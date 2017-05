May 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14UN8 ADITYA BIRLA FIN 88D 23-May-16 99.9404 7.2557 1 200 99.9404 7.2557 INE866I14QF7 INDIA INFOLINE FIN 70D 23-May-16 99.9392 7.4018 2 175 99.9392 7.4018 INE514E14KM1 EXIM 90D 23-May-16 99.9442 6.7969 2 75 99.9433 6.9024 INE657N14FJ5 EDELWEISS COMMOD. 61D 23-May-16 99.9392 7.4018 1 35 99.9392 7.4018 INE140A14JM5 PIRAMAL ENTERPRISES 89D 23-May-16 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE001A14OY4 HDFC 74D 24-May-16 99.9191 7.3881 1 30 99.9191 7.3881 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD.111D 25-May-16 99.8987 7.4024 2 200 99.8987 7.4024 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD. 111D 25-May-16 99.9595 7.3942 2 145 99.9595 7.3942 INE572E14924 PNB HOUSING FIN 82D 25-May-16 99.9028 7.1025 1 75 99.9028 7.1025 INE523H14VH2 JM FIN PRODUCTS 58D 25-May-16 99.8775 8.9535 1 30.1 99.8775 8.9535 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.8874 6.8562 5 155 99.8851 6.9978 INE410J14710 KOTAK COMMODITY 58D 26-May-16 99.8480 9.2607 1 15 99.8480 9.2607 INE134E14709 PFC 80D 27-May-16 99.8678 6.9006 3 150 99.8659 7.0017 INE556F14CG8 SIDBI 77D 31-May-16 99.7925 6.8995 6 150 99.7925 6.8995 INE759E14CN7 LANDT FINCORP 26D 31-May-16 99.7604 7.9694 2 125 99.7570 8.0828 INE148I14LT2 INDIABULLS HOUSING 55D 31-May-16 99.7595 7.9995 1 25 99.7595 7.9995 INE148I14LT2 INDIABULLS HOUSING 55D 31-May-16 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE531F14BY6 EDELWEISS SECURITIES 34D31-May-16 99.8381 7.3987 1 5 99.8381 7.3987 INE486H14516 KRIBHCO SHYAM FERT. 59D 3-Jun-16 99.6978 7.9027 1 50 99.6978 7.9027 INE891K14AM1 AXIS FIN 59D 10-Jun-16 99.5532 7.8007 2 100 99.5532 7.8007 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 99.6266 7.6001 1 50 99.6266 7.6001 INE121A14MA4 CHOLAMANDALAM 154D 10-Jun-16 99.5437 7.9669 2 45 99.5440 7.9620 INE202B14GX4 DHFL 91D 14-Jun-16 99.4903 8.4997 1 5 99.4903 8.4997 INE001A14OL1 HDFC 164D 20-Jun-16 99.3900 8.0006 1 5 99.3900 8.0006 INE081A14379 TATA STEEL 74D 24-Jun-16 99.3295 7.6995 1 5 99.3295 7.6995 INE267A14044 HINDUSTAN ZINC 81D 24-Jun-16 99.3511 7.4499 1 5 99.3511 7.4499 INE081A14395 TATA STEEL 69D 28-Jun-16 99.2754 7.4003 1 5 99.2754 7.4003 INE572E14AC1 PNB HOUSING FIN 42D 30-Jun-16 99.1226 7.8801 1 50 99.1226 7.8801 INE404K14AQ4 SHAPOORJI PALLONJI 323D 7-Jul-16 98.9686 7.9247 1 3 98.9686 7.9247 INE959P14119 SURAKSHA REALTY 62D 11-Jul-16 98.8057 8.4844 1 25 98.8057 8.4844 INE134E14733 PFC 57D 15-Jul-16 98.8943 7.6999 1 5 98.8943 7.6999 INE691I14DM3 L AND T INFRAST FIN 91D 1-Aug-16 98.4020 8.1198 1 100 98.4020 8.1198 INE033L14DZ4 TATA CAP HOUSING FIN 91D 2-Aug-16 98.3814 8.1150 1 100 98.3814 8.1150 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 98.2453 7.9501 2 50 98.2453 7.9501 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 98.3084 7.9501 1 25 98.3084 7.9501 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 98.3522 7.2800 1 5 98.3522 7.2800 INE121A14LH1 CHOLAMANDALAM 363D 16-Aug-16 98.0729 8.1501 1 200 98.0729 8.1501 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 98.3149 7.3600 1 200 98.3149 7.3600 INE179J14DA2 BIRLA TMT HOLDINGS 365D16-Aug-16 98.0266 8.3499 1 72.5 98.0266 8.3499 INE651J14263 JM FIN CREDIT 365D 18-Aug-16 97.8786 8.7899 1 97.5 97.8786 8.7899 INE296A14JX2 BAJAJ FIN 92D 18-Aug-16 98.1082 8.0899 1 25 98.1082 8.0899 INE371K14357 TATA REALTY AND 343D 23-Sep-16 97.0242 8.8848 1 25 97.0242 8.8848 INE660A14OO8 SUNDARAM FIN 139D 28-Sep-16 97.2545 8.0500 1 200 97.2545 8.0500 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 97.0829 8.3086 1 55 97.0829 8.3086 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com