May 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14CP8 SAIL 90D 5-May-16 99.9806 7.0824 4 365 99.9806 7.0824 INE742F14AE3 ADANI PORTS AND 58D 6-May-16 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE134E14691 PFC 59D 6-May-16 99.9608 7.1568 1 50 99.9608 7.1568 INE931S14419 ADANI TRANSMISSION 58D 6-May-16 99.9562 7.9970 1 1.2 99.9562 7.9970 INE742F14AH6 ADANI PORTS AND 61D 9-May-16 99.9179 7.4978 1 5 99.9179 7.4978 INE453T14040 BHARTI ENTERPRISES 33D 10-May-16 99.8687 7.9979 2 600 99.8687 7.9979 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.7589 7.3512 4 290 99.7589 7.3512 INE657N14ER1 EDELWEISS COMMOD. 91D 16-May-16 99.7377 7.9993 1 95 99.7377 7.9993 INE514E14KJ7 EXIM 90D 16-May-16 99.7589 7.3512 2 5 99.7589 7.3512 INE115A14318 LIC HOUSING FIN 90D 18-May-16 99.7067 7.6692 1 50 99.7067 7.6692 INE657K14DU3 RHC HOLDING PRIVATE 87D 20-May-16 99.5204 10.9936 1 5 99.5204 10.9936 INE742F14AC7 ADANI PORTS AND 78D 20-May-16 99.7062 7.1702 1 5 99.7062 7.1702 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD. 111D 25-May-16 99.5418 8.0006 2 305 99.5418 8.0006 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD. 111D 25-May-16 99.5637 7.9974 2 305 99.5637 7.9974 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE871D14HM3 IL & FS 90D 26-May-16 99.5056 8.2433 1 5 99.5056 8.2433 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.4356 7.9687 2 195 99.4757 7.3992 INE916D14XG5 KOTAK MAH PRIME 129D 30-May-16 99.4193 8.1998 1 50 99.4193 8.1998 INE572E14957 PNB HOUSING FIN 75D 30-May-16 99.4564 7.9799 1 25 99.4564 7.9799 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.4117 8.0000 2 290 99.4117 8.0000 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.4335 7.9981 2 290 99.4335 7.9981 INE059B14GT6 SIMPLEX INFRASTS 29D 31-May-16 99.2384 10.3747 1 12 99.2384 10.3747 INE860H14US7 ADITYA BIRLA FIN 55D 31-May-16 99.4475 7.7993 1 5 99.4475 7.7993 INE866I14QI1 INDIA INFOLINE FIN 59D 3-Jun-16 99.3380 8.1080 1 65 99.3380 8.1080 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.2006 7.9495 1 125 99.2006 7.9495 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.2230 7.9396 2 125 99.2230 7.9396 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.2760 7.1942 2 100 99.2760 7.1942 INE870D14890 NATIONAL FERTILIZERS 60D10-Jun-16 99.2589 7.3654 1 50 99.2589 7.3654 INE053T14162 ONGC MANGALORE 146D 14-Jun-16 99.1880 7.4702 1 5 99.1880 7.4702 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 99.1534 7.4202 1 5 99.1534 7.4202 INE199G14665 JAGRAN PRAKASHAN 61D 20-Jun-16 98.9958 7.8777 1 3.5 98.9958 7.8777 INE729N14624 TVS CREDIT SERV 60D 24-Jun-16 98.8613 8.2434 1 50 98.8613 8.2434 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 98.9857 7.4803 1 5 98.9857 7.4803 INE110L14951 RELIANCE JIO INFO. 62D 27-Jun-16 98.9085 7.5999 1 5 98.9085 7.5999 INE033L14DX9 TATA CAP HOUSING FIN 61D27-Jun-16 98.7666 8.6002 1 5 98.7666 8.6002 INE557F14DI0 NATIONAL HOUSING BK 82D 28-Jun-16 98.9285 7.1879 1 16 98.9285 7.1879 INE205A14DL1 VEDANTA 212D 30-Jun-16 98.7300 8.2371 1 600 98.7300 8.2371 INE950O14533 MAH RURAL HOUSING 97D 28-Jul-16 98.0590 8.4999 1 20 98.0590 8.4999 INE691I14CY0 L AND T INFRAST FIN 364D 1-Feb-17 94.0688 8.4300 1 85 94.0688 8.4300 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 94.0620 8.2000 1 150 94.0620 8.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com