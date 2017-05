Apr 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 99.9806 7.0824 1 50 99.9806 7.0824 INE140A14JH5 PIRAMAL ENTERPRISES 69D 21-Apr-16 99.9795 7.4840 1 45 99.9795 7.4840 INE657N14FO5 EDELWEISS COMMOD.28D 27-Apr-16 99.8577 7.4305 2 200 99.8577 7.4305 INE957N14407 HERO FINCORP 90D 27-Apr-16 99.8506 7.8018 1 95 99.8506 7.8018 INE556F14BX5 SIDBI 91D 27-Apr-16 99.8640 7.1011 1 75 99.8640 7.1011 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.8183 7.3819 2 225 99.8216 7.2480 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.8242 7.1402 3 120 99.8252 7.1015 INE514E14KN9 EXIM 63D 29-Apr-16 99.8240 7.1504 1 75 99.8240 7.1504 INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 99.8080 7.8016 1 25 99.8080 7.8016 INE059B14GS8 SIMPLEX INFRASTS 25D 29-Apr-16 99.7452 10.3600 1 1 99.7452 10.3600 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 99.7671 7.1006 1 306 99.7671 7.1006 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 02-May-16 99.7442 7.8005 1 25 99.7442 7.8005 INE957N14423 HERO FINCORP 83D 04-May-16 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE523H14SH8 JM FIN PRODUCTS 365D 17-May-16 99.3752 8.4995 1 75 99.3752 8.4995 INE178A14993 CHENNAI PETROLEUM 61D 18-May-16 99.4469 7.2502 2 75 99.4469 7.2502 INE931S14401 ADANI TRANSMISSION 90D 18-May-16 99.4483 7.4995 1 5 99.4483 7.4995 INE957N14464 HERO FINCORP 63D 20-May-16 99.4076 7.5005 1 5 99.4076 7.5005 INE763G14CW5 ICICI SECURITIES 78D 25-May-16 99.2603 8.0001 1 5 99.2603 8.0001 INE202B14GD6 DEWAN HOUSING FIN 126D 27-May-16 99.1856 8.0999 2 175 99.1856 8.0999 INE094O14613 DAIMLER FIN SERV 364D 27-May-16 99.1956 7.9996 1 50 99.1956 7.9996 INE657N14FG1 EDELWEISS COMMOD.73D 30-May-16 98.9749 9.4509 1 30 98.9749 9.4509 INE033L14DU5 TATA CAP HOUSING FIN 56D31-May-16 99.1204 7.9001 1 45 99.1204 7.9001 INE660A14OG4 SUNDARAM FIN 58D 03-Jun-16 99.0667 7.8151 1 90 99.0667 7.8151 INE085A14AQ2 CHAMBAL FERTILISERS 60D 03-Jun-16 99.1300 7.4497 1 5 99.1300 7.4497 INE306N14GY6 TATA CAP FIN SERV 90D 09-Jun-16 98.9321 7.8798 1 5 98.9321 7.8798 INE277L14024 FORTIS HEALTHCARE 58D 10-Jun-16 98.4894 10.9770 2 41 98.4894 10.9770 INE523H14UJ0 JM FIN PRODUCTS 175D 15-Jun-16 98.7505 8.2471 1 50 98.7505 8.2471 INE144H14834 DEUTSCHE INVEST. 185D 17-Jun-16 98.7137 8.2003 1 150 98.7137 8.2003 INE556F14CK0 SIDBI 90D 21-Jun-16 98.8001 7.1497 1 30 98.8001 7.1497 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING BK 82D 28-Jun-16 98.6738 7.1097 3 220 98.6738 7.1097 INE660A14NO0 SUNDARAM FIN 353D 16-Sep-16 96.8011 8.1499 1 45 96.8011 8.1499 INE931S14344 ADANI TRANSMISSION 359D 18-Jan-17 94.2230 8.2275 8 200 94.2280 8.2200 INE931S14344 ADANI TRANSMISSION 359D 18-Jan-17 94.1350 8.3300 2 150 94.1350 8.3300 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 93.8525 8.6000 1 100 93.8525 8.6000 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.1381 8.0883 2 150 94.1370 8.0900 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.1446 8.0501 2 36.5 94.1446 8.0502 INE651J14370 JM FIN CREDIT 365D 01-Feb-17 93.0853 9.4472 1 9 93.0853 9.4472 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 93.8136 8.0500 2 85 93.8136 8.0500 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN 365D 14-Feb-17 93.7364 8.1299 2 15 93.7364 8.1299 INE916D14XN1 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Feb-17 93.4717 8.2500 1 100 93.4717 8.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com