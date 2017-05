Apr 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OO5 HDFC 90D 02-May-16 99.9404 7.2557 5 895 99.9404 7.2557 INE114A14CO1 SAIL 90D 02-May-16 99.9418 7.0907 6 385 99.9425 6.9999 INE774D14JP8 MAH & MAH FIN SERV 91D 02-May-16 99.9404 7.2557 2 245 99.9404 7.2557 INE556F14CD5 SIDBI 68D 02-May-16 99.9473 6.4152 1 100 99.9473 6.4152 INE033L14DL4 TATA CAP HSG FIN 90D 02-May-16 99.9392 7.4018 1 95 99.9392 7.4018 INE306N14GL3 TATA CAP FIN SERV 90D 02-May-16 99.9411 7.1669 2 70 99.9446 6.7441 INE786A14456 JK LAKSHMI CEMENT 61D 02-May-16 99.9363 7.7551 1 40 99.9363 7.7551 INE909H14IL2 TATA MOTORS FIN 61D 02-May-16 99.9392 7.4018 1 25 99.9392 7.4018 INE866I14PY0 INDIA INFOLINE FIN 66D 02-May-16 99.9446 6.7441 1 25 99.9446 6.7441 INE069A14GV3 ADITYA BIRLA NUVO 60D 03-May-16 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE532F14TB4 EDELWEISS FIN SERV 364D 03-May-16 99.8968 9.4267 1 15 99.8968 9.4267 INE114A14CP8 SAIL 90D 05-May-16 99.8801 7.3027 2 200 99.8801 7.3027 INE949L14820 AU FINANCIERS(IND) 310D 05-May-16 99.8810 7.2478 1 100 99.8810 7.2478 INE949L14812 AU FINANCIERS(IND) 310D 06-May-16 99.8612 7.2475 2 100 99.8612 7.2475 INE114A14CQ6 SAIL 91D 09-May-16 99.8002 7.3068 3 75 99.7990 7.3513 INE657N14ER1 EDELWEISS COMM. 91D 16-May-16 99.6565 7.4006 1 100 99.6565 7.4006 INE657N14ER1 EDELWEISS COMM. 91D 16-May-16 99.7172 7.3939 1 100 99.7172 7.3939 INE445L14340 NABHA POWER 90D 16-May-16 99.6482 7.5800 1 5 99.6482 7.5800 INE001A14OV0 HDFC 90D 17-May-16 99.6388 7.3509 1 25 99.6388 7.3509 INE870D14874 NATIONAL FERT. 60D 17-May-16 99.6907 7.5497 1 25 99.6907 7.5497 INE657K14DU3 RHC HOLDING PRIVATE 87D 20-May-16 99.4800 10.5996 1 250 99.4800 10.5996 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMM. 61D 23-May-16 99.5019 8.7008 1 50 99.5019 8.7008 INE001A14OY4 HDFC 74D 24-May-16 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.5363 7.3935 2 365 99.5362 7.3940 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.4756 7.4006 1 200 99.4756 7.4006 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.4702 7.2003 2 60 99.4702 7.2003 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.5353 7.1003 1 5 99.5353 7.1003 INE036A14DB1 RELIANCE INFRAST 59D 27-May-16 99.2320 11.2996 1 200 99.2320 11.2996 INE657N14FD8 EDELWEISS COMM. 85D 27-May-16 99.4076 8.7006 1 50 99.4076 8.7006 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.4526 7.1750 2 45 99.4507 7.2001 INE140A14IX4 PIRAMAL ENT. 120D 27-May-16 99.3519 8.5036 2 10 99.3519 8.5036 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.4359 7.3952 1 20 99.4359 7.3952 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.3754 7.4004 1 20 99.3754 7.4004 INE657N14FG1 EDELWEISS COMM. 73D 30-May-16 99.2056 9.4283 1 10 99.2056 9.4283 INE001A14PA1 HDFC 76D 30-May-16 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.3554 7.4002 2 115 99.3554 7.4002 INE657K14EA3 RHC HOLDING PRIVATE 39D 31-May-16 99.1648 10.6005 1 110 99.1648 10.6005 INE891K14AI9 AXIS FIN 55D 31-May-16 99.3295 7.6995 1 100 99.3295 7.6995 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.4159 7.3948 1 90 99.4159 7.3948 INE236A14FQ0 HCL INFOSYSTEMS 57D 31-May-16 99.1198 10.1289 1 50 99.1198 10.1289 INE691I14DI1 L & T INFRAST FIN 40D 31-May-16 99.3295 7.6995 1 50 99.3295 7.6995 INE702C14293 APL APOLLO TUBES 55D 31-May-16 99.3070 7.9597 1 50 99.3070 7.9597 INE033L14DU5 TATA CAP HSG FIN 56D 31-May-16 99.3135 7.8845 1 5 99.3135 7.8845 INE560K14470 PTC INDIA FIN SERV 56D 01-Jun-16 99.2458 8.4053 1 50 99.2458 8.4053 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.2450 7.1198 1 25 99.2450 7.1198 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.1783 7.2001 2 100 99.1783 7.2001 INE660N14589 S. D. CORP. 102D 10-Jun-16 99.0063 8.7224 2 8 99.0063 8.7224 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 99.0685 7.1499 2 190 99.0685 7.1499 INE020B14367 REC 91D 20-Jun-16 98.9916 7.1503 1 100 98.9916 7.1503 INE916D14VJ3 KOTAK MAH PRIME 364D 28-Jun-16 98.7052 7.9800 1 50 98.7052 7.9800 INE774D14JZ7 MAH & MAH FIN SERV 91D 11-Jul-16 98.3478 8.3998 1 25 98.3478 8.3998 INE180K14246 SKS MICROFIN 364D 19-Aug-16 96.9080 10.3981 2 12 96.9080 10.3981 INE691I14DF7 L & T INFRAST FIN 180D 06-Sep-16 97.0616 8.4999 1 50 97.0616 8.4999 INE523H14UX1 JM FIN PRODUCTS 205D 07-Sep-16 96.9062 8.8953 1 14 96.9062 8.8953 INE140A14KQ4 PIRAMAL ENT. 153D 20-Sep-16 96.7849 8.4201 1 10 96.7849 8.4201 INE404K14BK5 SHAPOORJI PALLONJI 217D 06-Oct-16 96.2451 8.9001 1 10 96.2451 8.9001 INE691I14CY0 L & T INFRAST FIN 360D 01-Feb-17 94.0492 8.3075 2 100 94.0542 8.3000 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN CO. 365D 14-Feb-17 93.8285 8.2500 1 5 93.8285 8.2500 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 93.4412 8.4000 1 5 93.4412 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.