Mar 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE069A14GR1 ADITYA BIRLA NUVO 87D 28-Mar-16 99.8974 7.4975 3 325 99.8974 7.4975 INE691I14CX2 L AND T INFRAST FIN 59D 28-Mar-16 99.8847 8.4262 2 325 99.8939 7.7535 INE870D14858 NATIONAL FERT 27D 28-Mar-16 99.8849 8.4095 5 305 99.8974 7.4975 INE169A14CJ5 COROMANDEL 46D 28-Mar-16 99.8956 7.6320 3 295 99.8974 7.4975 INE085A14AK5 CHAMBAL FERTILISERS 39D 28-Mar-16 99.8974 7.4975 2 250 99.8974 7.4975 INE756I14841 HDB FIN SERV 75D 28-Mar-16 99.8939 7.7535 1 250 99.8939 7.7535 INE121A14MB2 CHOLAMANDALAM 75D 28-Mar-16 99.8905 8.0023 1 195 99.8905 8.0023 INE742O14310 RELIANCE RETAIL 59D 28-Mar-16 99.8974 7.4975 2 150 99.8974 7.4975 INE523E14PI9 L AND T FIN 55D 28-Mar-16 99.8864 8.3023 2 125 99.8905 8.0023 INE532F14WQ6 EDELWEISS FIN SERV 89D 28-Mar-16 99.8931 7.8121 1 100 99.8931 7.8121 INE557F14DE9 NATIONAL HOUSING 61D 28-Mar-16 99.8974 7.4975 1 100 99.8974 7.4975 INE722A14709 SHRIRAM CITY UNION 81D 28-Mar-16 99.8905 8.0023 1 100 99.8905 8.0023 INE774D14JO1 MAH AND MAH FIN 59D 28-Mar-16 99.8760 9.0651 2 100 99.8837 8.4998 INE027E14AH5 FAMILY CREDIT 82D 28-Mar-16 99.8905 8.0023 2 100 99.8905 8.0023 INE548C14308 EMAMI 46D 28-Mar-16 99.8974 7.4975 1 50 99.8974 7.4975 INE657N14EJ8 EDELWEISS COMMOD 59D 28-Mar-16 99.8769 8.9974 1 40 99.8769 8.9974 INE008I14DN8 COX AND KINGS 150D 28-Mar-16 99.8895 8.0754 1 3 99.8895 8.0754 INE053T14139 ONGC MANGALORE 90D 29-Mar-16 99.8687 7.9979 3 275 99.8687 7.9979 INE580B14FL0 GRUH FIN 50D 29-Mar-16 99.8619 8.4127 1 225 99.8619 8.4127 INE860H14UF4 ADITYA BIRLA FIN 56D 29-Mar-16 99.8619 8.4127 1 100 99.8619 8.4127 INE660A14OA7 SUNDARAM FIN 46D 29-Mar-16 99.8625 8.3761 1 100 99.8625 8.3761 INE691I14CZ7 L AND T INFRAST 56D 29-Mar-16 99.8572 8.6994 1 30 99.8572 8.6994 INE008I14DX7 COX AND KINGS 91D 29-Mar-16 99.8661 8.1565 1 25 99.8661 8.1565 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE059B14GR0 SIMPLEX INFRASTS 29D 30-Mar-16 99.7965 10.6327 1 0.5 99.7965 10.6327 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.9334 8.1129 2 445 99.9331 8.1449 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.8074 8.8059 2 300 99.8287 7.8290 INE018A14DV7 LARSEN AND TOUBRO 153D 31-Mar-16 99.8250 7.9984 1 100 99.8250 7.9984 INE657N14EW1 EDELWEISS COMMOD 35D 31-Mar-16 99.8184 8.2989 2 90 99.8282 7.8519 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.8031 9.0013 1 50 99.8031 9.0013 INE958G14SB1 RELIGARE FINVEST 60D 04-Apr-16 99.8138 9.7271 1 95 99.8138 9.7271 INE958G14SC9 RELIGARE FINVEST 58D 08-Apr-16 99.7078 9.7241 1 145 99.7078 9.7241 INE774D14JM5 MAH MAH FIN SERV 90D 13-Apr-16 99.6201 8.6995 1 5 99.6201 8.6995 INE020B14342 REC 59D 29-Apr-16 99.1452 8.5052 3 400 99.1447 8.5102 INE020B14342 