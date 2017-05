May 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OP2 HDFC 90D 03-May-16 99.9801 7.2649 2 985 99.9801 7.2649 INE178A14AB7 CHENNAI PETROLEUM 29D 03-May-16 99.9802 7.2417 7 725 99.9803 7.1919 INE055A14DH8 CENTURY TEXTILES 60D 03-May-16 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE870H14AC2 NETWORK18 MEDIA 60D 03-May-16 99.9801 7.2649 1 25 99.9801 7.2649 INE886H14AC8 TV18 BROADCAST 60D 03-May-16 99.9801 7.2649 1 0.5 99.9801 7.2649 INE949L14812 AU FINANCIERS (INDIA)31D06-May-16 99.9205 7.2601 1 35 99.9205 7.2601 INE114A14CQ6 SAIL 91D 09-May-16 99.8631 7.1481 1 200 99.8631 7.1481 INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.8631 7.1472 3 164.5 99.8633 7.1377 INE445L14365 NABHA POWER 61D 10-May-16 99.8435 7.1515 1 150 99.8435 7.1515 INE013A14XO1 RELIANCE CAP 89D 10-May-16 99.8229 8.0945 1 120 99.8229 8.0945 INE001A14OT4 HDFC 90D 11-May-16 99.8229 7.1951 1 400 99.8229 7.1951 INE423A14480 ADANI ENTERPRISES 107D 13-May-16 99.6976 10.0646 1 2 99.6976 10.0646 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.7284 7.1003 2 25 99.7284 7.1003 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 99.7066 7.1604 1 5 99.7066 7.1604 INE001A14OV0 HDFC 90D 17-May-16 99.7009 7.2999 1 5 99.7009 7.2999 INE178A14993 CHENNAI PETROLEUM 61D 18-May-16 99.6732 7.4796 1 25 99.6732 7.4796 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMM. 61D 23-May-16 99.5019 8.7008 1 50 99.5019 8.7008 INE013A14XR4 RELIANCE CAP 90D 24-May-16 99.4907 8.4930 1 20 99.4907 8.4930 INE001A14OY4 HDFC 74D 24-May-16 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD. 111D 25-May-16 99.5359 7.3994 1 15 99.5359 7.3994 INE871D14HM3 INFRAST LEASING AND 90D26-May-16 99.4606 8.2479 1 95 99.4606 8.2479 INE891K14AF5 AXIS FIN 60D 27-May-16 99.4754 7.6996 1 150 99.4754 7.6996 INE657N14FD8 EDELWEISS COMMOD.85D 27-May-16 99.4076 8.7006 1 50 99.4076 8.7006 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.5045 7.2703 1 10 99.5045 7.2703 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.5288 7.2001 1 10 99.5288 7.2001 INE916D14XG5 KOTAK MAH PRIME 129D 30-May-16 99.3711 8.2500 1 50 99.3711 8.2500 INE205A14EJ3 VEDANTA 90D 30-May-16 99.3971 8.1998 1 5 99.3971 8.1998 INE657N14EZ4 EDELWEISS COMMOD. 90D 31-May-16 99.2469 9.5506 1 65 99.2469 9.5506 INE560K14462 PTC INDIA FIN SERV 56D 31-May-16 99.3372 8.3978 1 60 99.3372 8.3978 INE691I14DI1 L AND T INFRAST FIN 40D 31-May-16 99.3919 7.7005 1 50 99.3919 7.7005 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.4155 7.3999 1 25 99.4155 7.3999 INE306N14HA4 TATA CAP FIN SERV 81D 31-May-16 99.3839 7.8024 1 10 99.3839 7.8024 INE860H14US7 ADITYA BIRLA FIN 55D 31-May-16 99.4279 7.5006 1 5 99.4279 7.5006 INE289B14AG9 GIC HOUSING FIN 78D 03-Jun-16 99.3235 8.0195 1 90 99.3235 8.0195 INE866I14QI1 INDIA INFOLINE FIN 59D 03-Jun-16 99.2944 8.1054 1 85 99.2944 8.1054 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 99.3779 7.1402 1 25 99.3779 7.1402 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.3007 7.1401 2 150 99.3007 7.1401 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.1525 7.9995 1 125 99.1525 7.9995 INE931S14302 ADANI TRANSMISSION160D 13-Jun-16 99.1535 7.6003 1 5 99.1535 7.6003 INE202B14DZ6 DHFL 364D 21-Jun-16 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE523H14SU1 JM FIN PRODUCTS 365D 24-Jun-16 98.8021 8.3497 1 20 98.8021 8.3497 INE146O14157 HINDUJA LEYLAND FIN 78D 28-Jun-16 98.7052 8.4000 1 100 98.7052 8.4000 INE949L14879 AU FINANCIERS (INDIA) 29-Jun-16 98.6819 8.4057 1 25 98.6819 8.4057 INE261F14AH7 NABARD 90D 26-Jul-16 98.3059 7.4000 2 50 98.3059 7.4000 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 97.7897 8.2499 2 75 97.7897 8.2499 INE691I14DF7 L AND T INFRAST FIN 180D06-Sep-16 97.1494 8.5000 2 25 97.1494 8.5000 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.5340 7.5500 1 100 95.5340 7.5500 INE916D14XM3 KOTAK MAH PRIME 362D 08-Feb-17 93.9599 8.3500 1 100 93.9599 8.3500 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 93.5015 8.4000 1 5 93.5015 8.4000 INE976I14KJ9 TATA CAP 360D 24-Apr-17 92.3745 8.4400 1 5 92.3745 8.4400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com