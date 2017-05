May 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE178A14993 CHENNAI PETROLEUM 61D 18-May-16 99.9813 6.8268 2 200 99.9814 6.7903 INE202B14GO3 DHFL 75D 18-May-16 99.9804 7.1554 3 100 99.9804 7.1554 INE115A14318 LIC HOUSING FIN 90D 18-May-16 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.9417 7.0988 5 320 99.9437 6.8537 INE001A14OZ1 HDFC 66D 20-May-16 99.9412 7.1582 1 310 99.9412 7.1582 INE870D14882 NATIONAL FERTILIZERS 58D20-May-16 99.9375 7.6089 1 100 99.9375 7.6089 INE978J14CS1 TURQUOISE INVEST. 60D 20-May-16 99.9363 7.7551 1 50 99.9363 7.7551 INE597H14FA4 TGS INVESTMENT AND 59D 20-May-16 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE977J14DF8 TRAPTI TRADING AND 59D 20-May-16 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 99.8875 6.8515 1 205 99.8875 6.8515 INE669E14209 IDEA CELLULAR 30D 25-May-16 99.8446 7.1012 3 125 99.8446 7.1012 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.8278 6.9937 2 30 99.8286 6.9632 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.8078 7.0286 17 395 99.7990 7.3513 INE001A14PA1 HDFC 76D 30-May-16 99.7573 7.4001 1 5 99.7573 7.4001 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.7175 7.3860 1 196 99.7175 7.3860 INE759E14CN7 LANDT FINCORP 26D 31-May-16 99.6907 8.0889 2 100 99.6907 8.0889 INE535H14FH9 FULLERTON INDIA 364D 3-Jun-16 99.6518 7.9711 1 25 99.6518 7.9711 INE085A14AQ2 CHAMBAL FERTILISERS 60D 3-Jun-16 99.6897 7.1008 1 5 99.6897 7.1008 INE301A14CK2 RAYMOND 61D 6-Jun-16 99.5962 7.3992 1 5 99.5962 7.3992 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.4995 7.6501 1 25 99.4995 7.6501 INE404K14AR2 SHAPOORJI PALLONJI 288D22-Jun-16 99.2171 8.0004 2 100 99.2171 8.0004 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.3001 7.1462 1 50 99.3001 7.1462 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.3096 7.2499 1 5 99.3096 7.2499 INE514E14KV2 EXIM 54D 22-Jun-16 99.3049 7.2996 1 5 99.3049 7.2996 INE774D14KB6 MAH AND MAH FIN 61D 29-Jun-16 99.0706 7.9631 1 130 99.0706 7.9631 INE001A14PG8 HDFC 88D 9-Aug-16 98.1759 8.0733 2 75 98.1767 8.0698 INE267A14085 HINDUSTAN ZINC 91D 12-Aug-16 98.2506 7.4701 1 100 98.2506 7.4701 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.3082 7.2199 1 25 98.3082 7.2199 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 95.8630 7.4300 1 25 95.8630 7.4300 INE140A14KY8 PIRAMAL ENTERPRISE231D 19-Dec-16 95.1036 8.7000 2 25 95.1036 8.7000 INE535H14FO5 FULLERTON INDIA 364D 21-Feb-17 93.7773 8.6500 1 50 93.7773 8.6500 INE535H14FO5 FULLERTON INDIA 364D 21-Feb-17 93.7981 8.6501 1 25 93.7981 8.6501 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 93.7080 8.6600 1 25 93.7080 8.6600 INE140A14KC4 PIRAMAL ENTERPRISES352D 2-Mar-17 93.4521 8.8800 1 5 93.4521 8.8800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com