24-May-16 98.2400 9.2100 1 100 98.2400 9.2100 INE114A14CS2 SAIL 91D 24-May-16 98.4332 8.2998 1 100 98.4332 8.2998 INE033L14DM2 TATA CAP HOUSING 121D 25-May-16 98.2142 9.2176 1 150 98.2142 9.2176 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 98.3420 8.4298 2 43 98.3420 8.4298 INE148I14LL9 INDIABULLS HOUSING 83D 26-May-16 98.1754 9.2926 1 4 98.1754 9.2926 INE694L14CI1 TALWANDI SABO 88D 27-May-16 98.0324 9.8998 1 200 98.0324 9.8998 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.3196 8.4301 1 50 98.3196 8.4301 INE909H14HR1 TATA MOTORS FIN 217D 30-May-16 98.0636 9.3602 2 250 98.0637 9.3598 INE774D14JX2 MAH AND MAH FIN 89D 06-Jun-16 97.9311 9.1798 1 150 97.9311 9.1798 INE871D14HS0 INFRAST LEASING 91D 08-Jun-16 97.8670 9.2502 1 80 97.8670 9.2502 INE759E14CB2 L AND T FINCORP 140D 10-Jun-16 97.7978 9.3398 1 225 97.7978 9.3398 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 97.8760 9.0008 2 175 97.8762 9.0001 INE660N14449 S. D. CORPORATION 302D 21-Jun-16 97.3812 9.9148 1 5 97.3812 9.9148 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 97.0882 8.8999 1 95 97.0882 8.8999 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 97.1143 8.8900 1 95 97.1143 8.8900 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 96.9996 8.8899 1 155 96.9996 8.8899 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 96.9734 8.8999 1 155 96.9734 8.8999 INE597H14ED1 TGS INVESTMENT 365D 16-Aug-16 96.0457 9.6951 1 25 96.0457 9.6951 INE651J14263 JM FIN CREDIT SOL 365D 18-Aug-16 95.8405 10.0899 1 40 95.8405 10.0899 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 92.8508 8.8100 2 50 92.8508 8.8100 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 92.4364 8.8101 1 125 92.4364 8.8101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com