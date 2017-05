Apr 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE977J14DD3 TRAPTI TRADING 63D 25-Apr-16 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE140A14IV8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 26-Apr-16 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE535H14FP2 FULLERTON INDIA 365D 28-Apr-16 99.8512 7.7704 1 100 99.8512 7.7704 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM. 56D 28-Apr-16 99.8583 7.3991 1 50 99.8583 7.3991 INE657N14FB2 EDELWEISS COMM. 56D 28-Apr-16 99.8785 7.4002 1 50 99.8785 7.4002 INE691I14DG5 L&T INFRAST FIN CO 24D 28-Apr-16 99.8512 7.7704 1 40 99.8512 7.7704 INE205A14EB0 VEDANTA 88D 29-Apr-16 99.8206 8.1998 1 200 99.8206 8.1998 INE657N14EM2 EDELWEISS COMM. 86D 29-Apr-16 99.8381 7.3987 1 85 99.8381 7.3987 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.8143 8.4883 1 50 99.8143 8.4883 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.8381 7.3987 2 30 99.8381 7.3987 INE691I14DH3 L&T INFRAST FIN CO 24D 29-Apr-16 99.8304 7.7511 1 25 99.8304 7.7511 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.8688 6.8501 1 5 99.8688 6.8501 INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.6462 7.1998 2 100 99.6462 7.1998 INE001A14OT4 HDFC 90D 11-May-16 99.6008 7.6996 1 5 99.6008 7.6996 INE959P14085 SURAKSHA REALTY 88D 13-May-16 99.5022 8.3003 2 11 99.5022 8.3003 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.5340 7.1203 1 25 99.5340 7.1203 INE742F14AB9 ADANI PORTS AND SEZ 91D 16-May-16 99.4930 7.7499 1 5 99.4930 7.7499 INE178A14993 CPCL 61D 18-May-16 99.4667 7.2481 1 15 99.4667 7.2481 INE957N14464 HERO FINCORP 63D 20-May-16 99.4076 7.5005 1 200 99.4076 7.5005 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.4351 7.1503 1 155 99.4351 7.1503 INE621H14229 RELIGARE ENTERPRISES 57D24-May-16 99.1327 9.6768 1 25 99.1327 9.6768 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.3361 7.1748 2 10 99.3430 7.0997 INE975F14HX4 KOTAK MAH INVST. 128D 27-May-16 99.2220 7.9499 1 50 99.2220 7.9499 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.3049 7.2997 2 10 99.3238 7.0998 INE202B14GD6 DEWAN HSG 126D 27-May-16 99.2171 8.0004 1 5 99.2171 8.0004 INE535H14FH9 FULLERTON INDIA 364D 03-Jun-16 99.0709 7.9602 3 150 99.0663 8.0003 INE055A14DJ4 CENTURY TEXTILES 60D 03-Jun-16 99.1546 7.4096 1 25 99.1546 7.4096 INE085A14AQ2 CHAMBAL FERT. 60D 03-Jun-16 99.1613 7.3503 1 5 99.1613 7.3503 INE572E14973 PNB HOUSING FIN 75D 06-Jun-16 99.0596 7.7001 2 200 99.0596 7.7001 INE556F14CL8 SIDBI 61D 06-Jun-16 99.0899 7.4497 1 5 99.0899 7.4497 INE756I14593 HDB FIN SERV 358D 07-Jun-16 99.0018 7.8301 1 50 99.0018 7.8301 INE975F14HY2 KOTAK MAH INVST. 139D 08-Jun-16 98.9653 7.9503 1 124 98.9653 7.9503 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 98.9703 7.7500 2 50 98.9703 7.7500 INE277L14024 FORTIS HEALTHCARE 58D 10-Jun-16 98.5190 10.9738 1 44 98.5190 10.9738 INE891K14AM1 AXIS FIN 59D 10-Jun-16 98.9361 7.8500 1 15 98.9361 7.8500 INE572E14981 PNB HOUSING FIN 92D 23-Jun-16 98.6968 7.6500 1 25 98.6968 7.6500 INE657K14CJ8 RHC HOLDING PVT 364D 27-Jun-16 97.9653 11.3148 1 150 97.9653 11.3148 INE909H14HQ3 TATA MOTORS FIN 247D 29-Jun-16 98.5240 7.9248 1 100 98.5240 7.9248 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 97.0926 8.2801 1 105 97.0926 8.2801 INE140A14KQ4 PIRAMAL ENT. 153D 20-Sep-16 96.6792 8.2482 1 25 96.6792 8.2482 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.4088 7.3800 1 10 95.4088 7.3800 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 93.9535 8.1000 1 75 93.9535 8.1000 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 93.7580 8.1000 2 100 93.7580 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com