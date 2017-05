May 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14717 PFC 32D 09-May-16 99.9401 7.2917 9 812 99.9404 7.2557 INE114A14CQ6 SAIL 91D 09-May-16 99.9403 7.2651 3 540 99.9425 6.9999 INE055A14DI6 CENTURY TEXTILES 59D 09-May-16 99.9384 7.4993 1 95 99.9384 7.4993 INE977J14DA9 TRAPTI TRADING 90D 09-May-16 99.9425 6.9999 1 55 99.9425 6.9999 INE909H14IE7 TATA MOTORS FIN 87D 09-May-16 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE013A14XL7 RELIANCE CAP 90D 09-May-16 99.9322 8.2546 1 5 99.9322 8.2546 INE261F14AA2 NABARD 63D 10-May-16 99.9208 7.2353 6 321 99.9208 7.2327 INE891K14AP4 AXIS FIN 7D 10-May-16 99.9124 8.0005 5 260 99.9124 8.0005 INE013A14XO1 RELIANCE CAP 89D 10-May-16 99.9124 8.0005 3 195 99.9124 8.0005 INE481G14469 ULTRATECH CEMENT 60D 10-May-16 99.9133 7.9222 3 115 99.9119 8.0462 INE233A14GT9 GODREJ INDUSTRIES 91D 10-May-16 99.9201 7.2967 1 95 99.9201 7.2967 INE453T14040 BHARTI ENT. 33D 10-May-16 99.9206 7.2510 1 40 99.9206 7.2510 INE001A14OT4 HDFC 90D 11-May-16 99.9015 7.1976 1 75 99.9015 7.1976 INE532F14XH3 EDELWEISS FIN SERV 14D 13-May-16 99.7709 11.9734 3 950 99.7709 11.9734 INE477L14525 INDIA INFOLINE HSG 60D 13-May-16 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE866I14QE0 INDIA INFOLINE FIN 60D 13-May-16 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.7990 7.3513 5 245 99.7990 7.3513 INE804I14MB6 ECL FIN 14D 16-May-16 99.7091 10.6488 1 200 99.7091 10.6488 INE804I14MB6 ECL FIN 14D 16-May-16 99.7704 11.9996 1 200 99.7704 11.9996 INE532F14XG5 EDELWEISS FIN SERV 14D 16-May-16 99.7091 10.6488 1 100 99.7091 10.6488 INE532F14XG5 EDELWEISS FIN SERV 14D 16-May-16 99.7704 11.9996 1 100 99.7704 11.9996 INE918K14256 EDELWEISS FIN INVST.14D 16-May-16 99.7091 10.6488 1 100 99.7091 10.6488 INE918K14256 EDELWEISS FIN INVST.14D 16-May-16 99.7704 11.9996 1 100 99.7704 11.9996 INE669E14209 IDEA CELLULAR 30D 25-May-16 99.6166 7.3937 2 175 99.6166 7.3937 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.6070 7.2005 1 5 99.6070 7.2005 INE410J14702 KOTAK COMM. 60D 27-May-16 99.4676 9.3031 1 30 99.4676 9.3031 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.5915 7.1292 1 25 99.5915 7.1292 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.4770 7.9958 1 185 99.4770 7.9958 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.4889 7.5004 1 185 99.4889 7.5004 INE657N14EZ4 EDELWEISS COMM. 90D 31-May-16 99.3535 9.5003 1 65 99.3535 9.5003 INE027E14AY0 FAMILY CREDIT 26D 31-May-16 99.4281 8.3978 1 50 99.4281 8.3978 INE556F14BZ0 SIDBI 127D 03-Jun-16 99.4469 7.2502 1 25 99.4469 7.2502 INE018A14ED3 LARSEN AND TOUBRO 59D 03-Jun-16 99.4923 7.4502 1 5 99.4923 7.4502 INE202B14GU0 DEWAN HSG FIN CO. 90D 07-Jun-16 99.4076 7.5005 1 5 99.4076 7.5005 INE556F14CF0 SIDBI 87D 09-Jun-16 99.3462 7.0649 2 425 99.3462 7.0649 INE879F14706 INFINA FIN PRIVATE 90D 09-Jun-16 99.2422 8.1973 1 10 99.2422 8.1973 INE110L14886 RELIANCE JIO INFO. 60D 10-Jun-16 99.3468 7.4995 1 5 99.3468 7.4995 INE144H14933 DEUTSCHE INVST. 88D 13-Jun-16 99.1495 8.2394 1 10 99.1495 8.2394 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.2107 7.2597 1 200 99.2107 7.2597 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.2554 7.4005 1 30 99.2554 7.4005 INE055A14DK2 CENTURY TEXTILES 63D 15-Jun-16 99.2355 7.5998 1 25 99.2355 7.5998 INE110L14936 RELIANCE JIO INFO. 55D 15-Jun-16 99.2455 7.4996 1 5 99.2455 7.4996 INE033L14CO0 TATA CAP HSG FIN 365D 15-Jun-16 99.1507 8.4500 1 5 99.1507 8.4500 INE261F14AF1 NABARD 90D 16-Jun-16 99.2355 7.3998 1 25 99.2355 7.3998 INE233A14HA7 GODREJ INDUSTRIES 90D 16-Jun-16 99.1867 7.2997 2 20 99.1867 7.2997 INE007N14815 FEDBK FIN SERV 59D 20-Jun-16 99.0020 8.1765 1 50 99.0020 8.1765 INE688I14CZ3 CAP FIRST 61D 20-Jun-16 99.0204 8.0242 1 13 99.0204 8.0242 INE261F14AG9 NABARD 90D 20-Jun-16 99.1557 7.3998 1 5 99.1557 7.3998 INE501A14996 DEEPAK FERTILIZERS 64D 21-Jun-16 98.9715 8.2457 1 13 98.9715 8.2457 INE523H14SU1 JM FIN PRODUCTS 365D 24-Jun-16 98.8718 8.4998 1 50 98.8718 8.4998 INE140A14HF3 PIRAMAL ENTER. 351D 24-Jun-16 98.9639 7.7987 1 15 98.9639 7.7987 INE146O14157 HINDUJA LEYLAND FIN 78D 28-Jun-16 98.8014 8.3550 4 200 98.8035 8.3398 INE081A14395 TATA STEEL 69D 28-Jun-16 98.9511 7.3001 1 50 98.9511 7.3001 INE514E14KW0 EXIM 55D 28-Jun-16 98.9763 7.5500 2 10 98.9965 7.3998 INE909H14IQ1 TATA MOTORS FIN 82D 28-Jun-16 98.7879 8.4499 1 5 98.7879 8.4499 INE909H14HQ3 TATA MOTORS FIN 247D 29-Jun-16 98.7653 8.4500 1 5 98.7653 8.4500 INE140A14KM3 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 15-Jul-16 98.3774 8.6002 1 10 98.3774 8.6002 INE597H14FF3 TGS INVST. 84D 26-Jul-16 98.1283 8.5951 1 13 98.1283 8.5951 INE704I14320 BARCLAYS INVST 352D 29-Jul-16 98.0371 8.7000 1 50 98.0371 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com