Mar 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14BU1 SIDBI 90D 21-Mar-16 99.9435 6.8805 5 555 99.9441 6.8050 INE144H14859 DEUTSCHE INVEST 84D 21-Mar-16 99.9323 8.2424 1 225 99.9323 8.2424 INE866I14PQ6 INDIA INFOLINE FIN 56D 21-Mar-16 99.9384 7.4993 1 215 99.9384 7.4993 INE155A14IJ1 TATA MOTORS 90D 21-Mar-16 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE110L14811 RELIANCE JIO 41D 22-Mar-16 99.9201 7.2967 3 200 99.9201 7.2967 INE155A14IU8 TATA MOTORS 25D 22-Mar-16 99.9233 7.0042 1 100 99.9233 7.0042 INE560K14413 PTC INDIA FIN SERV 55D 22-Mar-16 99.9091 8.3022 1 75 99.9091 8.3022 INE053F14013 IRFC 34D 23-Mar-16 99.9056 6.8977 3 1185 99.9056 6.8977 INE261F14988 NABARD 44D 23-Mar-16 99.9047 6.9639 4 795 99.9008 7.2488 INE557F14DF6 NATIONAL HOUSING 55D 23-Mar-16 99.9008 7.2488 7 660 99.9008 7.2488 INE556F14CE3 SIDBI 23D 23-Mar-16 99.9009 7.2424 4 570 99.9028 7.1025 INE514E14JX0 EXIM 91D 23-Mar-16 99.9044 6.9891 3 480 99.9008 7.2488 INE134E14675 PFC 36D 23-Mar-16 99.9018 7.1745 5 315 99.9008 7.2488 INE691I14DE0 L AND T INFRAST 20D 23-Mar-16 99.8812 8.6827 1 250 99.8812 8.6827 INE110L14795 RELIANCE JIO 58D 23-Mar-16 99.9001 7.3000 1 200 99.9001 7.3000 INE306N14FK7 TATA CAP FIN SERV 241D 28-Mar-16 99.7622 8.7004 1 50 99.7622 8.7004 INE463A14EQ3 BERGER PAINTS INDIA 19D 28-Mar-16 99.7956 7.4759 3 22.5 99.7956 7.4759 INE410J14678 KOTAK COMMODITY 40D 28-Mar-16 99.7357 9.6725 1 18 99.7357 9.6725 INE621H14187 RELIGARE ENTERPRISES 59D28-Mar-16 99.7503 9.1369 1 15 99.7503 9.1369 INE657K14DQ1 RHC HOLDING PRIVATE 91D 29-Mar-16 99.6861 14.3668 1 45 99.6861 14.3668 INE013A14XJ1 RELIANCE CAP 60D 29-Mar-16 99.7385 8.6998 1 25 99.7385 8.6998 INE335A14874 SURYA ROSHNI 90D 29-Mar-16 99.7365 8.7665 1 2 99.7365 8.7665 INE059B14GR0 SIMPLEX INFRASTS 29D 30-Mar-16 99.6512 10.6465 1 1.8 99.6512 10.6465 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.7217 7.8357 3 105 99.7215 7.8413 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.7212 7.8497 1 40 99.7212 7.8497 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.7857 7.8387 1 25 99.7857 7.8387 INE597H14EY7 TGS INVESTMENT 35D 04-Apr-16 99.5799 10.9988 2 55 99.5799 10.9988 INE774D14JM5 MAH MAH FIN SERV 90D 13-Apr-16 99.4049 9.5005 1 5 99.4049 9.5005 INE945G14GR9 RELIGARE SECURITIES 63D 18-Apr-16 99.1254 10.3886 1 25 99.1254 10.3886 INE915D14919 CITICORP FIN (INDIA) 62D18-Apr-16 99.2387 10.0002 1 5 99.2387 10.0002 INE179J14DH7 BIRLA TMT 179D 22-Apr-16 99.1056 9.4115 1 50 99.1056 9.4115 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.0427 8.3998 5 225 99.0427 8.3998 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 98.9629 8.5002 1 100 98.9629 8.5002 INE140A14JB8 PIRAMAL ENTER 90D 03-May-16 98.8932 9.5001 1 25 98.8932 9.5001 INE140A14JF9 PIRAMAL ENTER 83D 04-May-16 98.8678 9.4997 1 25 98.8678 9.4997 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 98.8418 8.0697 1 25 98.8418 8.0697 INE916D14WK9 KOTAK MAH PRIME 182D 10-May-16 98.6825 9.1945 1 25 98.6825 9.1945 INE694L14CK7 TALWANDI SABO 61D 11-May-16 98.5880 10.2502 1 5 98.5880 10.2502 INE523H14UD3 JM FIN PRODUCTS 164D 12-May-16 98.5533 9.7418 1 36 98.5533 9.7418 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 98.7123 8.0702 1 25 98.7123 8.0702 INE514E14KJ7 EXIM 90D 16-May-16 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 98.7396 8.3200 1 5 98.7396 8.3200 INE915D14935 CITICORP FIN (INDIA) 61D17-May-16 98.5381 9.5002 1 5 98.5381 9.5002 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE140A14HQ0 PIRAMAL ENTER 264D 06-Jun-16 98.0751 8.9547 1 20 98.0751 8.9547 INE705L14651 VODAFONE INDIA 154D 14-Jun-16 97.9837 8.5352 1 100 97.9837 8.5352 INE523H14UJ0 JM FIN PRODUCTS 175D 15-Jun-16 97.7605 9.3949 1 50 97.7605 9.3949 INE094O14662 DAIMLER FIN SERV 364D 15-Jun-16 97.8520 9.0026 1 50 97.8520 9.0026 INE144H14800 DEUTSCHE INVEST 305D 26-Sep-16 95.3289 9.3151 2 30 95.3289 9.3151 INE094O14753 DAIMLER FIN 364D 29-Sep-16 95.3698 9.0876 1 25 95.3698 9.0876 INE651J14404 JM FIN CREDIT 362D 28-Feb-17 91.1485 10.2148 1 100 91.1485 10.2148 INE477A14403 CANFIN HOMES 365D 17-Mar-17 91.9195 8.8150 1 25 91.9195 8.8150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com