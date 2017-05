May 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742F14AE3 ADANI PORTS 58D 06-May-16 99.9801 7.2649 1 50 99.9801 7.2649 INE949L14812 AU FINANCIERS 31D 06-May-16 99.9803 7.1919 1 35 99.9803 7.1919 INE134E14691 PFC 59D 06-May-16 99.9801 7.2649 1 1 99.9801 7.2649 INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.9207 7.2400 4 250 99.9206 7.2510 INE114A14CQ6 SAIL 91D 09-May-16 99.9203 7.2784 1 100 99.9203 7.2784 INE453T14040 BHARTI ENT. 33D 10-May-16 99.9008 7.2488 2 220 99.9008 7.2488 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.7820 7.2494 1 20 99.7820 7.2494 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 99.7760 7.4494 1 5 99.7760 7.4494 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.7029 7.2510 2 100 99.7029 7.2510 INE975F14FZ3 KOTAK MAH INVST. 335D 24-May-16 99.5698 8.3001 1 50 99.5698 8.3001 INE013A14XR4 RELIANCE CAP 90D 24-May-16 99.6065 8.0100 1 20 99.6065 8.0100 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.5636 7.9992 3 420 99.5636 7.9992 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.5855 7.9966 2 320 99.5855 7.9959 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.5649 7.2503 4 375 99.5649 7.2503 INE916D14XG5 KOTAK MAH PRIME 129D 30-May-16 99.4425 8.1851 2 50 99.4425 8.1851 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.4910 7.7812 2 15 99.5193 7.3460 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.4550 8.0006 1 10 99.4550 8.0006 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.4415 7.8847 2 185 99.4510 7.7497 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.4552 7.9977 1 100 99.4552 7.9977 INE121A14LV2 CHOLAMANDALAM 193D 31-May-16 99.4087 8.3503 1 25 99.4087 8.3503 INE085A14AQ2 CHAMBAL FERT. 60D 03-Jun-16 99.4439 7.2897 1 5 99.4439 7.2897 INE018A14ED3 LARSEN AND TOUBRO 59D 03-Jun-16 99.4431 7.3002 1 5 99.4431 7.3002 INE742F14599 ADANI PORTS 327D 06-Jun-16 99.3587 7.5995 1 25 99.3587 7.5995 INE301A14CK2 RAYMOND 61D 06-Jun-16 99.4006 7.1000 1 5 99.4006 7.1000 INE879F14706 INFINA FIN PRIVATE 90D 09-Jun-16 99.2199 8.1993 1 40 99.2199 8.1993 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.2240 7.9290 3 35 99.2268 7.9005 INE759E14CB2 L AND T FINCORP 140D 10-Jun-16 99.1783 8.4001 2 10 99.1783 8.4001 INE121A14LT6 CHOLAMANDALAM 242D 24-Jun-16 98.8758 8.3000 1 90 98.8758 8.3000 INE121A14LT6 CHOLAMANDALAM 242D 24-Jun-16 98.8980 8.3002 1 10 98.8980 8.3002 INE931S14427 ADANI TRANSMISSION 61D 27-Jun-16 98.9386 7.5301 1 5 98.9386 7.5301 INE148I14MA0 INDIABULLS HSG FIN 57D 30-Jun-16 98.7060 8.7000 1 5 98.7060 8.7000 INE144H14966 DEUTSCHE INVST. 90D 01-Aug-16 97.9398 8.7249 1 150 97.9398 8.7249 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 93.9327 8.3900 4 300 93.9395 8.3801 INE975F14ID4 KOTAK MAH INVST. 361D 24-Feb-17 93.7561 8.2400 1 5 93.7561 8.2400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com