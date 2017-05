Mar 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14AF9 FAMILY CREDIT 90D 16-Mar-16 99.9786 7.8127 2 150 99.9786 7.8127 INE477L14491 INDIA INFOLINE 40D 16-Mar-16 99.9785 7.8492 2 100 99.9785 7.8492 INE205A14DU2 VEDANTA 90D 17-Mar-16 99.9589 7.5038 1 200 99.9589 7.5038 INE144H14842 DEUTSCHE INVEST 90D 17-Mar-16 99.9573 7.7961 2 170 99.9573 7.7961 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.9403 7.2649 4 505 99.9404 7.2557 INE178A14977 CHENNAI PETROLEUM 32D 18-Mar-16 99.9399 7.3166 4 445 99.9399 7.3166 INE110L14779 RELIANCE JIO INFO 60D 18-Mar-16 99.9396 7.3531 2 395 99.9396 7.3531 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.9403 7.2674 7 395 99.9404 7.2557 INE115A14292 LIC HOUSING FIN 60D 18-Mar-16 99.9355 7.8526 1 255 99.9355 7.8526 INE486A14941 CESC 72D 18-Mar-16 99.9384 7.4993 1 195 99.9384 7.4993 INE169A14CH9 COROMANDEL 90D 21-Mar-16 99.8793 7.3515 1 100 99.8793 7.3515 INE110L14746 RELIANCE JIO INFO 91D 21-Mar-16 99.8793 7.3515 1 90 99.8793 7.3515 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 99.8403 7.2980 3 650 99.8403 7.2980 INE556F14CE3 SIDBI 23D 23-Mar-16 99.8491 6.8952 3 500 99.8491 6.8952 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.8403 7.2980 1 250 99.8403 7.2980 INE572E14916 PNB HOUSING FIN 22D 23-Mar-16 99.8250 7.9984 1 175 99.8250 7.9984 INE081A14296 TATA STEEL 84D 23-Mar-16 99.8337 7.6001 1 150 99.8337 7.6001 INE891K14925 AXIS FIN 86D 23-Mar-16 99.8140 8.5021 1 75 99.8140 8.5021 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.8602 7.2998 1 25 99.8602 7.2998 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.8516 7.7495 1 25 99.8516 7.7495 INE523E14PO7 L AND T FIN 13D 23-Mar-16 99.8181 9.5021 1 5 99.8181 9.5021 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 99.8277 6.9998 1 100 99.8277 6.9998 INE039A14146 IFCI 161D 25-Mar-16 99.7827 7.9487 1 5 99.7827 7.9487 INE870D14858 NATIONAL FERTILIZERS 27D28-Mar-16 99.7292 7.6239 1 40 99.7292 7.6239 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.7436 7.8202 2 35 99.7459 7.7486 INE476M14509 L AND T HOUSING FIN 56D 28-Mar-16 99.7001 9.1494 1 25 99.7001 9.1494 INE774D14JO1 MAH AND MAH FIN 59D 28-Mar-16 99.7001 9.1494 1 25 99.7001 9.1494 INE069A14GR1 ADITYA BIRLA NUVO 87D 28-Mar-16 99.7295 8.2500 1 5 99.7295 8.2500 INE580B14FL0 GRUH FIN 50D 29-Mar-16 99.6752 9.1491 1 25 99.6752 9.1491 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.6573 7.8453 2 39 99.6571 7.8493 INE580B14FM8 GRUH FIN 50D 31-Mar-16 99.6254 9.1495 1 25 99.6254 9.1495 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 06-Apr-16 99.3652 10.5992 1 5 99.3652 10.5992 INE774D14JU8 MAH AND MAH FIN 60D 11-Apr-16 99.2927 10.0001 1 5 99.2927 10.0001 INE020E14FV0 STCI FIN 89D 26-Apr-16 98.8617 10.2503 1 5 98.8617 10.2503 INE957N14407 HERO FINCORP 90D 27-Apr-16 98.8680 9.9503 1 5 98.8680 9.9503 INE066P14220 INOX WIND 63D 02-May-16 98.7601 9.7499 1 25 98.7601 9.7499 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 98.9068 8.5836 2 15 98.9173 8.5002 INE033L14DL4 TATA CAP HOUSING 90D 02-May-16 98.7726 9.6504 1 5 98.7726 9.6504 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 02-May-16 98.7350 9.9498 1 5 98.7350 9.9498 INE144H14875 DEUTSCHE INVEST 90D 03-May-16 98.6700 10.2499 1 5 98.6700 10.2499 INE860H14UE7 ADITYA BIRLA FIN 91D 03-May-16 98.6700 10.2499 1 5 98.6700 10.2499 INE957N14423 HERO FINCORP 83D 04-May-16 98.6819 9.9496 1 5 98.6819 9.9496 INE066P14196 INOX WIND 90D 05-May-16 98.6860 9.7199 1 25 98.6860 9.7199 INE020E14FY4 STCI FIN 90D 05-May-16 98.6153 10.2502 1 5 98.6153 10.2502 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 98.8809 8.0999 1 10 98.8809 8.0999 INE498L14562 L AND T FIN HOLDINGS 91D09-May-16 98.5062 10.2501 1 5 98.5062 10.2501 INE013A14XO1 RELIANCE CAP 89D 10-May-16 98.5228 9.9502 1 5 98.5228 9.9502 INE121H14DR2 ILANDFS FIN SERV 90D 11-May-16 98.5038 9.9001 1 5 98.5038 9.9001 INE013A14XQ6 RELIANCE CAP 90D 12-May-16 98.4699 9.9503 1 5 98.4699 9.9503 INE013A14XM5 RELIANCE CAP 91D 13-May-16 98.4435 9.9501 1 5 98.4435 9.9501 INE140A14IY2 PIRAMAL ENTER 114D 20-May-16 98.3536 9.3999 1 100 98.3536 9.3999 INE114A14CR4 SAIL 91D 23-May-16 98.4470 8.3447 1 18 98.4470 8.3447 INE523H14SL0 JM FIN PRODUCTS 364D 27-May-16 98.2080 9.2502 2 50 98.2080 9.2502 INE958G14SF2 RELIGARE FINVEST 89D 30-May-16 97.9983 9.8098 2 150 97.9983 9.8098 INE140A14JL7 PIRAMAL ENTER 100D 01-Jun-16 98.1171 8.9801 1 150 98.1171 8.9801 INE202B14GT2 DEWAN HOUSING FIN 90D 09-Jun-16 97.8693 9.2400 1 100 97.8693 9.2400 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 97.4597 9.6099 1 3 97.4597 9.6099 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 64D 29-Sep-16 95.2281 9.2375 1 50 95.2281 9.2375 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 94.0586 8.8000 1 10 94.0586 8.8000 INE155A14IO1 TATA MOTORS 335D 15-Dec-16 94.2013 8.2000 1 100 94.2013 8.2000 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 92.9374 8.7500 1 50 92.9374 8.7500 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN 365D 14-Feb-17 92.4278 8.8997 1 50 92.4278 8.8997 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 