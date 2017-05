Apr 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14FO5 EDELWEISS COMMOD 28D 27-Apr-16 99.9798 7.3745 1 30 99.9798 7.3745 INE657N14FO5 EDELWEISS COMMOD 28D 27-Apr-16 99.9595 7.3942 1 30 99.9595 7.3942 INE657N14FB2 EDELWEISS COMMOD 56D 28-Apr-16 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE531F14BX8 EDELWEISS SECURITIES 25D29-Apr-16 99.9206 7.2510 1 80 99.9206 7.2510 INE881J14KJ9 SREI EQUIPMENT FIN 23D 29-Apr-16 99.9020 8.9513 1 1 99.9020 8.9513 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 99.8612 7.2475 1 100 99.8612 7.2475 INE556F14CD5 SIDBI 68D 02-May-16 99.8631 7.1481 1 25 99.8631 7.1481 INE055A14DI6 CENTURY TEXTILES 59D 09-May-16 99.7230 7.7989 1 5 99.7230 7.7989 INE498L14562 L AND T FIN HOLDINGS 91D09-May-16 99.7194 7.9006 1 5 99.7194 7.9006 INE071G14AA3 ICICI HOME FIN 90D 10-May-16 99.6805 7.7994 1 100 99.6805 7.7994 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.5401 8.0304 1 50 99.5401 8.0304 INE657N14ER1 EDELWEISS COMMOD 91D 16-May-16 99.5846 7.2502 1 25 99.5846 7.2502 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.6043 7.2502 1 5 99.6043 7.2502 INE742F14AB9 ADANI PORTS 91D 16-May-16 99.6016 7.2999 1 5 99.6016 7.2999 INE445L14340 NABHA POWER 90D 16-May-16 99.6043 7.2502 1 5 99.6043 7.2502 INE870D14882 NATIONAL FERTILIZERS 58D20-May-16 99.5093 7.4995 1 5 99.5093 7.4995 INE205A14EF1 VEDANTA 88D 20-May-16 99.4767 8.0004 1 5 99.4767 8.0004 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMMOD 61D 23-May-16 99.4355 7.4004 1 50 99.4355 7.4004 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMMOD 61D 23-May-16 99.3752 8.4995 1 5 99.3752 8.4995 INE027E14AQ6 FAMILY CREDIT 90D 02-Jun-16 99.1689 8.0498 1 100 99.1689 8.0498 INE001A14PB9 HDFC 62D 06-Jun-16 99.1314 7.8004 1 250 99.1314 7.8004 INE306N14GX8 TATA CAP FIN SERV 89D 06-Jun-16 99.0878 8.0004 1 250 99.0878 8.0004 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.1020 7.3498 1 5 99.1020 7.3498 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.0040 7.1999 1 250 99.0040 7.1999 INE055A14DK2 CENTURY TEXTILES 63D 15-Jun-16 98.9785 7.3862 1 50 98.9785 7.3862 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.9059 7.2101 2 580 98.9059 7.2101 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 98.9156 7.0201 1 5 98.9156 7.0201 INE774D14JZ7 MAH AND MAH FIN 91D 11-Jul-16 98.3112 8.2500 1 100 98.3112 8.2500 INE523H14VE9 JM FIN PRODUCTS 183D 22-Sep-16 96.5347 8.7349 1 75 96.5347 8.7349 INE535H14FK3 FULLERTON INDIA 339D 29-Sep-16 96.5099 8.4074 1 75 96.5099 8.4074 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.4679 7.4049 2 10 95.4679 7.4049 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.1950 8.1500 1 50 94.1950 8.1500 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 07-Feb-17 93.6316 8.6501 1 50 93.6316 8.6501 INE523H14UZ6 JM FIN PRODUCTS 363D 23-Feb-17 92.8111 9.3000 1 90 92.8111 9.3000 INE523H14UZ6 JM FIN PRODUCTS 363D 23-Feb-17 92.8330 9.3000 1 10 92.8330 9.3000 INE535H14FR8 FULLERTON INDIA 332D 20-Mar-17 93.0784 8.2500 2 9 93.0784 8.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com