REC 59D 29-Apr-16 99.2603 8.5001 4 200 99.2603 8.5001 INE657N14EM2 EDELWEISS COMMOD 86D 29-Apr-16 99.0099 9.8649 1 50 99.0099 9.8649 INE481G14451 ULTRATECH CEMENT 52D 29-Apr-16 99.2992 8.0499 1 5 99.2992 8.0499 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 99.0663 8.6003 1 50 99.0663 8.6003 INE866I14PY0 INDIA INFOLINE FIN 66D 02-May-16 99.1208 9.2501 1 5 99.1208 9.2501 INE140A14JB8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 03-May-16 99.1686 8.5001 1 5 99.1686 8.5001 INE860H14UE7 ADITYA BIRLA FIN 91D 03-May-16 99.1395 8.8002 1 5 99.1395 8.8002 INE114A14CP8 SAIL 90D 05-May-16 99.1740 8.0000 1 5 99.1740 8.0000 INE804I14LP8 ECL FIN 88D 06-May-16 99.0213 9.2502 1 5 99.0213 9.2502 INE020E14FX6 STCI FIN 91D 09-May-16 98.9581 9.1499 1 5 98.9581 9.1499 INE774D14JT0 MAH AND MAH 90D 10-May-16 98.9624 8.8999 1 5 98.9624 8.8999 INE514E14KI9 EXIM 90D 12-May-16 99.0233 8.0003 1 5 99.0233 8.0003 INE514E14KH1 EXIM 98D 20-May-16 98.6905 8.3502 1 200 98.6905 8.3502 INE205A14EF1 VEDANTA 88D 20-May-16 98.7100 9.0001 1 5 98.7100 9.0001 INE245A14446 THE TATA POWER 88D 20-May-16 98.7525 8.6998 1 5 98.7525 8.6998 INE957N14464 HERO FINCORP 63D 20-May-16 98.7525 8.6998 1 5 98.7525 8.6998 INE296A14JT0 BAJAJ FIN 66D 23-May-16 98.5458 8.8298 8 750 98.5458 8.8298 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 98.6319 8.2997 3 480 98.6319 8.2997 INE371K14381 TATA REALTY 180D 25-May-16 98.4804 8.9399 1 25 98.4804 8.9399 INE094O14589 DAIMLER FIN SERV 365D 26-May-16 98.4607 8.9161 1 35 98.4607 8.9161 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 98.5749 8.2450 1 10 98.5749 8.2450 INE053T14188 ONGC MANGALORE 131D 06-Jun-16 98.2864 8.4849 1 50 98.2864 8.4849 INE053T14170 ONGC MANGALORE 137D 10-Jun-16 98.1967 8.4847 1 200 98.1967 8.4847 INE742F14623 ADANI PORTS 317D 10-Jun-16 98.1404 8.7546 1 3 98.1404 8.7546 INE742F14607 ADANI PORTS 329D 15-Jun-16 98.0250 8.7548 1 25 98.0250 8.7548 INE140A14IS4 PIRAMAL ENTER 154D 16-Jun-16 97.9550 8.9648 1 100 97.9550 8.9648 INE403G14HK2 STANDARD CHART 148D 17-Jun-16 97.9145 9.0398 1 50 97.9145 9.0398 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 97.8964 8.8125 1 462.5 97.8964 8.8125 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.0397 8.2002 1 50 98.0397 8.2002 INE094O14670 DAIMLER FIN 365D 21-Jun-16 97.9918 8.8002 1 0.5 97.9918 8.8002 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 97.6649 9.5900 1 17 97.6649 9.5900 INE140A14HF3 PIRAMAL ENTER 351D 24-Jun-16 97.8240 8.7302 1 5 97.8240 8.7302 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 96.8427 8.5000 2 100 96.8427 8.4999 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 96.8825 8.7000 1 50 96.8825 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com