Mar 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14XE0 EDELWEISS FIN SERV 7D 30-Mar-16 99.9737 9.6189 4 1300 99.9747 9.2368 INE296A14JO1 BAJAJ FIN 90D 30-Mar-16 99.9798 7.3836 5 800 99.9795 7.4840 INE081A14312 TATA STEEL 41D 30-Mar-16 99.9810 6.9509 3 500 99.9810 6.9363 INE825A14544 VARDHMAN TEXTILES 54D 30-Mar-16 99.9789 7.7031 1 250 99.9789 7.7031 INE958G14QZ4 RELIGARE FINVEST 181D 30-Mar-16 99.9778 8.1048 3 175 99.9778 8.1048 INE018A14DX3 LARSEN AND TOUBRO 147D 30-Mar-16 99.9810 6.9363 1 95 99.9810 6.9363 INE301A14CF2 RAYMOND 48D 30-Mar-16 99.9806 7.0824 1 50 99.9806 7.0824 INE477L14517 INDIA INFOLINE 28D 30-Mar-16 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE110L14845 RELIANCE JIO INFO 21D 30-Mar-16 99.9810 6.9363 1 28 99.9810 6.9363 INE870H14958 NETWORK18 MEDIA 58D 30-Mar-16 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE178A14985 CHENNAI PETROLEUM 42D 31-Mar-16 99.9603 7.2481 1 200 99.9603 7.2481 INE373A14537 BASF INDIA 121D 31-Mar-16 99.9576 7.7413 1 50 99.9576 7.7413 INE532F14XC4 EDELWEISS FIN SERV 35D 31-Mar-16 99.9493 9.2574 1 25 99.9493 9.2574 INE657N14EW1 EDELWEISS COMM 35D 31-Mar-16 99.9570 7.8509 1 10 99.9570 7.8509 INE036A14CZ2 RELIANCE INFRAST 31D 31-Mar-16 99.9503 9.0748 1 5 99.9503 9.0748 INE501A14897 DEEPAK FERTILIZERS 70D 18-Apr-16 99.4763 9.6078 1 50 99.4763 9.6078 INE945G14GR9 RELIGARE SECURITIES 63D 18-Apr-16 99.4357 10.3569 1 25 99.4357 10.3569 INE860H14UC1 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Apr-16 99.3042 8.2499 1 165 99.3042 8.2499 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.2806 8.5317 1 25 99.2806 8.5317 INE306N14GW0 TATA CAP FIN SERV 60D 03-May-16 99.1727 8.6995 1 5 99.1727 8.6995 INE860H14UE7 ADITYA BIRLA FIN 91D 03-May-16 99.0973 9.4996 1 5 99.0973 9.4996 INE114A14CP8 SAIL 90D 05-May-16 99.1783 8.4001 1 5 99.1783 8.4001 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 99.1228 8.5003 1 5 99.1228 8.5003 INE202B14GJ3 DHFL 88D 06-May-16 99.0221 9.4857 1 5 99.0221 9.4857 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE013A14XL7 RELIANCE CAP 90D 09-May-16 99.0322 8.7000 1 5 99.0322 8.7000 INE514E14KI9 EXIM 90D 12-May-16 99.0201 8.4001 1 5 99.0201 8.4001 INE481G14477 ULTRATECH CEMENT 62D 16-May-16 98.9718 7.8998 1 5 98.9718 7.8998 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 98.9463 8.2701 1 5 98.9463 8.2701 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 98.9074 8.4001 1 5 98.9074 8.4001 INE866I14QA8 INDIA INFOLINE FIN 81D 20-May-16 98.6798 9.3908 1 25 98.6798 9.3908 INE404K14AK7 SHAPOORJI PALLONJI 351D 26-May-16 98.5255 9.4181 1 25 98.5255 9.4181 INE094O14589 DAIMLER FIN SERV 365D 26-May-16 98.6036 8.9121 1 15 98.6036 8.9121 INE774D14JC6 MAH AND MAH FIN 178D 27-May-16 98.5975 8.7999 1 100 98.5975 8.7999 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.7178 8.0356 2 50 98.7106 8.0810 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.7106 8.2203 1 25 98.7106 8.2203 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 98.5417 8.3101 2 300 98.5417 8.3101 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 98.5214 8.2998 1 50 98.5214 8.2998 INE742F14599 ADANI PORTS AND 327D 06-Jun-16 98.3582 8.8299 1 25 98.3582 8.8299 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 98.4387 8.2702 6 305 98.4387 8.2702 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 98.4625 8.2602 1 50 98.4625 8.2602 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 98.3652 8.3098 1 100 98.3652 8.3098 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 98.4082 8.2001 1 25 98.4082 8.2001 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 98.2528 8.3215 3 525 98.2510 8.3301 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.1300 8.3802 1 50 98.1300 8.3802 INE660N14449 S. D. CORPORATION 302D 21-Jun-16 97.7823 9.8550 1 30 97.7823 9.8550 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.1105 8.2701 3 500 98.1150 8.2499 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.1367 8.2502 1 25 98.1367 8.2502 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 96.3385 8.9499 1 5 96.3385 8.9499 INE975F14HU0 KOTAK MAH INVEST 264D 19-Sep-16 95.9958 8.7500 1 50 95.9958 8.7500 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 93.2932 8.6600 1 100 93.2932 8.6600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com