Apr 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14VI0 JM FIN PRODUCTS 9D 20-Apr-16 99.9426 10.4815 18 3670 99.9426 10.4815 INE657N14FR8 EDELWEISS COMM. 9D 20-Apr-16 99.9454 9.9699 5 1250 99.9454 9.9699 INE804I14LY0 ECL FIN 9D 20-Apr-16 99.9454 9.9699 5 1050 99.9454 9.9699 INE891K14AJ7 AXIS FIN 9D 20-Apr-16 99.9424 10.5222 5 910 99.9399 10.9748 INE532F14XF7 EDELWEISS FIN SERV 9D 20-Apr-16 99.9454 9.9699 6 675 99.9454 9.9699 INE522H14062 J.M.FIN AND INVEST. 9D 20-Apr-16 99.9426 10.4815 2 405 99.9426 10.4815 INE866I14QK7 INDIA INFOLINE FIN 9D 20-Apr-16 99.9453 9.9882 3 400 99.9453 9.9882 INE918K14249 EDELWEISS FIN AND 9D 20-Apr-16 99.9454 9.9699 3 250 99.9454 9.9699 INE140A14JH5 PIRAMAL ENTERPRISES 69D 21-Apr-16 99.9302 8.4983 1 5 99.9302 8.4983 INE657N14FO5 EDELWEISS COMM. 28D 27-Apr-16 99.8216 7.2480 1 235 99.8216 7.2480 INE556F14BX5 SIDBI 91D 27-Apr-16 99.8247 7.1219 2 50 99.8247 7.1219 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM. 56D 28-Apr-16 99.8018 7.2487 1 50 99.8018 7.2487 INE691I14DG5 L AND T INFRAST 24D 28-Apr-16 99.7874 7.7764 1 23 99.7874 7.7764 INE879F14714 INFINA FIN PRIVATE 18D 29-Apr-16 99.6763 10.7748 7 2100 99.6703 10.9762 INE916D14XR2 KOTAK MAH PRIME 24D 29-Apr-16 99.6990 10.0176 9 1200 99.7001 9.9812 INE774D14JQ6 MAH AND MAH FIN 88D 29-Apr-16 99.7679 7.7194 1 200 99.7679 7.7194 INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 99.7670 7.7494 2 110 99.7670 7.7494 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.7818 7.2565 3 105 99.7820 7.2494 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM. 86D 29-Apr-16 99.8216 7.2480 1 85 99.8216 7.2480 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM. 86D 29-Apr-16 99.7820 7.2494 1 85 99.7820 7.2494 INE439L14020 DALMIA BHARAT 58D 29-Apr-16 99.7209 9.2870 1 30 99.7209 9.2870 INE976I14JU8 TATA CAP 84D 29-Apr-16 99.7471 8.4130 1 25 99.7471 8.4130 INE691I14DH3 L AND T INFRAST FIN 24D 29-Apr-16 99.7970 8.2495 1 5 99.7970 8.2495 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 02-May-16 99.7017 7.8004 1 75 99.7017 7.8004 INE178A14AB7 CHENNAI PETRO. 29D 03-May-16 99.7032 7.2429 3 475 99.7029 7.2510 INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.5932 7.0995 1 50 99.5932 7.0995 INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.5724 8.2497 1 5 99.5724 8.2497 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 99.6125 7.0994 1 5 99.6125 7.0994 INE657N14ER1 EDELWEISS COMM. 91D 16-May-16 99.4469 7.2502 1 75 99.4469 7.2502 INE931S14401 ADANI TRANSMISSION 90D 18-May-16 99.3900 8.0006 1 5 99.3900 8.0006 INE657K14DU3 RHC HOLDING PRIVATE 87D 20-May-16 99.0485 10.9573 1 25 99.0485 10.9573 INE621H14229 RELIGARE ENTERPRISES 57D24-May-16 99.0539 9.6840 1 25 99.0539 9.6840 INE306N14GN9 TATA CAP FIN SERV 124D 25-May-16 99.2055 7.9004 1 50 99.2055 7.9004 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.2313 7.2500 1 30 99.2313 7.2500 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.2854 7.1002 1 5 99.2854 7.1002 INE523E14OS1 L AND T FIN 224D 30-May-16 98.9906 8.8616 1 12 98.9906 8.8616 INE121A14LV2 CHOLAMANDALAM 193D 31-May-16 99.0681 7.9847 1 50 99.0681 7.9847 INE033L14DU5 TATA CAP HOUSING FIN 56D31-May-16 99.1011 7.6994 1 5 99.1011 7.6994 INE033L14DR1 TATA CAP HOUSING FIN 91D01-Jun-16 99.0567 7.8996 1 50 99.0567 7.8996 INE202B14GE4 DHFL 123D 03-Jun-16 99.0043 7.9801 2 75 99.0043 7.9801 INE660A14OG4 SUNDARAM FIN 58D 03-Jun-16 99.0247 7.8150 1 60 99.0247 7.8150 INE085A14AQ2 CHAMBAL FERTILISERS 60D03-Jun-16 99.0945 7.5802 1 5 99.0945 7.5802 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.0211 7.2169 4 150 99.0300 7.1504 INE277L14024 FORTIS HEALTHCARE 58D 10-Jun-16 98.4302 10.9833 1 30 98.4302 10.9833 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 98.8611 7.2498 1 50 98.8611 7.2498 INE094O14662 DAIMLER FIN SERV 364D 15-Jun-16 98.7444 8.0021 1 50 98.7444 8.0021 INE140A14IT2 PIRAMAL ENTERPRISES154D 17-Jun-16 98.7337 7.8021 1 50 98.7337 7.8021 INE110L14902 RELIANCE JIO INFO. 72D 24-Jun-16 98.6956 7.2000 2 300 98.6956 7.2000 INE523E14PN9 L T FIN 180D 06-Sep-16 96.9897 8.1501 1 100 96.9897 8.1501 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 95.2523 8.0499 1 50 95.2523 8.0499 INE931S14344 ADANI TRANSMISSION 359D 18-Jan-17 94.2255 8.1937 4 400 94.1218 8.3500 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 93.9124 8.4500 1 100 93.9124 8.4500 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 93.9667 8.4300 1 100 93.9667 8.4300 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.1056 8.0501 1 28 94.1056 8.0501 INE523E14PJ7 L AND T FIN 364D 03-Feb-17 93.8285 8.2500 1 100 93.8285 8.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com