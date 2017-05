Apr 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE306N14GO7 TATA CAP FIN SERV 98D 29-Apr-16 99.8525 7.7024 2 75 99.8525 7.7024 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.8631 7.1481 1 25 99.8631 7.1481 INE261F14996 NABARD 64D 29-Apr-16 99.9223 7.0956 1 10 99.9223 7.0956 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.8583 7.3991 1 5 99.8583 7.3991 INE881J14KJ9 SREI EQUIPMENT FIN 23D 29-Apr-16 99.8286 8.9526 1 3 99.8286 8.9526 INE059B14GS8 SIMPLEX INFRASTS 25D 29-Apr-16 99.8018 10.3552 1 1 99.8018 10.3552 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 99.8020 7.2413 5 535 99.8020 7.2413 INE178A14AB7 CHENNAI PETROLEUM 29D 03-May-16 99.7835 7.1995 1 200 99.7835 7.1995 INE027E14AJ1 FAMILY CREDIT 91D 04-May-16 99.7344 8.1002 1 200 99.7344 8.1002 INE289B14AD6 GIC HOUSING FIN 85D 06-May-16 99.7640 7.8494 1 25 99.7640 7.8494 INE774D14JT0 MAH AND MAH FIN 90D 10-May-16 99.6105 7.9291 2 225 99.6105 7.9291 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.5903 7.1503 1 25 99.5903 7.1503 INE001A14OZ1 HDFC 66D 20-May-16 99.4128 7.6998 1 5 99.4128 7.6998 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.4910 7.4694 1 5 99.4910 7.4694 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 99.3755 7.3992 1 10 99.3755 7.3992 INE094O14589 DAIMLER FIN SERV 365D 26-May-16 99.2091 8.5582 1 35 99.2091 8.5582 INE616U14016 EDELWEISS AGRI VALUE 58D27-May-16 99.1140 9.3223 1 7 99.1140 9.3223 INE759E14CE6 LANDT FINCORP 90D 30-May-16 99.2293 8.0997 1 5 99.2293 8.0997 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 99.1840 7.1498 1 50 99.1840 7.1498 INE556F14CL8 SIDBI 61D 06-Jun-16 99.2010 6.9996 1 5 99.2010 6.9996 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.1647 7.1501 1 75 99.1647 7.1501 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.1070 7.1496 1 25 99.1070 7.1496 INE140A14KK7 PIRAMAL ENTERPRISES 60D 10-Jun-16 98.9703 7.7500 2 100 98.9703 7.7500 INE140A14KJ9 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 13-Jun-16 98.9079 7.7503 1 100 98.9079 7.7503 INE140A14JC6 PIRAMAL ENTERPRISES 131D14-Jun-16 98.8943 7.6999 2 100 98.8943 7.6999 INE657N14FH9 EDELWEISS COMM. 90D 15-Jun-16 98.7576 8.5033 1 50 98.7576 8.5033 INE121A14LU4 CHOLAMANDALAM 239D 15-Jun-16 98.8286 8.0116 1 50 98.8286 8.0116 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 98.9835 7.3497 1 5 98.9835 7.3497 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.8575 7.1497 1 100 98.8575 7.1497 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 97.9553 8.0199 2 50 97.9553 8.0199 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 93.9535 8.1000 1 25 93.9535 8.1000 INE916D14XM3 KOTAK MAH PRIME 362D 08-Feb-17 93.8683 8.2501 1 75 93.8683 8.2501 INE916D14XL5 KOTAK MAH PRIME 363D 09-Feb-17 93.8484 8.2500 1 25 93.8484 8.2500 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 93.7580 8.1000 3 175 93.7580 8.1000 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 93.8166 8.1000 2 175 93.8166 8.1000 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 92.9709 8.4650 1 6 92.9709 8.4650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com