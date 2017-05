May 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE931S14385 ADANI TRANSMISSION 88D 20-May-16 99.9617 6.9924 2 100 99.9617 6.9924 INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.9628 6.7915 2 54 99.9628 6.7915 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD.111D 25-May-16 99.8785 7.4002 1 100 99.8785 7.4002 INE657N14FK3 EDELWEISS COMMOD. 64D 26-May-16 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE572E14957 PNB HOUSING FIN 75D 30-May-16 99.7371 8.0176 1 50 99.7371 8.0176 INE556F14CJ2 SIDBI 71D 1-Jun-16 99.7311 7.0295 1 2 99.7311 7.0295 INE121H14DX0 IL AND FS FIN SERV 91D 2-Jun-16 99.6606 8.2869 1 5 99.6606 8.2869 INE261F14AB0 NABARD 90D 7-Jun-16 99.6369 7.0008 1 5 99.6369 7.0008 INE121H14EC2 ILANDFS FIN SERV 90D 8-Jun-16 99.5255 8.2866 1 5 99.5255 8.2866 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.5259 7.5596 1 20 99.5259 7.5596 INE121A14MA4 CHOLAMANDALAM 154D 10-Jun-16 99.5006 7.9650 1 10 99.5006 7.9650 INE514E14KS8 EXIM 79D 15-Jun-16 99.4636 7.0301 1 18 99.4636 7.0301 INE267A14051 HINDUSTAN ZINC 65D 17-Jun-16 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE081A14387 TATA STEEL 61D 20-Jun-16 99.3454 7.5152 2 10 99.3338 7.6498 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 99.3173 7.8406 1 5 99.3173 7.8406 INE001A14OM9 HDFC 162D 21-Jun-16 99.2962 7.8396 1 5 99.2962 7.8396 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.3314 7.0195 3 225 99.3314 7.0195 INE205A14ET2 VEDANTA 52D 23-Jun-16 99.2026 8.1497 1 100 99.2026 8.1497 INE110L14944 RELIANCE JIO INFO 59D 23-Jun-16 99.2718 7.6498 1 5 99.2718 7.6498 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.2560 7.5999 1 5 99.2560 7.5999 INE423A14654 ADANI ENTERPRISES 90D 27-Jun-16 98.9160 9.9999 1 10 98.9160 9.9999 INE038A14163 HINDALCO INDUSTRIES 59D 27-Jun-16 99.2155 7.4002 1 5 99.2155 7.4002 INE439L14046 DALMIA BHARAT 60D 28-Jun-16 99.0147 8.8589 2 24 99.0147 8.8589 INE026A14135 GUJARAT STATE FERT. 53D 28-Jun-16 99.1417 7.8998 1 5 99.1417 7.8998 INE148I14MD4 INDIABULLS HOUSING 54D 29-Jun-16 99.0878 8.0004 1 25 99.0878 8.0004 INE296A14JV6 BAJAJ FIN 79D 29-Jun-16 99.0653 8.3996 1 5 99.0653 8.3996 INE085A14AS8 CHAMBAL FERTILISERS 47D29-Jun-16 99.1425 7.6999 1 5 99.1425 7.6999 INE020B14375 REC 55D 30-Jun-16 99.1896 7.1003 1 5 99.1896 7.1003 INE020E14GH7 STCI FIN 91D 11-Jul-16 98.7797 8.3502 1 25 98.7797 8.3502 INE205A14EU0 VEDANTA 69D 14-Jul-16 98.6858 8.6798 1 5 98.6858 8.6798 INE114A14CU8 SAIL 78D 22-Jul-16 98.6993 7.4002 2 50 98.6993 7.4002 INE114A14CT0 SAIL 91D 1-Aug-16 98.5258 7.3802 1 25 98.5258 7.3802 INE306N14HJ5 TATA CAP FIN SERV 91D 2-Aug-16 98.3253 8.1800 1 25 98.3253 8.1800 INE069A14HA5 ADITYA BIRLA NUVO 90D 11-Aug-16 98.3149 7.3600 1 300 98.3149 7.3600 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.3273 7.2200 2 50 98.3273 7.2200 INE013A14VM9 RELIANCE CAP 364D 12-Aug-16 98.1486 8.1000 1 15 98.1486 8.1000 INE597H14ED1 TGS INVESTMENT 365D 16-Aug-16 97.9708 8.4000 1 50 97.9708 8.4000 INE705L14628 VODAFONE INDIA 365D 26-Aug-16 98.0193 7.4501 1 200 98.0193 7.4501 INE660A14NO0 SUNDARAM FIN 353D 16-Sep-16 97.3536 8.1999 1 25 97.3536 8.1999 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 94.3367 8.3000 1 150 94.3367 8.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com