May 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14AC8 NABARD 72D 20-May-16 99.9803 7.2092 4 295 99.9801 7.2649 INE477L14509 INDIA INFOLINE HSG 88D 20-May-16 99.9781 7.9953 2 200 99.9781 7.9953 INE870D14882 NATIONAL FERT. 58D 20-May-16 99.9809 6.9566 3 80.3 99.9811 6.8998 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 99.9249 6.8611 9 225 99.9244 6.9037 INE114A14CR4 SAIL 91D 23-May-16 99.9239 6.9494 4 100 99.9239 6.9494 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMM. 61D 23-May-16 99.9190 7.3972 1 35 99.9190 7.3972 INE140A14JM5 PIRAMAL ENTERPRISES 89D 23-May-16 99.9233 7.0042 1 25 99.9233 7.0042 INE114A14CS2 SAIL 91D 24-May-16 99.9052 6.9297 14 370 99.9052 6.9270 INE621H14229 RELIGARE ENT. 57D 24-May-16 99.8686 9.6048 1 20 99.8686 9.6048 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.8766 7.5184 4 400 99.8785 7.4002 INE033L14DM2 TATA CAP HSG FIN 121D 25-May-16 99.8769 7.4978 2 268 99.8769 7.4978 INE031A14150 HUDCO 90D 25-May-16 99.8851 6.9978 7 165 99.8851 6.9978 INE657N14EK6 EDELWEISS COMM. 111D 25-May-16 99.8962 7.5853 1 100 99.8962 7.5853 INE371K14381 TATA REALTY 180D 25-May-16 99.8588 8.6018 1 7.2 99.8588 8.6018 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.8652 7.0405 3 125 99.8640 7.1011 INE501A14970 DEEPAK FERTILIZERS 58D 26-May-16 99.8388 8.4190 1 7.2 99.8388 8.4190 INE879F14698 INFINA FIN PRIVATE 88D 27-May-16 99.8035 8.9825 1 165 99.8035 8.9825 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.8479 6.9501 6 163 99.8479 6.9501 INE694L14CI1 TALWANDI SABO PWR 88D 27-May-16 99.7956 9.3449 1 7.2 99.7956 9.3449 INE660N14597 S. D. CORPORATION 88D 27-May-16 99.8004 9.1250 1 5 99.8004 9.1250 INE245A14453 THE TATA POWER CO. 83D 30-May-16 99.7821 7.2461 1 200 99.7821 7.2461 INE531F14BY6 EDELWEISS SEC. 34D 31-May-16 99.7579 7.3817 2 316 99.7579 7.3817 INE891K14AI9 AXIS FIN 55D 31-May-16 99.7442 7.8005 1 200 99.7442 7.8005 INE511C14OI1 MAGMA FINCORP 29D 31-May-16 99.7133 8.7455 1 50 99.7133 8.7455 INE476M14558 LANDT HOUSING FIN 26D 31-May-16 99.7685 7.6994 1 5 99.7685 7.6994 INE560K14470 PTC INDIA FIN SERV 56D 01-Jun-16 99.7029 8.3665 1 15 99.7029 8.3665 INE866I14QI1 INDIA INFOLINE FIN 59D 03-Jun-16 99.6688 8.0860 1 100 99.6688 8.0860 INE691I14CT0 L&T INFRA. FIN CO. 171D 06-Jun-16 99.6070 8.0006 2 100 99.6070 8.0006 INE261F14AB0 NABARD 90D 07-Jun-16 99.6388 7.3509 1 25 99.6388 7.3509 INE870D14890 NATIONAL FERT. 60D 10-Jun-16 99.5726 7.4605 1 25 99.5726 7.4605 INE556F14CI4 SIDBI 87D 10-Jun-16 99.5610 7.3155 1 5 99.5610 7.3155 INE261F14AE4 NABARD 90D 14-Jun-16 99.4969 7.0985 1 150 99.4969 7.0985 INE008I14EJ4 COX AND KINGS 91D 16-Jun-16 99.3976 7.9003 1 5 99.3976 7.9003 INE261F14AG9 NABARD 90D 20-Jun-16 99.3838 7.3002 1 5 99.3838 7.3002 INE481G14485 ULTRATECH CEMENT 59D 24-Jun-16 99.2812 7.5503 1 5 99.2812 7.5503 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE860H14UV1 ADITYA BIRLA FIN 63D 24-Jun-16 99.2293 8.0997 1 5 99.2293 8.0997 INE523E14OH4 L T FIN 348D 28-Jun-16 99.1406 7.9100 1 25 99.1406 7.9100 INE085A14AS8 CHAMBAL FERTILISERS 47D 29-Jun-16 99.1956 7.3997 1 5 99.1956 7.3997 INE705L14610 VODAFONE INDIA 365D 12-Jul-16 98.8476 7.8802 1 294 98.8476 7.8802 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 98.6494 8.0600 1 2 98.6494 8.0600 INE114A14CT0 SAIL 91D 01-Aug-16 98.5455 7.3798 1 400 98.5455 7.3798 INE013A14VF3 RELIANCE CAP 365D 03-Aug-16 98.3817 7.9000 1 25 98.3817 7.9000 INE140A14LB4 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 05-Aug-16 98.2015 8.5702 1 2 98.2015 8.5702 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 98.2013 8.0548 1 9 98.2013 8.0548 INE373A14594 BASF INDIA 90D 11-Aug-16 98.3089 7.4746 1 8 98.3089 7.4746 INE013A14VM9 RELIANCE CAP 364D 12-Aug-16 98.1700 8.1000 1 10 98.1700 8.1000 INE886I14465 MOTILAL OSWAL SEC. 88D 12-Aug-16 98.0120 8.7099 1 8 98.0120 8.7099 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.3374 7.2601 1 8 98.3374 7.2601 INE824H14088 JULIUS BAER CAP 91D 12-Aug-16 98.0601 8.4950 1 7 98.0601 8.4950 INE442K14059 INDUS TOWERS 91D 16-Aug-16 98.2041 7.4999 1 8 98.2041 7.4999 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 96.6954 7.7000 1 250 96.6954 7.7000 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 95.7371 8.2500 1 2 95.7371 8.2500 INE001A14OQ0 HDFC 364D 06-Feb-17 94.3409 8.3250 1 25 94.3409 8.3250 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 93.7624 8.5499 1 100 93.7624 8.5499 INE774D14JW4 MAH & MAH FIN 364D 02-Mar-17 93.9005 8.2900 1 100 93.9005 8.2900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com