May 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14OT4 HDFC 90D 11-May-16 99.9797 7.4110 1 190 99.9797 7.4110 INE657N14FT4 EDELWEISS COMMOD 7D 11-May-16 99.9797 7.4110 2 150 99.9797 7.4110 INE121H14DR2 ILANDFS FIN SERV 90D 11-May-16 99.9794 7.5169 2 100 99.9777 8.1413 INE140A14JE2 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 11-May-16 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE013A14XQ6 RELIANCE CAP 90D 12-May-16 99.9554 8.1431 1 5 99.9554 8.1431 INE013A14XM5 RELIANCE CAP 91D 13-May-16 99.9378 7.5695 2 105 99.9380 7.5480 INE289B14AE4 GIC HOUSING FIN 86D 13-May-16 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE866I14QE0 INDIA INFOLINE FIN 60D 13-May-16 99.9343 7.9988 1 40 99.9343 7.9988 INE804I14MB6 ECL FIN 14D 16-May-16 99.8036 11.9712 5 1550 99.8036 11.9712 INE532F14XG5 EDELWEISS FIN SERV 14D 16-May-16 99.8036 11.9712 3 850 99.8036 11.9712 INE918K14256 EDELWEISS FIN 14D 16-May-16 99.8036 11.9712 2 300 99.8036 11.9712 INE523H14SJ4 JM FIN PRODUCTS 364D 16-May-16 99.8036 11.9712 2 300 99.8036 11.9712 INE242A14GH5 INDIAN OIL 10D 16-May-16 99.8852 6.9913 4 155 99.8851 6.9978 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.9038 7.0294 1 5 99.9038 7.0294 INE233A14GW3 GODREJ INDUSTRIES 90D 17-May-16 99.8631 7.1481 1 70 99.8631 7.1481 INE870D14874 NATIONAL FERTILIZERS 60D17-May-16 99.8762 7.5405 1 25 99.8762 7.5405 INE879F14748 INFINA FIN PRIVATE 17D 20-May-16 99.7098 10.6216 5 700 99.7002 10.9756 INE916D14XH3 KOTAK MAH PRIME 116D 20-May-16 99.7002 10.9756 1 400 99.7002 10.9756 INE245A14446 THE TATA POWER 88D 20-May-16 99.8045 7.1497 3 395 99.8045 7.1497 INE879F14730 INFINA FIN PRIVATE 21D 24-May-16 99.5807 10.9778 1 500 99.5807 10.9778 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD 111D 25-May-16 99.7171 7.3965 1 150 99.7171 7.3965 INE879F14722 INFINA FIN PRIVATE 24D 26-May-16 99.5211 10.9775 8 1825 99.5211 10.9775 INE916D14XT8 KOTAK MAH PRIME 24D 26-May-16 99.5298 10.7781 2 125 99.5211 10.9775 INE094O14589 DAIMLER FIN SERV 365D 26-May-16 99.6353 8.3502 1 25 99.6353 8.3502 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.6697 7.1159 9 315 99.6704 7.1001 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.5962 7.3992 3 150 99.5962 7.3992 INE916D14XG5 KOTAK MAH PRIME 129D 30-May-16 99.5537 8.1815 1 50 99.5537 8.1815 INE121H14EA6 IL AND FS FIN SERV 83D 30-May-16 99.5587 8.0894 1 25 99.5587 8.0894 INE958G14SF2 RELIGARE FINVEST 89D 30-May-16 99.5201 8.8004 1 5 99.5201 8.8004 INE691I14DQ4 L AND T INFRAST 25D 30-May-16 99.5786 8.1296 1 5 99.5786 8.1296 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.5761 7.3992 2 300 99.5761 7.3992 INE742F14AG8 ADANI PORTS 90D 31-May-16 99.5690 7.8998 1 5 99.5690 7.8998 INE027E14AP8 FAMILY CREDIT 90D 01-Jun-16 99.5100 8.1696 1 45 99.5100 8.1696 INE121H14DX0 IL AND FS FIN SERV 91D 02-Jun-16 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE866I14QI1 INDIA INFOLINE FIN 59D 03-Jun-16 99.4702 8.1003 1 60 99.4702 8.1003 INE178A14AD3 CHENNAI PETROLEUM 51D 03-Jun-16 99.5265 7.5500 1 5 99.5265 7.5500 INE722A14733 SHRIRAM CITY UNION 61D 06-Jun-16 99.4193 8.1998 1 5 99.4193 8.1998 INE001A14PB9 HDFC 62D 06-Jun-16 99.4334 7.9995 1 5 99.4334 7.9995 INE742F14AI4 ADANI PORTS 90D 08-Jun-16 99.3919 7.7005 1 50 99.3919 7.7005 INE121H14EC2 ILANDFS FIN SERV 90D 08-Jun-16 99.3673 8.3002 1 5 99.3673 8.3002 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.3419 7.7999 1 25 99.3419 7.7999 INE115A14326 LIC HOUSING FIN 109D 10-Jun-16 99.3335 7.9002 1 18 99.3335 7.9002 INE110L14886 RELIANCE JIO 60D 10-Jun-16 99.3955 7.3995 1 5 99.3955 7.3995 INE169A14CO5 COROMANDEL 61D 13-Jun-16 99.3131 7.6501 1 5 99.3131 7.6501 INE742F14607 ADANI PORTS 329D 15-Jun-16 99.2463 7.6997 1 50 99.2463 7.6997 INE077E14858 ESSEL MINING 318D 17-Jun-16 99.2152 7.5978 1 25 99.2152 7.5978 INE007N14815 FEDBK FIN SERV 59D 20-Jun-16 99.0901 8.1747 1 50 99.0901 8.1747 INE959P14101 SURAKSHA REALTY 61D 21-Jun-16 99.0505 8.3307 1 50 99.0505 8.3307 INE110L14902 RELIANCE JIO 72D 24-Jun-16 99.1167 7.2284 1 325 99.1167 7.2284 INE514E14KU4 EXIM 86D 29-Jun-16 99.0166 7.2501 1 100 99.0166 7.2501 INE996L14078 CREDIT SUISSE FIN 353D 30-Jun-16 98.8705 8.1760 1 100 98.8705 8.1760 INE020B14375 REC 55D 30-Jun-16 98.9971 7.2503 1 25 98.9971 7.2503 INE020B14375 REC 55D 30-Jun-16 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE306N14FF7 TATA CAP FIN SERV 365D 05-Jul-16 98.7755 8.0801 1 25 98.7755 8.0801 INE140A14KM3 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 15-Jul-16 98.4600 8.6499 1 10 98.4600 8.6499 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 98.2996 8.1998 1 25 98.2996 8.1998 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 98.3233 8.1899 1 25 98.3233 8.1899 INE261F14AI5 NABARD 90D 27-Jul-16 98.4847 7.1999 1 25 98.4847 7.1999 INE523H14TQ7 JM FIN PRODUCTS 294D 12-Aug-16 97.7962 8.7501 1 50 97.7962 8.7501 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.3708 8.3100 2 100 94.3708 8.3100 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 94.3974 8.3001 2 100 94.3974 8.3001 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 93.9738 8.3000 1 100 93.9738 8.3000 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 93.8188 8.3499 1 25 93.8188 8.3499 INE306N14GU4 TATA CAP FIN SERV 364D 02-Mar-17 93.6224 8.4000 1 25 93.6224 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 