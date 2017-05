Aug 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14725 PFC 90D 4-Aug-16 99.9822 6.4982 2 370 99.9822 6.4982 INE556F14CO2 SIDBI 65D 4-Aug-16 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-Aug-16 99.9630 6.7550 5 150 99.9630 6.7550 INE573A14193 JK TYRE AND 60D 5-Aug-16 99.9638 6.6089 1 50 99.9638 6.6089 INE001A14PD5 HDFC 88D 5-Aug-16 99.9634 6.6819 1 25 99.9634 6.6819 INE261F14AK1 NABARD 90D 8-Aug-16 99.9112 6.4882 1 300 99.9112 6.4882 INE860H14VO4 ADITYA BIRLA FIN 60D 9-Aug-16 99.8883 6.8027 2 30 99.8883 6.8027 INE001A14PG8 HDFC 88D 9-Aug-16 99.9083 6.7002 1 5 99.9083 6.7002 INE660A14OU5 SUNDARAM FIN 65D 10-Aug-16 99.8867 6.9002 1 10 99.8867 6.9002 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.8661 6.9913 1 5 99.8661 6.9913 INE538L14300 AADHAR HOUSING FIN 90D 11-Aug-16 99.8115 8.6166 1 10 99.8115 8.6166 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.8412 6.4505 1 75 99.8412 6.4505 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.5876 6.8704 1 25 99.5876 6.8704 INE774D14KD2 MAH AND MAH FIN 90D 25-Aug-16 99.5989 6.9996 1 5 99.5989 6.9996 INE916D14YU4 KOTAK MAH PRIME 29D 30-Aug-16 99.4980 6.8205 1 200 99.4980 6.8205 INE236A14GA2 HCL INFOSYSTEMS 60D 30-Aug-16 99.2580 10.1057 1 10 99.2580 10.1057 INE085A14AW0 CHAMBAL FERTILISERS 60D 30-Aug-16 99.5321 6.5995 1 5 99.5321 6.5995 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.4851 6.9967 1 150 99.4851 6.9967 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD. 34D 31-Aug-16 99.4849 6.9994 1 100 99.4849 6.9994 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD. 34D 31-Aug-16 99.4773 6.8496 2 45 99.4773 6.8496 INE306N14IB0 TATA CAP FIN SERV 76D 31-Aug-16 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE236A14GB0 HCL INFOSYSTEMS 30D 31-Aug-16 99.2542 9.7951 1 5 99.2542 9.7951 INE202B14HM5 DHFL 90D 1-Sep-16 99.3854 7.7833 1 15 99.3854 7.7833 INE786A14530 JK LAKSHMI CEMENT 88D 2-Sep-16 99.4523 6.7004 1 25 99.4523 6.7004 INE486H14573 KRIBHCO SHYAM FERT. 91D 8-Sep-16 99.2260 7.9087 1 1 99.2260 7.9087 INE958G14TB9 RELIGARE FINVEST 60D 9-Sep-16 99.1599 8.3577 1 25 99.1599 8.3577 INE891D14NE6 REDINGTON INDIA 88D 9-Sep-16 99.3435 6.7002 1 5 99.3435 6.7002 INE756I14882 HDB FIN SERV 142D 15-Sep-16 99.2145 6.8804 2 25 99.2145 6.8804 INE657K14DY5 RHC HOLDING PVT 180D 19-Sep-16 98.3547 12.9911 1 25 98.3547 12.9911 INE860H14VT3 ADITYA BIRLA FIN 50D 20-Sep-16 99.1257 6.8497 2 350 99.1257 6.8497 INE860H14VT3 ADITYA BIRLA FIN 50D 20-Sep-16 99.0943 6.9500 1 75 99.0943 6.9500 INE008I14FH5 COX AND KINGS 60D 26-Sep-16 98.9039 7.4909 1 15 98.9039 7.4909 INE580B14FW7 GRUH FIN 90D 29-Sep-16 98.9314 6.9167 1 20 98.9314 6.9167 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 98.9416 6.8500 2 150 98.9416 6.8500 INE896F14049 IL AND FS EDUCATION 84D 24-Oct-16 97.9244 9.4348 1 50 97.9244 9.4348 INE725H14202 TATA PROJECTS 91D 26-Oct-16 98.4659 6.7699 1 25 98.4659 6.7699 INE322J14014 BHARAT OMAN 91D 27-Oct-16 98.3881 7.0351 1 50 98.3881 7.0351 INE226H14854 SADBHAV 88D 28-Oct-16 98.1534 7.9848 1 40 98.1534 7.9848 INE404K14BM1 SHAPOORJI PALLONJI 226D 2-Nov-16 98.1068 7.7401 1 75 98.1068 7.7401 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 97.2193 7.2499 1 50 97.2193 7.2499 INE008I14DZ2 COX AND KINGS 365D 29-Dec-16 96.8011 8.1499 1 25 96.8011 8.1499 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 96.2997 7.5000 1 50 96.2997 7.5000 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 93.0577 8.0800 1 25 93.0577 8.0800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com