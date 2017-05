May 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD.111D 25-May-16 99.9581 7.6482 4 370 99.9576 7.7413 INE371K14381 TATA REALTY AND 180D 25-May-16 99.9603 7.2481 1 100 99.9603 7.2481 INE306N14GN9 TATA CAP FIN SERV 124D 25-May-16 99.9589 7.5038 1 75 99.9589 7.5038 INE657N14EK6 EDELWEISS COMMOD.111D 25-May-16 99.9795 7.4658 2 60 99.9795 7.4840 INE134E14683 PFC 90D 26-May-16 99.9433 6.8990 8 632 99.9433 6.9024 INE860H14UO6 ADITYA BIRLA FIN 91D 26-May-16 99.9371 7.6529 3 445 99.9384 7.4993 INE148I14LL9 INDIABULLS HOUSING 83D 26-May-16 99.9384 7.4993 2 395 99.9384 7.4993 INE871D14HM3 IL & FS 90D 26-May-16 99.9354 7.8648 2 160 99.9384 7.4993 INE121H14EH1 IL AND FS FIN SERV 64D 26-May-16 99.9384 7.4993 1 150 99.9384 7.4993 INE976I14JX2 TATA CAP 90D 26-May-16 99.9384 7.4993 1 100 99.9384 7.4993 INE909H14IH0 TATA MOTORS FIN 90D 26-May-16 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE121A14MK3 CHOLAMANDALAM 74D 27-May-16 99.9179 7.4978 2 200 99.9179 7.4978 INE140A14IX4 PIRAMAL ENTERPRISES120D 27-May-16 99.9206 7.2510 2 125 99.9206 7.2510 INE774D14JC6 MAH AND MAH FIN 178D 27-May-16 99.9179 7.4978 1 100 99.9179 7.4978 INE148I14LH7 INDIABULLS HOUSING 87D 27-May-16 99.9151 7.7537 1 25 99.9151 7.7537 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.8587 7.3782 2 100 99.8587 7.3782 INE804I14MC4 ECL FIN 31D 30-May-16 99.8792 7.3576 1 50 99.8792 7.3576 INE657N14FG1 EDELWEISS COMMOD.73D 30-May-16 99.8206 9.3712 1 18 99.8206 9.3712 INE069A14GY7 ADITYA BIRLA NUVO 61D 30-May-16 99.8834 7.1014 1 5 99.8834 7.1014 INE691I14DI1 L AND T INFRAST FIN 40D31-May-16 99.8315 7.7008 1 50 99.8315 7.7008 INE556F14CJ2 SIDBI 71D 1-Jun-16 99.8289 6.9509 1 50 99.8289 6.9509 INE027E14AP8 FAMILY CREDIT 90D 1-Jun-16 99.8056 7.8994 1 25 99.8056 7.8994 INE957N14498 HERO FINCORP 65D 3-Jun-16 99.7595 7.9995 2 100 99.7595 7.9995 INE514E14KD0 EXIM 147D 6-Jun-16 99.7378 6.8539 2 105 99.7378 6.8539 INE261F14AB0 NABARD 90D 7-Jun-16 99.7193 6.8496 1 25 99.7193 6.8496 INE850D14EB7 GODREJ AGROVET 62D 8-Jun-16 99.6941 6.9998 1 5 99.6941 6.9998 INE261F14AE4 NABARD 90D 14-Jun-16 99.5742 7.0946 1 400 99.5742 7.0946 INE556F14BY3 SIDBI 139D 15-Jun-16 99.5671 6.8998 1 125 99.5671 6.8998 INE053F14021 IRFC 91D 22-Jun-16 99.4239 7.0498 1 5 99.4239 7.0498 INE514E14KW0 EXIM 55D 28-Jun-16 99.2812 7.5503 1 5 99.2812 7.5503 INE657N14FZ1 EDELWEISS COMMOD.49D 30-Jun-16 99.2252 7.5003 1 50 99.2252 7.5003 INE061F14529 FORTIS HEALTHCARE 60D 19-Jul-16 98.3127 10.9901 1 37 98.3127 10.9901 INE148I14MG7 INDIABULLS HOUSING 72D 20-Jul-16 98.7052 8.4000 1 5 98.7052 8.4000 INE477L14624 INDIA INFOLINE 69D 25-Jul-16 98.5650 8.4349 1 50 98.5650 8.4349 INE660N14654 S. D. CORPORATION 102D 26-Aug-16 97.6770 9.1375 1 25 97.6770 9.1375 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 95.8567 8.2601 1 25 95.8567 8.2601 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 93.8131 8.6901 1 125 93.8131 8.6901 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com