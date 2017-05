Apr 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 06-Apr-16 99.9595 7.3942 2 100 99.9595 7.3942 INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 06-Apr-16 99.9797 7.4110 1 25 99.9797 7.4110 INE053T14154 ONGC MANGALORE 90D 12-Apr-16 99.8413 7.2522 2 75 99.8413 7.2522 INE277L14016 FORTIS HEALTHCARE 15D 13-Apr-16 99.7295 11.0000 2 250 99.7295 11.0000 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 99.6496 7.5497 1 100 99.6496 7.5497 INE657N14FO5 EDELWEISS COMM 28D 27-Apr-16 99.5359 7.3994 1 300 99.5359 7.3994 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM 56D 28-Apr-16 99.5158 7.3997 2 100 99.5158 7.3997 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.4957 7.4001 2 300 99.4957 7.4001 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM 86D 29-Apr-16 99.4957 7.4001 1 150 99.4957 7.4001 INE860H14UC1 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Apr-16 99.4052 8.7360 1 12 99.4052 8.7360 INE977J14CX3 TRAPTI TRADING AND 90D 03-May-16 99.2647 9.3232 1 14 99.2647 9.3232 INE114A14CQ6 SAIL 91D 09-May-16 99.3200 7.3500 1 25 99.3200 7.3500 INE477L14285 INDIA INFOLINE 358D 10-May-16 99.0511 9.7130 1 200 99.0511 9.7130 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.1817 7.1701 1 75 99.1817 7.1701 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.1298 7.1202 1 5 99.1298 7.1202 INE742F14AC7 ADANI PORTS AND 78D 20-May-16 99.0838 7.5001 1 5 99.0838 7.5001 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMM 61D 23-May-16 99.0163 7.4004 1 50 99.0163 7.4004 INE621H14229 RELIGARE ENTERPRISES 57D24-May-16 98.6581 9.9291 2 50 98.6681 9.8541 INE008I14EE5 COX AND KINGS 90D 26-May-16 98.7346 8.9960 1 17 98.7346 8.9960 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.9724 7.1503 2 100 98.9724 7.1503 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 98.9428 7.5000 1 25 98.9428 7.5000 INE140A14HH9 PIRAMAL ENTERPRISES320D 30-May-16 98.8174 7.8003 2 125 98.8174 7.8003 INE306N14HA4 TATA CAP FIN SERV 81D 31-May-16 98.7890 7.8497 2 50 98.7890 7.8497 INE556F14CJ2 SIDBI 71D 01-Jun-16 98.8766 7.1500 2 50 98.8766 7.1500 INE027E14AP8 FAMILY CREDIT 90D 01-Jun-16 98.6900 8.4999 2 10 98.6900 8.4999 INE306N14GV2 TATA CAP FIN SERV 91D 01-Jun-16 98.7060 8.2500 1 5 98.7060 8.2500 INE572E14965 PNB HOUSING FIN 70D 01-Jun-16 98.7137 8.2003 1 5 98.7137 8.2003 INE514E14KD0 EXIM 147D 06-Jun-16 98.7894 7.0997 2 200 98.7894 7.0997 INE742F14599 ADANI PORTS AND 327D 06-Jun-16 98.6716 7.7999 1 100 98.6716 7.7999 INE458U14013 WADHAWAN GLOBAL 89D 07-Jun-16 98.5000 8.6850 1 25 98.5000 8.6850 INE705L14651 VODAFONE INDIA 154D 14-Jun-16 98.6287 7.2498 1 50 98.6287 7.2498 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 98.5967 7.1165 4 850 98.5960 7.1200 INE140A14HG1 PIRAMAL ENTERPRISES348D 21-Jun-16 98.3125 8.0322 1 100 98.3125 8.0322 INE909H14GV5 TATA MOTORS FIN 338D 23-Jun-16 98.2662 8.0500 1 55 98.2662 8.0500 INE140A14HF3 PIRAMAL ENTERPRISES351D 24-Jun-16 98.2487 8.0323 1 75 98.2487 8.0323 INE140A14KI1 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jun-16 98.2902 7.6498 1 100 98.2902 7.6498 INE001A14NY6 HDFC 291D 15-Jul-16 97.8802 7.7498 1 75 97.8802 7.7498 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 97.6864 7.6501 1 25 97.6864 7.6501 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 97.7064 7.6501 1 5 97.7064 7.6501 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 95.0229 7.9000 1 100 95.0229 7.9000 INE144H14826 DEUTSCHE INVEST. 364D 02-Dec-16 94.4575 8.8501 2 30 94.4575 8.8501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com