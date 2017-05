May 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14KK5 EXIM 90D 17-May-16 99.9811 6.8998 1 285 99.9811 6.8998 INE523H14SH8 JM FIN PRODUCTS 365D 17-May-16 99.9795 7.4840 1 75 99.9795 7.4840 INE233A14GW3 GODREJ INDUSTRIES 90D 17-May-16 99.9808 7.0000 1 70 99.9808 7.0000 INE012I14FC8 JM FIN SERV 91D 17-May-16 99.9792 7.5936 2 65 99.9792 7.5936 INE001A14OV0 HDFC 90D 17-May-16 99.9797 7.4110 1 50 99.9797 7.4110 INE763G14CU9 ICICI SECURITIES 75D 17-May-16 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE477L14541 INDIA INFOLINE 60D 17-May-16 99.9788 7.7396 1 50 99.9788 7.7396 INE915D14935 CITICORP FIN (INDIA) 61D17-May-16 99.9788 7.7396 1 10 99.9788 7.7396 INE514E14KL3 EXIM 90D 18-May-16 99.9622 6.9011 1 100 99.9622 6.9011 INE931S14401 ADANI TRANSMISSION 90D 18-May-16 99.9600 7.3029 1 100 99.9600 7.3029 INE850D14DU9 GODREJ AGROVET 90D 18-May-16 99.9611 7.1020 1 40 99.9611 7.1020 INE245A14446 THE TATA POWER 88D 20-May-16 99.9417 7.0973 1 5 99.9417 7.0973 INE870D14882 NATIONAL FERTILIZERS 58D20-May-16 99.9182 7.4704 1 4.3 99.9182 7.4704 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 99.8659 7.0017 9 655 99.8659 7.0017 INE001A14OY4 HDFC 74D 24-May-16 99.8381 7.3987 9 665 99.8381 7.3987 INE031A14150 HOUSING AND URBAN 90D 25-May-16 99.8240 7.1504 16 400 99.8240 7.1504 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.8086 6.9995 1 25 99.8086 6.9995 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.7880 7.0495 1 10 99.7880 7.0495 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.6972 7.3899 4 204 99.6973 7.3881 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.7175 7.3860 1 196 99.7175 7.3860 INE691I14DI1 L AND T INFRAST FIN 40D31-May-16 99.6703 8.0492 1 100 99.6703 8.0492 INE523E14OY9 L AND T FIN 180D 31-May-16 99.6703 8.0492 3 100 99.6703 8.0492 INE027E14AY0 FAMILY CREDIT 26D 31-May-16 99.6686 8.0909 1 100 99.6686 8.0909 INE033L14DU5 TATA CAP HOUSING FIN 56D31-May-16 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE691I14DI1 L AND T INFRAST FIN 40D 31-May-16 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE560K14462 PTC INDIA FIN SERV 56D 31-May-16 99.6572 8.3702 1 3 99.6572 8.3702 INE027E14AP8 FAMILY CREDIT 90D 1-Jun-16 99.6621 8.2501 1 5 99.6621 8.2501 INE202B14GS4 DHFL 90D 2-Jun-16 99.6288 7.9996 2 50 99.6288 7.9996 INE202B14GU0 DHFL 90D 7-Jun-16 99.5703 7.5008 1 5 99.5703 7.5008 INE871D14HS0 IL & FS 91D 8-Jun-16 99.5171 8.0506 1 25 99.5171 8.0506 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.5110 7.1745 1 100 99.5110 7.1745 INE013A14YD2 RELIANCE CAP 40D 20-Jun-16 99.2282 8.3499 1 5 99.2282 8.3499 INE169A14CP2 COROMANDEL INTER. 47D 27-Jun-16 99.1646 7.4998 1 5 99.1646 7.4998 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.0374 8.2503 1 5 99.0374 8.2503 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD. 49D 30-Jun-16 99.0959 7.4002 1 100 99.0959 7.4002 INE236A14FU2 HCL INFOSYSTEMS 48D 30-Jun-16 98.7831 9.9920 1 50 98.7831 9.9920 INE975F14GI7 KOTAK MAH INVEST. 365D 28-Jul-16 98.3536 8.3698 1 18 98.3536 8.3698 INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 98.4125 7.3598 1 5 98.4125 7.3598 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 96.6560 7.6999 1 250 96.6560 7.6999 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.8630 7.4300 1 25 95.8630 7.4300 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.8443 7.4300 1 10 95.8443 7.4300 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 93.8920 8.4500 1 50 93.8920 8.4500 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 93.8716 8.4500 1 25 93.8716 8.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com