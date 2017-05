Apr 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14WX2 EDELWEISS FIN SERV 72D 06-Apr-16 99.9799 7.3471 2 100 99.9798 7.3745 INE774D14JU8 MAH AND MAH FIN 60D 11-Apr-16 99.8790 7.3698 1 125 99.8790 7.3698 INE657N14FO5 EDELWEISS COMM.28D 27-Apr-16 99.5606 7.3220 2 193 99.5560 7.3992 INE691I14DG5 L AND T INFRAST FIN 24D 28-Apr-16 99.5110 7.7984 1 125 99.5110 7.7984 INE909H14ID9 TATA MOTORS FIN 90D 28-Apr-16 99.5047 7.8993 1 25 99.5047 7.8993 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.5231 7.2880 2 200 99.5158 7.3997 INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 99.4819 7.9205 1 50 99.4819 7.9205 INE020B14342 REC 59D 29-Apr-16 99.4453 8.4831 2 35 99.4453 8.4831 INE860H14UC1 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Apr-16 99.4290 8.7338 1 13 99.4290 8.7338 INE891K14AH1 AXIS FIN 25D 29-Apr-16 99.4610 8.6000 1 5 99.4610 8.6000 INE976I14JS2 TATA CAP 90D 02-May-16 99.4263 7.8003 1 10 99.4263 7.8003 INE957N14423 HERO FINCORP 83D 04-May-16 99.2199 9.8957 1 5 99.2199 9.8957 INE020E14FY4 STCI FIN 90D 05-May-16 99.1691 10.1940 1 5 99.1691 10.1940 INE657N14ER1 EDELWEISS COMM.91D 16-May-16 99.1922 7.2500 1 100 99.1922 7.2500 INE514E14KJ7 EXIM 90D 16-May-16 99.1428 7.8896 1 50 99.1428 7.8896 INE514E14KJ7 EXIM 90D 16-May-16 99.1200 7.9037 1 50 99.1200 7.9037 INE445L14340 NABHA POWER 90D 16-May-16 99.1956 7.3997 1 5 99.1956 7.3997 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 99.0866 8.0111 4 200 99.0935 7.9500 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 99.1160 7.9399 1 100 99.1160 7.9399 INE178A14993 CHENNAI PETROLEUM 61D 18-May-16 99.0747 7.9276 1 58 99.0747 7.9276 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.0145 8.0731 1 195 99.0145 8.0731 INE657K14DU3 RHC HOLDING PRIVATE 87D 20-May-16 98.6619 11.0007 1 8 98.6619 11.0007 INE148I14LF1 INDIABULLS HOUSING 89D 25-May-16 98.8062 9.0000 1 5 98.8062 9.0000 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 98.9011 7.9520 2 89 98.8961 7.9886 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 98.9367 7.8452 2 55 98.9281 7.9097 INE572E14940 PNB HOUSING FIN 76D 31-May-16 98.8530 7.7002 2 50 98.8530 7.7002 INE742F14AG8 ADANI PORTS AND 90D 31-May-16 98.7721 8.2501 1 5 98.7721 8.2501 INE957N14498 HERO FINCORP 65D 03-Jun-16 98.7323 7.9432 1 100 98.7323 7.9432 INE498L14570 L AND T FIN HOLDINGS 90D06-Jun-16 98.6924 7.8000 1 180 98.6924 7.8000 INE306N14GX8 TATA CAP FIN SERV 89D 06-Jun-16 98.6924 7.8000 1 50 98.6924 7.8000 INE691I14CT0 L AND T INFRAST FIN 171D06-Jun-16 98.6924 7.8000 1 50 98.6924 7.8000 INE020E14GC8 STCI FIN 91D 07-Jun-16 98.6593 8.0001 1 100 98.6593 8.0001 INE572E14932 PNB HOUSING FIN 90D 09-Jun-16 98.6593 7.7501 2 50 98.6593 7.7501 INE140A14JC6 PIRAMAL ENTERPRISES131D 14-Jun-16 98.5355 7.7498 4 250 98.5355 7.7498 INE053T14162 ONGC MANGALORE 146D 14-Jun-16 98.5816 7.5024 1 10 98.5816 7.5024 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 98.6566 7.0003 2 200 98.6566 7.0003 INE033L14CO0 TATA CAP HOUSING 365D 15-Jun-16 98.5317 7.7702 2 200 98.5317 7.7702 INE121H14EK5 IL AND FS FIN SERV 77D 15-Jun-16 98.4703 8.1002 3 50 98.4703 8.1002 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 98.6169 7.1099 2 100 98.6150 7.1198 INE261F14AG9 NABARD 90D 20-Jun-16 98.5345 7.1429 3 350 98.5432 7.0999 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.5270 7.1800 1 35 98.5270 7.1800 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 98.4524 7.6500 1 25 98.4524 7.6500 INE556F14CK0 SIDBI 90D 21-Jun-16 98.5243 7.1000 6 415 98.5243 7.1000 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.5075 7.0900 1 200 98.5075 7.0900 INE511C14OG5 MAGMA FINCORP 91D 27-Jun-16 97.9257 9.3151 1 235 97.9257 9.3151 INE140A14KI1 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jun-16 98.2902 7.6498 1 200 98.2902 7.6498 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 98.3960 7.0000 2 400 98.3960 7.0000 INE657N14FM9 EDELWEISS COMM.120D 21-Jul-16 97.4351 8.9797 1 5 97.4351 8.9797 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.1479 7.3280 3 125 95.2034 7.2400 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 93.1814 8.7000 1 50 93.1814 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com