Apr 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 99.8359 7.4994 1 100 99.8359 7.4994 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM. 56D 28-Apr-16 99.8031 7.2010 1 35 99.8031 7.2010 INE691I14DG5 L & T INFRAST FIN CO.24D28-Apr-16 99.6811 7.7847 1 28 99.6811 7.7847 INE879F14714 INFINA FIN PRIVATE 18D 29-Apr-16 99.5638 9.9944 2 200 99.5638 9.9944 INE531F14BX8 EDELWEISS SEC. 25D 29-Apr-16 99.6767 7.3992 3 185 99.6767 7.3992 INE531F14BX8 EDELWEISS SEC. 25D 29-Apr-16 99.7777 7.3928 1 125 99.7777 7.3928 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM. 86D 29-Apr-16 99.6767 7.3992 1 50 99.6767 7.3992 INE476M14541 LANDT HOUSING FIN 25D 29-Apr-16 99.7520 8.2495 1 5 99.7520 8.2495 INE296A14JU8 BAJAJ FIN 30D 06-May-16 99.5176 7.6926 1 375 99.5176 7.6926 INE535H14FG1 FULLERTON INDIA 364D 13-May-16 99.2670 8.9840 2 40 99.2670 8.9840 INE657N14ER1 EDELWEISS COMM. 91D 16-May-16 99.3354 7.4001 1 25 99.3354 7.4001 INE178A14993 CHENNAI PETROLEUM 61D 18-May-16 99.2529 7.8498 1 8 99.2529 7.8498 INE866I14QH3 INDIA INFOLINE FIN 57D 19-May-16 99.1313 8.8848 1 25 99.1313 8.8848 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMM. 61D 23-May-16 99.3143 7.2002 1 50 99.3143 7.2002 INE001A14OY4 HDFC 74D 24-May-16 99.2511 7.6503 1 25 99.2511 7.6503 INE916D14XG5 KOTAK MAH PRIME 129D 30-May-16 98.9930 7.8999 1 200 98.9930 7.8999 INE523E14OS1 L AND T FIN 224D 30-May-16 98.8705 8.8719 2 25 98.8705 8.8719 INE140A14JL7 PIRAMAL ENT. 100D 01-Jun-16 98.9249 8.0954 1 15 98.9249 8.0954 INE556F14CJ2 SIDBI 71D 01-Jun-16 99.0506 7.1398 1 5 99.0506 7.1398 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 99.0150 7.1196 2 300 99.0150 7.1196 INE140A14HQ0 PIRAMAL ENT. 264D 06-Jun-16 98.8700 7.7253 1 25 98.8700 7.7253 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 98.9367 7.1320 3 250 98.9385 7.1201 INE909H14IR9 TATA MOTORS FIN 59D 10-Jun-16 98.7525 7.9498 2 100 98.7525 7.9498 INE140A14JC6 PIRAMAL ENT. 131D 14-Jun-16 98.6962 7.7770 2 50 98.6962 7.7770 INE140A14JC6 PIRAMAL ENT. 131D 14-Jun-16 98.8080 7.7251 2 50 98.8080 7.7251 INE705L14651 VODAFONE INDIA 154D 14-Jun-16 98.7170 7.6513 1 25 98.7170 7.6513 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 98.7809 7.1502 8 400 98.7809 7.1502 INE660N14449 S. D. CORP. PVT. 302D 21-Jun-16 98.3788 8.7172 1 3.5 98.3788 8.7172 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.6492 7.1399 1 50 98.6492 7.1399 INE996L14078 CREDIT SUISSE FIN 353D 30-Jun-16 98.3057 8.0651 1 50 98.3057 8.0651 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 98.0024 7.9998 1 25 98.0024 7.9998 INE931S14336 ADANI TRANSMISSION 335D 22-Dec-16 94.5180 8.3676 2 200 94.4360 8.5001 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 94.0965 8.0350 1 5 94.0965 8.0350 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.0081 8.0500 1 25 94.0081 8.0500 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.1056 8.0501 1 25 94.1056 8.0501 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 93.7631 8.1200 3 14.5 93.7631 8.1200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com