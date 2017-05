May 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14LN5 INDIABULLS HSG FIN 59D 13-May-16 99.9797 7.4110 1 125 99.9797 7.4110 INE217K14931 RELIANCE HOME FIN 70D 13-May-16 99.9797 7.4110 4 125 99.9797 7.4110 INE535H14FG1 FULLERTON INDIA 364D 13-May-16 99.9781 7.9953 1 70 99.9781 7.9953 INE289B14AE4 GIC HOUSING FIN 86D 13-May-16 99.9797 7.4110 1 55 99.9797 7.4110 INE202B14GY2 DEWAN HSG FIN 59D 13-May-16 99.9799 7.3380 1 50 99.9799 7.3380 INE242A14GG7 IOC 7D 13-May-16 99.9813 6.8268 1 50 99.9813 6.8268 INE020B14359 REC 69D 16-May-16 99.9244 6.9055 5 526 99.9239 6.9494 INE242A14GH5 IOC 10D 16-May-16 99.9244 6.9037 1 200 99.9244 6.9037 INE242A14GH5 IOC 10D 16-May-16 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE144H14883 DEUTSCHE INVST 88D 16-May-16 99.9151 7.7537 2 60 99.9151 7.7537 INE813S14179 RHC FIN PRIVATE 60D 16-May-16 99.9189 7.4064 1 50 99.9189 7.4064 INE445L14340 NABHA POWER 90D 16-May-16 99.9233 7.0042 1 50 99.9233 7.0042 INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 99.9053 6.9233 2 100 99.9049 6.9489 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.8481 6.9410 1 155 99.8481 6.9410 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMM. 61D 23-May-16 99.7782 7.3761 1 50 99.7782 7.3761 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 99.8045 7.1497 1 10 99.8045 7.1497 INE001A14OY4 HDFC 74D 24-May-16 99.7775 7.3994 1 5 99.7775 7.3994 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.7371 7.4009 2 100 99.7371 7.4009 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.7091 7.0992 1 220 99.7091 7.0992 INE148I14LH7 INDIABULLS HSG FIN 87D 27-May-16 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.6165 7.3956 2 148 99.6165 7.3956 INE702C14293 APL APOLLO TUBES 55D 31-May-16 99.5885 7.9378 1 50 99.5885 7.9378 INE518A14271 FORBES AND CO. 54D 31-May-16 99.5833 8.0385 1 10 99.5833 8.0385 INE657N14EZ4 EDELWEISS COMM. 90D 31-May-16 99.5948 8.2500 1 5 99.5948 8.2500 INE556F14CJ2 SIDBI 71D 01-Jun-16 99.6072 7.1969 1 200 99.6072 7.1969 INE774D14JX2 MAH & MAH FIN SERV 89D 06-Jun-16 99.4702 8.1003 1 5 99.4702 8.1003 INE556F14CL8 SIDBI 61D 06-Jun-16 99.5223 7.2999 1 5 99.5223 7.2999 INE202B14GU0 DEWAN HSG FIN 90D 07-Jun-16 99.4686 7.7999 1 5 99.4686 7.7999 INE759E14CB2 L&T FINCORP 140D 10-Jun-16 99.3511 8.2205 1 175 99.3511 8.2205 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.3881 7.7489 1 30 99.3881 7.7489 INE742F14623 ADANI PORTS 317D 10-Jun-16 99.3900 7.7247 1 15 99.3900 7.7247 INE121A14MA4 CHOLAMANDALAM 154D 10-Jun-16 99.3703 7.9758 1 10 99.3703 7.9758 INE774D14KA8 MAH & MAH FIN SERV 45D 13-Jun-16 99.3078 7.9504 2 100 99.3078 7.9504 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.3338 7.1998 2 725 99.3338 7.1998 INE780C14281 JM FIN 145D 15-Jun-16 99.2236 8.4001 1 150 99.2236 8.4001 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.3338 7.1998 1 50 99.3338 7.1998 INE742F14607 ADANI PORTS 329D 15-Jun-16 99.2822 7.7615 1 25 99.2822 7.7615 INE514E14KV2 EXIM 54D 22-Jun-16 99.2117 7.2504 1 5 99.2117 7.2504 INE371K14340 TATA REALTY 254D 23-Jun-16 99.0878 8.0004 1 140 99.0878 8.0004 INE038G14061 SABMILLER INDIA 183D 23-Jun-16 99.1329 7.6014 1 100 99.1329 7.6014 INE371K14340 TATA REALTY 254D 23-Jun-16 99.1094 7.9998 1 10 99.1094 7.9998 INE081A14395 TATA STEEL 69D 28-Jun-16 99.0751 7.2498 2 200 99.0751 7.2498 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 07-Jul-16 98.7950 7.9498 1 45.25 98.7950 7.9498 INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 98.3470 8.1798 1 25 98.3470 8.1798 INE013A14YE0 RELIANCE CAP 90D 09-Aug-16 97.9952 8.3901 1 10 97.9952 8.3901 INE909H14HD1 TATA MOTORS FIN 364D 10-Aug-16 97.9649 8.4249 1 25 97.9649 8.4249 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 98.0206 8.1897 1 25 98.0206 8.1897 INE155A14IO1 TATA MOTORS 335D 15-Dec-16 95.6770 7.6000 1 100 95.6770 7.6000 INE556F14BW7 SIDBI 340D 30-Dec-16 95.4570 7.5200 1 25 95.4570 7.5200 INE094O14829 DAIMLER FIN 364D 23-Jan-17 94.3113 8.6001 1 50 94.3113 8.6001 INE094O14837 DAIMLER FIN 365D 16-Feb-17 93.9463 8.4300 1 75 93.9463 8.4300 INE094O14837 DAIMLER FIN 365D 16-Feb-17 93.9124 8.4500 2 75 93.9124 8.4500 INE121A14MD8 CHOLAMANDALAM 365D 17-Feb-17 93.7700 8.6300 1 100 93.7700 8.6300 INE404K14BN9 SHAPOORJI PALLONJI 351D 27-Apr-17 92.0149 9.0500 1 10 92.0149 9.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com