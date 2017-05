Mar 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14XC6 RELIANCE CAP 90D 17-Mar-16 99.9787 7.7762 1 250 99.9787 7.7762 INE306N14GG3 TATA CAP FIN SERV 90D 17-Mar-16 99.9795 7.4840 2 125 99.9795 7.4840 INE667F14BO9 SUNDARAM BNP 90D 17-Mar-16 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE831R14272 ADITYA BIRLA 90D 17-Mar-16 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE020B14318 REC 64D 18-Mar-16 99.9593 7.4389 4 450 99.9589 7.5038 INE019A14650 JSW STEEL 74D 18-Mar-16 99.9582 7.6317 1 285 99.9582 7.6317 INE657N14EH2 EDELWEISS COMMOD 60D 18-Mar-16 99.9571 7.8326 1 200 99.9571 7.8326 INE110L14779 RELIANCE JIO INFO 60D 18-Mar-16 99.9576 7.7413 1 100 99.9576 7.7413 INE628A14BA1 UPL 91D 18-Mar-16 99.9596 7.3760 1 100 99.9596 7.3760 INE742F14920 ADANI PORTS 86D 18-Mar-16 99.9551 8.1979 1 75 99.9551 8.1979 INE178A14977 CHENNAI PETROLEUM 32D 18-Mar-16 99.9597 7.3577 1 55 99.9597 7.3577 INE261F14863 NABARD 150D 18-Mar-16 99.9600 7.3029 2 50 99.9603 7.2481 INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.8974 7.4975 2 175 99.8974 7.4975 INE110L14746 RELIANCE JIO INFO 91D 21-Mar-16 99.8974 7.4975 1 90 99.8974 7.4975 INE774D14JL7 MAH AND MAH FIN 76D 22-Mar-16 99.8621 8.4005 1 200 99.8621 8.4005 INE657N14DZ6 EDELWEISS COMMOD 90D 22-Mar-16 99.8715 7.8271 1 5 99.8715 7.8271 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.8584 7.3939 2 350 99.8564 7.4985 INE192A14275 TATA GLOBAL 43D 23-Mar-16 99.8525 7.7024 1 95 99.8525 7.7024 INE556F14CE3 SIDBI 23D 23-Mar-16 99.8573 7.4514 1 75 99.8573 7.4514 INE020B14334 REC 34D 28-Mar-16 99.7850 7.1495 1 5 99.7850 7.1495 INE580B14FJ4 GRUH FIN 68D 30-Mar-16 99.7134 7.4935 1 145 99.7134 7.4935 INE155A14IA0 TATA MOTORS 142D 30-Mar-16 99.7112 7.5512 1 25 99.7112 7.5512 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.7442 7.2005 1 5 99.7442 7.2005 INE657N14EW1 EDELWEISS COMMOD 35D 31-Mar-16 99.6789 7.8383 3 290 99.6784 7.8508 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.6794 7.8258 3 225 99.6795 7.8239 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.6784 7.8508 1 75 99.6784 7.8508 INE140A14JU8 PIRAMAL ENTERPRISES 43D 22-Apr-16 99.1201 9.0004 1 5 99.1201 9.0004 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.0354 8.0797 1 5 99.0354 8.0797 INE759E14CA4 L AND T FINCORP 132D 10-May-16 98.6183 9.2979 1 75 98.6183 9.2979 INE036A14DA3 RELIANCE INFRAST 58D 13-May-16 98.2974 10.9002 3 100 98.2974 10.9002 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.4488 8.1001 2 100 98.4488 8.1001 INE121A14LV2 CHOLAMANDALAM 193D 31-May-16 98.1525 9.0399 1 100 98.1525 9.0399 INE523H14UR3 JM FIN PRODUCTS 139D 01-Jun-16 98.0414 9.4697 1 50 98.0414 9.4697 INE535H14FH9 FULLERTON INDIA 364D 03-Jun-16 98.0690 9.0974 1 100 98.0690 9.0974 INE121A14LD0 CHOLAMANDALAM 365D 07-Jun-16 97.9857 9.0402 1 25 97.9857 9.0402 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 93.0410 8.7501 1 5 93.0410 8.7501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com