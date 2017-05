Mar 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE759E14CG1 L AND T FINCORP 27D 29-Mar-16 99.9753 9.0177 3 175 99.9753 9.0177 INE742O14302 RELIANCE RETAIL 60D 29-Mar-16 99.9793 7.5571 1 170 99.9793 7.5571 INE860H14UF4 ADITYA BIRLA FIN 56D 29-Mar-16 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE871D14HH3 IL & FS 43D 29-Mar-16 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE331A14BL9 THE RAMCO CEMENTS 27D 29-Mar-16 99.9789 7.7031 1 100 99.9789 7.7031 INE301A14CG0 RAYMOND 40D 29-Mar-16 99.9788 7.7396 1 50 99.9788 7.7396 INE891K14AC2 AXIS FIN 27D 29-Mar-16 99.9760 8.7621 1 25 99.9760 8.7621 INE069A14GT7 ADITYA BIRLA NUVO 55D 30-Mar-16 99.9576 7.7413 3 465 99.9576 7.7413 INE580B14FJ4 GRUH FIN 68D 30-Mar-16 99.9562 7.9970 1 105 99.9562 7.9970 INE085A14AM1 CHAMBAL FERTILISERS 35D 30-Mar-16 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.9753 9.0177 1 100 99.9753 9.0177 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.9562 7.9970 1 20 99.9562 7.9970 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.9242 9.2293 7 795 99.9240 9.2537 INE531F14BW0 EDELWEISS SECURITIES 35D31-Mar-16 99.9240 9.2537 1 220 99.9240 9.2537 INE178A14985 CHENNAI PETROLEUM 42D 31-Mar-16 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.9555 8.1249 1 25 99.9555 8.1249 INE909H14ID9 TATA MOTORS FIN 90D 28-Apr-16 99.3062 8.5002 1 5 99.3062 8.5002 INE860H14UC1 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Apr-16 99.2902 8.4167 2 15 99.3042 8.2499 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM 86D 29-Apr-16 99.2623 8.7504 1 5 99.2623 8.7504 INE001A14OO5 HDFC 90D 02-May-16 99.1961 8.7000 1 5 99.1961 8.7000 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 99.2557 8.0502 1 5 99.2557 8.0502 INE306N14GW0 TATA CAP FIN SERV 60D 03-May-16 99.1679 8.7504 1 5 99.1679 8.7504 INE114A14CP8 SAIL 90D 05-May-16 99.1817 7.9253 2 10 99.1791 7.9502 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE114A14CQ6 SAIL 91D 09-May-16 99.0336 8.4804 1 50 99.0336 8.4804 INE013A14XL7 RELIANCE CAP 90D 09-May-16 99.0267 8.7499 1 5 99.0267 8.7499 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 99.0850 8.0252 2 10 99.0822 8.0500 INE694L14CK7 TALWANDI SABO 61D 11-May-16 98.9508 9.0004 1 5 98.9508 9.0004 INE404K14AH3 SHAPOORJI PALLONJI 364D 12-May-16 98.9026 8.9999 1 100 98.9026 8.9999 INE514E14KI9 EXIM 90D 12-May-16 99.0324 7.9250 2 10 99.0294 7.9498 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE870D14874 NATIONAL FERTILIZERS 60D17-May-16 98.8450 8.5300 1 115 98.8450 8.5300 INE522D14ED8 MANAPPURAM FIN 88D 20-May-16 98.7618 8.8002 1 25 98.7618 8.8002 INE205A14EF1 VEDANTA 88D 20-May-16 98.7618 8.8002 1 5 98.7618 8.8002 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 98.8620 8.0798 1 5 98.8620 8.0798 INE244L14669 INDIABULLS COMM 91D 23-May-16 98.7133 8.6503 1 5 98.7133 8.6503 INE866I14QF7 INDIA INFOLINE FIN 70D 23-May-16 98.7060 8.7000 1 5 98.7060 8.7000 INE694L14CH3 TALWANDI SABO 91D 25-May-16 98.6140 9.0000 1 5 98.6140 9.0000 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 98.7447 8.0002 1 5 98.7447 8.0002 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.7221 8.0081 2 30 98.7234 7.9997 INE871D14HN1 IL & FS 91D 27-May-16 98.6446 8.5003 1 25 98.6446 8.5003 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.6476 8.3399 1 15 98.6476 8.3399 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 98.5091 8.3699 1 25 98.5091 8.3699 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 98.2572 8.3001 1 25 98.2572 8.3001 INE399L14091 ADANI GAS 152D 22-Jun-16 97.7611 9.7199 3 50 97.7611 9.7199 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.1464 8.1099 1 50 98.1464 8.1099 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.0774 8.3198 1 25 98.0774 8.3198 INE121A14LT6 CHOLAMANDALAM 242D 24-Jun-16 97.8924 8.9300 1 100 97.8924 8.9300 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 97.2721 8.5301 1 25 97.2721 8.5301 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 94.4931 8.1500 1 75 94.4931 8.1500 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 93.2519 8.6600 3 125 93.2519 8.6600 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 92.9863 8.7400 1 4.5 92.9863 8.7400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com