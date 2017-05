Apr 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14ON7 HDFC 90D 11-Apr-16 99.9179 7.4978 3 65 99.9179 7.4978 INE915D14893 CITICORP FIN (INDIA) 61D11-Apr-16 99.9179 7.4978 2 30 99.9179 7.4978 INE140A14JD4 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 11-Apr-16 99.9179 7.4978 1 15 99.9179 7.4978 INE274G14898 INDIABULLS VENTURES 63D 18-Apr-16 99.7006 9.9645 1 75 99.7006 9.9645 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 99.7114 7.5460 1 100 99.7114 7.5460 INE657N14FO5 EDELWEISS COMM 28D 27-Apr-16 99.5962 7.3992 2 310 99.5962 7.3992 INE657N14FO5 EDELWEISS COMM 28D 27-Apr-16 99.6835 7.2431 1 75 99.6835 7.2431 INE140A14IU0 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Apr-16 99.5636 7.9992 2 60 99.5636 7.9992 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM 56D 28-Apr-16 99.5761 7.3992 1 50 99.5761 7.3992 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.5649 7.2503 1 300 99.5649 7.2503 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.6440 7.2447 1 300 99.6440 7.2447 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM 86D 29-Apr-16 99.6345 7.4387 1 150 99.6345 7.4387 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM 86D 29-Apr-16 99.5554 7.4093 1 150 99.5554 7.4093 INE976I14JU8 TATA CAP 84D 29-Apr-16 99.4962 8.4008 1 25 99.4962 8.4008 INE774D14JP8 MAH AND MAH FIN 91D 2-May-16 99.4366 8.2722 1 50 99.4366 8.2722 INE202B14GF1 DEWAN HOUSING 91D 9-May-16 99.3900 8.0006 1 5 99.3900 8.0006 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 99.3711 7.0000 2 87.5 99.3711 7.0000 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 99.4548 6.8996 1 5 99.4548 6.8996 INE535H14FG1 FULLERTON INDIA 364D 13-May-16 99.1203 8.9983 2 60 99.1203 8.9983 INE036A14DA3 RELIANCE INFRAST 58D 13-May-16 99.0000 10.2413 2 50 99.0000 10.2413 INE657N14ER1 EDELWEISS COMM 91D 16-May-16 99.3104 7.2415 1 100 99.3104 7.2415 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.0334 7.1251 3 75 99.0334 7.1251 INE871K14026 HINDUSTAN MEDIA 59D 27-May-16 98.9345 7.8619 1 35 98.9345 7.8619 INE245A14453 THE TATA POWER 83D 30-May-16 99.0295 7.3001 1 5 99.0295 7.3001 INE804I14LR4 ECL FIN 90D 31-May-16 98.7797 8.3502 3 75 98.7797 8.3502 INE033L14DR1 TATA CAP HOUSING 91D 1-Jun-16 98.8170 7.9448 2 25 98.8170 7.9448 INE085A14AQ2 CHAMBAL FERTILISERS 60D 3-Jun-16 98.8730 7.8499 1 5 98.8730 7.8499 INE121A14LB4 CHOLAMANDALAM INV 364D 3-Jun-16 98.7549 8.0735 1 3 98.7549 8.0735 INE909H14IO6 TATA MOTORS FIN 61D 6-Jun-16 98.7020 8.0000 2 50 98.7020 8.0000 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 98.7340 7.8003 1 50 98.7340 7.8003 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 98.7704 7.0999 1 25 98.7704 7.0999 INE140A14JC6 PIRAMAL ENT 131D 14-Jun-16 98.5795 7.7346 1 25 98.5795 7.7346 INE205A14EL9 VEDANTA 90D 15-Jun-16 98.4657 8.7499 1 50 98.4657 8.7499 INE121H14EK5 IL AND FS FIN SERV 77D 15-Jun-16 98.5780 8.1003 1 25 98.5780 8.1003 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.5790 7.1100 1 300 98.5790 7.1100 INE261F14AG9 NABARD 90D 20-Jun-16 98.5810 7.0999 2 150 98.5810 7.0999 INE556F14CK0 SIDBI 90D 21-Jun-16 98.5561 7.1299 1 50 98.5561 7.1299 INE694L14BW4 TALWANDI SABO 200D 24-Jun-16 98.1372 8.8824 2 375 98.1372 8.8824 INE192R14048 AVENUE SUPER 330D 29-Jun-16 98.2007 8.0576 1 25 98.2007 8.0576 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 97.8818 8.6799 1 1.75 97.8818 8.6799 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 93.6036 8.0200 1 25 93.6036 8.0200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com