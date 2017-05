Aug 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14CB9 SIDBI 174D 2-Aug-16 99.9822 6.4982 3 100 99.9822 6.4982 INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 99.9463 6.5404 6 540 99.9462 6.5492 INE742F14AP9 ADANI PORTS AND SPL 90D 4-Aug-16 99.9384 7.4993 1 140 99.9384 7.4993 INE233A14HF6 GODREJ INDUSTRIES 91D 4-Aug-16 99.9409 7.1948 1 85 99.9409 7.1948 INE879F14805 INFINA FIN PRIVATE 11D 5-Aug-16 99.9191 7.3881 4 2100 99.9191 7.3881 INE916D14YM1 KOTAK MAH PRIME 11D 5-Aug-16 99.9191 7.3881 2 830 99.9191 7.3881 INE514E14LD8 EXIM 60D 5-Aug-16 99.9283 6.5473 2 325 99.9283 6.5473 INE573A14193 JK TYRE AND 60D 5-Aug-16 99.9161 7.6623 1 50 99.9161 7.6623 INE850D14EH4 GODREJ AGROVET 88D 5-Aug-16 99.9206 7.2510 1 50 99.9206 7.2510 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD. 91D 8-Aug-16 99.8659 7.0017 1 45 99.8659 7.0017 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD. 91D 8-Aug-16 99.8851 6.9978 1 20 99.8851 6.9978 INE804I14NB4 ECL FIN 15D 9-Aug-16 99.8361 7.4902 8 950 99.8361 7.4902 INE657N14HD4 EDELWEISS COMMOD. 15D 9-Aug-16 99.8361 7.4902 4 500 99.8361 7.4902 INE532F14XO9 EDELWEISS FIN SERV 15D 9-Aug-16 99.8361 7.4902 1 350 99.8361 7.4902 INE918K14322 EDELWEISS FIN AND 15D 9-Aug-16 99.8361 7.4902 1 100 99.8361 7.4902 INE110L14993 RELIANCE JIO INFO 60D 9-Aug-16 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE804I14NC2 ECL FIN 16D 10-Aug-16 99.8157 7.4882 1 600 99.8157 7.4882 INE532F14XQ4 EDELWEISS FIN SERV 16D 10-Aug-16 99.8157 7.4882 1 500 99.8157 7.4882 INE033L14EE7 TATA CAP HOUSING 70D 10-Aug-16 99.8468 7.0005 1 35 99.8468 7.0005 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.8017 6.5930 1 150 99.8017 6.5930 INE918K14314 EDELWEISS FIN AND 18D 12-Aug-16 99.7748 7.4894 1 150 99.7748 7.4894 INE110L14AC5 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Aug-16 99.7502 6.5290 1 5 99.7502 6.5290 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.7258 6.6905 1 2.5 99.7258 6.6905 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 99.5554 7.4093 1 50 99.5554 7.4093 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.5418 7.0005 1 50 99.5418 7.0005 INE804I14MK7 ECL FIN 91D 26-Aug-16 99.5127 7.1494 2 85 99.5127 7.1494 INE423A14811 ADANI ENTERPRISES 60D 26-Aug-16 99.3092 10.1558 1 10 99.3092 10.1558 INE236A14GA2 HCL INFOSYSTEMS 60D 30-Aug-16 99.2030 10.1118 1 10 99.2030 10.1118 INE486H14565 KRIBHCO SHYAM 91D 30-Aug-16 99.3630 8.0688 1 3 99.3630 8.0688 INE657N14HF9 EDELWEISS 34D 31-Aug-16 99.4279 7.0006 3 500 99.4279 7.0006 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.4279 7.0006 2 250 99.4279 7.0006 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.4283 6.9957 1 150 99.4283 6.9957 INE560K14561 PTC INDIA FIN SERV 58D 31-Aug-16 99.3427 8.0501 1 10 99.3427 8.0501 INE110L14AG6 RELIANCE JIO INFO 68D 31-Aug-16 99.4839 6.5294 1 5 99.4839 6.5294 INE523E14ON2 L T FIN 365D 1-Sep-16 99.4174 6.8998 1 5 99.4174 6.8998 INE556F14CT1 SIDBI 90D 1-Sep-16 99.4662 6.5294 1 5 99.4662 6.5294 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 99.2813 7.3396 1 11 99.2813 7.3396 INE877R14150 L AND T HYDRO 90D 7-Sep-16 99.3274 6.6800 1 125 99.3274 6.6800 INE486A14AG3 CESC 90D 8-Sep-16 99.3116 6.6581 1 75 99.3116 6.6581 INE891D14NE6 REDINGTON INDIA 88D 9-Sep-16 99.2662 7.1004 1 5 99.2662 7.1004 INE110L14AA9 RELIANCE JIO INFO 91D 12-Sep-16 99.2406 6.6500 1 5 99.2406 6.6500 INE140A14KS0 PIRAMAL ENTERPRISES141D 14-Sep-16 99.1972 6.8696 2 50 99.1972 6.8696 INE110L14AB7 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Sep-16 99.2047 6.6503 1 5 99.2047 6.6503 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 99.1813 6.5498 1 200 99.1813 6.5498 INE582L14AG6 TATA HOUSING 91D 21-Sep-16 99.0794 6.6498 1 100 99.0794 6.6498 INE081A14437 TATA STEEL 90D 22-Sep-16 99.0685 6.5999 1 125 99.0685 6.5999 INE539K14474 CREDILA FIN SERV PVT. 6026-Sep-16 98.8633 7.4940 1 150 98.8633 7.4940 INE115A14383 LIC HOUSING FIN 60D 27-Sep-16 98.9492 6.8003 9 300 98.9492 6.8003 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING BK 83D 28-Sep-16 98.9248 6.9599 1 25 98.9248 6.9599 INE580B14FW7 GRUH FIN 90D 29-Sep-16 98.8940 6.9187 3 180 98.8940 6.9187 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 98.8913 6.8202 5 200 98.8913 6.8202 INE523H14WR9 JM FIN PRODUCTS 82D 19-Oct-16 98.3847 7.5856 1 20 98.3847 7.5856 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 98.3929 6.7747 1 200 98.3929 6.7747 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.8998 7.2502 1 50 97.8998 7.2502 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 16325-Nov-16 97.6863 7.4526 1 7 97.6863 7.4526 INE691I14EC2 L AND T INFRAST FIN 168D 1-Dec-16 97.5696 7.4524 3 61 97.5696 7.4524 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 97.6340 7.2501 1 50 97.6340 7.2501 INE909H14JB1 TATA MOTORS FIN 175D 15-Dec-16 97.3414 7.3301 1 25 97.3414 7.3301 INE094O14803 DAIMLER FIN SERV 352D 23-Dec-16 97.2195 7.3001 1 25 97.2195 7.3001 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 96.4433 7.5200 1 25 96.4433 7.5200 INE691I14CY0 L AND T INFRAST FIN 364D 1-Feb-17 96.2365 7.8000 1 25 96.2365 7.8000 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 96.2520 7.5201 1 25 96.2520 7.5201 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 95.7146 7.7450 1 25 95.7146 7.7450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 