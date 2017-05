Apr 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053T14154 ONGC MANGALORE 90D 12-Apr-16 99.9781 7.9953 2 75 99.9781 7.9953 INE404K14BG3 SHAPOORJI PALLONJI 61D 12-Apr-16 99.9781 7.9953 1 65 99.9781 7.9953 INE501A14897 DEEPAK FERTILIZERS 70D 18-Apr-16 99.8167 9.5753 1 50 99.8167 9.5753 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 99.7938 7.5419 1 100 99.7938 7.5419 INE657N14FO5 EDELWEISS COMM. 28D 27-Apr-16 99.6770 7.3923 2 525 99.6770 7.3923 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM. 56D 28-Apr-16 99.6568 7.3941 1 50 99.6568 7.3941 INE691I14DH3 L & T INFRAST FIN 24D 29-Apr-16 99.6070 8.0006 4 200 99.6070 8.0006 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.6364 7.3999 1 30 99.6364 7.3999 INE860H14UC1 ADITYA BIRLA FIN 91D 29-Apr-16 99.6021 8.1008 1 25 99.6021 8.1008 INE774D14JP8 MAH & MAH FIN SERV 91D 02-May-16 99.5418 8.0004 2 70 99.5418 8.0006 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 02-May-16 99.5418 8.0006 1 1 99.5418 8.0006 INE202B14GG9 DEWAN HOUSING FIN 90D 05-May-16 99.4767 8.0004 5 195 99.4767 8.0004 INE296A14JU8 BAJAJ FIN 30D 06-May-16 99.4758 7.6937 1 100 99.4758 7.6937 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 99.5288 7.2001 1 5 99.5288 7.2001 INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.4483 7.4995 1 5 99.4483 7.4995 INE774D14JT0 MAH & MAH FIN SERV 90D 10-May-16 99.3684 8.0000 1 125 99.3684 8.0000 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 99.3737 7.9324 1 25 99.3737 7.9324 INE178A14993 CPCL 61D 18-May-16 99.2102 7.8533 1 23 99.2102 7.8533 INE870D14882 NATIONAL FERTILIZERS 58D20-May-16 99.1794 7.7435 1 1.5 99.1794 7.7435 INE866I14QF7 INDIA INFOLINE FIN 70D 23-May-16 99.0886 7.9934 2 100 99.0886 7.9934 INE140A14HI7 PIRAMAL ENTERPRISES 315D25-May-16 99.0665 7.8168 1 90 99.0665 7.8168 INE031A14150 HUDCO 90D 25-May-16 99.1473 7.3003 1 5 99.1473 7.3003 INE148I14LF1 INDIABULLS HSG FIN 89D 25-May-16 99.0663 8.0003 1 5 99.0663 8.0003 INE094O14589 DAIMLER FIN SERV 365D 26-May-16 98.9533 8.5797 1 35 98.9533 8.5797 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.1040 7.4999 1 5 99.1040 7.4999 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.0611 7.5206 1 15 99.0611 7.5206 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.1444 6.9998 1 5 99.1444 6.9998 INE657N14EZ4 EDELWEISS COMM. 90D 31-May-16 98.7020 9.6000 2 70 98.7020 9.6000 INE033L14DU5 TATA CAP HSG FIN 56D 31-May-16 98.9548 7.7106 1 50 98.9548 7.7106 INE774D14JY0 MAH & MAH FIN SERV 69D 31-May-16 98.9046 8.2500 1 5 98.9046 8.2500 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 98.9796 7.0997 1 25 98.9796 7.0997 INE871D14HS0 IL & FS 91D 08-Jun-16 98.7192 8.1648 1 50 98.7192 8.1648 INE522D14EI7 MANAPPURAM FIN 63D 09-Jun-16 98.7060 8.2500 1 5 98.7060 8.2500 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 98.7340 7.8003 2 50 98.7340 7.8003 INE094O14662 DAIMLER FIN SERV 364D 15-Jun-16 98.5865 8.0511 1 50 98.5865 8.0511 INE121H14EK5 IL AND FS FIN SERV 77D 15-Jun-16 98.5763 8.1101 1 25 98.5763 8.1101 INE523H14UJ0 JM FIN PRODUCTS 175D 15-Jun-16 98.5392 8.3246 1 10 98.5392 8.3246 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.6566 7.1003 1 300 98.6566 7.1003 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.6788 7.0825 1 300 98.6788 7.0825 INE557F14DI0 NHB 82D 28-Jun-16 98.5364 6.9506 2 250 98.5364 6.9506 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 96.2099 8.4087 1 20 96.2099 8.4087 INE931S14328 ADANI TRANS. 305D 22-Nov-16 95.4598 7.7500 1 150 95.4598 7.7500 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN CO. 365D 14-Feb-17 93.5013 8.2100 1 7 93.5013 8.2100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com