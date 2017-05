Aug 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14CO2 SIDBI 65D 4-Aug-16 99.9644 6.4993 1 175 99.9644 6.4993 INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 99.9644 6.5006 3 145 99.9644 6.4993 INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 99.9822 6.4982 1 40 99.9822 6.4982 INE742O14385 RELIANCE RETAIL 60D 5-Aug-16 99.9452 6.6710 1 150 99.9452 6.6710 INE556F14CU9 SIDBI 63D 5-Aug-16 99.9466 6.5005 1 145 99.9466 6.5005 INE560K14512 PTC INDIA FIN SERV 59D 5-Aug-16 99.9425 6.9999 2 50 99.9425 6.9999 INE001A14PD5 HDFC 88D 5-Aug-16 99.9437 6.8537 1 25 99.9437 6.8537 INE114A14CV6 SAIL 91D 8-Aug-16 99.8924 6.5527 1 75 99.8924 6.5527 INE477A14452 CANFIN HOMES 90D 8-Aug-16 99.8908 6.6503 1 50 99.8908 6.6503 INE532F14XO9 EDELWEISS FIN SERV 15D 9-Aug-16 99.8566 7.4880 1 250 99.8566 7.4880 INE110L14993 RELIANCE JIO INFO 60D 9-Aug-16 99.8736 6.5992 1 95 99.8736 6.5992 INE373A14602 BASF INDIA 60D 9-Aug-16 99.8745 6.5522 1 90 99.8745 6.5522 INE001A14PG8 HDFC 88D 9-Aug-16 99.8694 6.8188 1 25 99.8694 6.8188 INE597H14FH9 TGS INVESTMENT AND 84D 9-Aug-16 99.8467 8.0058 1 20 99.8467 8.0058 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.8512 6.7991 1 220 99.8512 6.7991 INE532F14XN1 EDELWEISS FIN SERV 18D 12-Aug-16 99.7952 7.4905 1 350 99.7952 7.4905 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.8209 6.5485 2 185 99.8209 6.5489 INE742F14AW5 ADANI PORTS AND 88D 12-Aug-16 99.8206 6.5599 2 80 99.8206 6.5599 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES180D 16-Aug-16 99.7602 6.7490 1 25 99.7602 6.7490 INE410J14751 KOTAK COMMODITY 60D 16-Aug-16 99.6803 8.3618 1 25 99.6803 8.3618 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.7690 6.5008 1 5 99.7690 6.5008 INE572E14AG2 PNB HOUSING FIN 70D 16-Aug-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE871D14GK9 INFRAST LEASING FIN 365D18-Aug-16 99.6963 6.9493 1 25 99.6963 6.9493 INE013A14YJ9 RELIANCE CAP 91D 19-Aug-16 99.6919 7.0503 1 5 99.6919 7.0503 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.5881 6.8621 1 25 99.5881 6.8621 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.5690 6.8694 1 25 99.5690 6.8694 INE621H14310 RELIGARE ENTERPRISES 58D26-Aug-16 99.4619 8.2279 1 25 99.4619 8.2279 INE423A14811 ADANI ENTERPRISES 60D 26-Aug-16 99.3368 10.1535 1 11 99.3368 10.1535 INE891K14AU4 AXIS FIN 91D 29-Aug-16 99.4958 6.8506 1 30 99.4958 6.8506 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.4661 6.9971 1 150 99.4661 6.9971 INE560K14561 PTC INDIA FIN SERV 58D 31-Aug-16 99.3646 8.0484 1 15 99.3646 8.0484 INE236A14GB0 HCL INFOSYSTEMS 30D 31-Aug-16 99.2276 9.7973 1 5 99.2276 9.7973 INE001A14PL8 HDFC 82D 6-Sep-16 99.3012 7.3388 1 11 99.3012 7.3388 INE486A14AG3 CESC 90D 8-Sep-16 99.3297 6.6570 1 20 99.3297 6.6570 INE742F14763 ADANI PORTS AND 363D 8-Sep-16 99.3581 6.5502 1 5 99.3581 6.5502 INE140A14LW0 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 8-Sep-16 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE958G14TB9 RELIGARE FINVEST 60D 9-Sep-16 99.1372 8.3595 1 25 99.1372 8.3595 INE085A14BA4 CHAMBAL FERTILISERS 61D14-Sep-16 99.2285 6.5997 1 5 99.2285 6.5997 INE866I14RJ7 INDIA INFOLINE FIN 45D 15-Sep-16 99.1068 7.6501 1 5 99.1068 7.6501 INE657N14GS4 EDELWEISS COMMOD 85D 23-Sep-16 98.9707 7.3000 1 100 98.9707 7.3000 INE912E14GP8 SBI GLOBAL FACTORS 84D 26-Sep-16 98.9415 7.0997 1 70 98.9415 7.0997 INE713G14010 VODAFONE MOBILE 83D 28-Sep-16 98.9798 6.6002 1 400 98.9798 6.6002 INE414G14DJ0 MUTHOOT FIN 85D 28-Sep-16 98.8474 7.6001 1 5 98.8474 7.6001 INE486A14AI9 CESC 90D 29-Sep-16 98.9447 6.8297 1 25 98.9447 6.8297 INE909H14II8 TATA MOTORS FIN 213D 29-Sep-16 98.8921 7.0502 1 25 98.8921 7.0502 INE912E14GQ6 SBI GLOBAL FACTORS 87D 30-Sep-16 98.8654 7.0997 2 70 98.8654 7.0997 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 98.4109 6.7746 1 470 98.4109 6.7746 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.9282 7.1501 1 100 97.9282 7.1501 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.7002 7.1599 1 75 97.7002 7.1599 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 97.6340 7.2501 1 1 97.6340 7.2501 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 97.5537 6.7799 2 300 97.5537 6.7799 INE732U14078 FORD CREDIT INDIA 150D 19-Dec-16 97.3141 7.3001 1 25 97.3141 7.3001 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 96.4783 7.4851 2 225 96.4783 7.4851 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 96.6292 6.9199 2 250 96.6292 6.9199 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 95.7695 6.9199 1 150 95.7695 6.9199 INE101I14BU0 AFCONS INFRAST 249D 27-Mar-17 95.2590 7.6649 1 2.5 95.2590 7.6649 INE587O14012 ALTICO CAP INDIA 364D 7-Jun-17 92.3464 9.7899 1 80 92.3464 9.7899 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 93.8243 7.7500 2 200 93.8243 7.7500 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 93.8043 7.7518 6 157.5 93.8056 7.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 